Вассалов не садят за стол, за которым сидят хозяева, так бывший депутат украинского парламента Борислав Розенблат прокомментировал информацию о том, что Украину не пригласили на саммит НАТО, который состоится в июне. Об этом политик заявил в эфире канала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и НАТО

«Только у нас стал вопрос «Северный поток — 2», у нас началась истерия. Мы же до этого рассказывали, что мы не допустим, мы такая страна большая, как же саммит НАТО будет проходить без Украины, там мы главный гость должны быть, возле Америки должны сидеть. А сегодня говорят, как так произошло, что нас не пригласили? Кто ж вассалов приглашает за стол, где сидят хозяева?.. Кто будет считаться с интересами Украины, когда сегодня Украина сама не считается со своими интересами, потому, что их нет вообще… И сегодня мы рассказываем о том, что у Украины есть какая-то перспектива. Та какая у нас перспектива? У нас только одна перспектива, это знаете, «день продержаться и ночь простоять». Вот и вся наша перспектива», — сказал политик.

Заявление украинского политика прокомментировали под соответствующей видеозаписью на видеохостинге YouTube на канале «112 Украина». Ряд комментирующих отметили, что при таких правителях, как ныне, с Украиной не будет считаться никто.

ВАДИМ ЧУПРИНА Борислав Розенблат

«Зрада зрадная. Как же так поступают с незалежной! Пока у власти будут находиться недоразвитые, с нами считаться никто не будет. Над нами просто издеваются и смеются. А гарант наш никак не поймет, что не надо перед ними прогибаться и угождать. Таких не уважают», — написала Валентина С.

«Все понимают, что Украина — это великая окраина России. Это не должно ущемлять украинцев, т. к. данность, как Нижний Новгород — часть России. Просто националисты взбаламутили «национальное самосознание» украинцев и дали им легенду об украинском самостоятельном государстве, «ведущим войну с Россией» за независимость на протяжении столетий. Но ведь это бред, потому что Украина — это неотъемлемая часть Киевской [Руси], а украинцы, огромная часть которых по факту просто русские, — это часть великого многонационального русского народа Руси, Российской империи, СССР, России», — отметил Сергей Алексеевич.

«Ну с Украиной понятно, а избираться президентом США Зеленский не собирается? Наши хакеры ему с удовольствием помогли, да мы бы голоснули. А когда он и там все развалит, можно замахнуться и на место председателя ЕС. И тут ему от нас отказа не будет. Да и Украина поддержит, лишь бы не вернулся», — иронизирует Сергей В.

«Причём тут Украина и саммит НАТО? Украина — это футбольный мяч», — пишет LAKOT.

«Так называемая украинская элита не ценит страну, а только дербанит. Нет такой общности как «украинский народ». Хатаскрайники (производное от выражения «моя хата с краю» — М. Р.) есть», — добавила Лариса 123.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и НАТО

«Сейчас не считаются с Украиной, а что будет, когда землю продадут?» — задается вопросом Gena-Alfa Voliy.

«Лежачих не бьют и, конечно, никуда не приглашают, все понятно и без того!» — написала Галина Ф.

«Унижение и уничтожение Украины началось с Кравчука — хитрого лиса с «хатенкой» домиком — М. Р.), помните?! Довести мою страну до такого состояния могут только враги и предатели украинского народа. Люблю государство, презираю и ненавижу государей!!!» — добавила Татьяна Н.

«Неужели Украина так и не поняла, что она всего лишь шестёрка, которую используют?» — спросил W Horn.

«Молодец мужик. Украина — нищая колония. Крепостным не гоже сидеть за одним столом с хозяевами», — написала Лариса В.

«Плевать в колодец, из которого пьют — любимый спорт украинцев. Китай, Россия, Беларусь тому свидетели», — отметил Jonn Strong.

«Найдите ту дверь, через которую пан Порошенко уводил Украину от «немытой России» в ЕС пить каву и… [идите] туда все, братский вы наш народ… История Украины — это постоянное предательство, это в крови…» — подытожил Сергей Х.

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Напомним, 26 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите альянса, который должен состояться в июне. Дипломат удивлён тому факту, что саммит глав государств и правительств НАТО, видимо, пройдет без участия Украины.