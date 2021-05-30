Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Церемония прошла в тайне от британских СМИ и общественности в Вестминстерском соборе. На церемонию были приглашены 30 гостей, максимально разрешенное число человек в соответствии с ограничениями из-за COVID-19 в Великобритании. Представитель Даунинг стрит сказал, что для семьи и друзей состоится ещё одна церемония, которая пройдет летом 2022 года. Подданые Великобритании обсудили новость в Twitter.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

Пользователи не поняли, зачем надо было устраивать церемонию сейчас, в период пандемии, если можно было бы потерпеть и сыграть свадьбу в следующем году, сразу пригласив всех друзей и родственников, одна свадьба всегда выйдет дешевле двух.

«Если дорожная карта (план по выводу страны из коронавирусных ограничений — прим. Д.С.) Бориса Джонсона работает, и он открывает страну, отпускает всех на свободу, так сказать, почему же он тогда так спешил секретно пожениться? Он мог бы и подождать чуть-чуть! Также напрашивается вопрос к Католической церкви о браках с разведенными!» — написал @vinod_d007.

У большинства пользователей возник вопрос: «Как Джонсону разрешили заключить брак в церкви, если он был дважды женат до этого?» В комментариях ответили, что предыдущие браки якобы не были католическими.

«Поздравления и всё такое, но есть серьёзный вопрос к Католической церкви: как у этого дважды разведенного серийного прелюбодея получился католический брак?» — спросил Tim Walker.

Number10gov Борис Джонсон

Ряд пользователей отметили, что Борис Джонсон и его новая жена пытаются что-то скрыть, назвав запутывание людей с датой свадьбы обманчивым поведением. Некоторые предположили, что скрываются настоящие затраты на организацию свадьбы, Джонсону не в первый раз скрывать деньги.

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«Никто не думает, что они хотят отвлечь людей от какой-то истории», — прокомментировал @tweetSP0RT.

«Очень умно со стороны Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс устроить поспешную секретную свадьбу. Теперь они оба могут использовать супружескую привилегию, чтобы предотвращать раскрытие секретов о своих проступках», — считает @tracyesmith4.

«Я не понимаю, почему они отправили людям приглашение на свадьбу на следующий год, а затем женились в тайне спустя шесть дней. Зачем дезинформировать людей? Почему они не могли прямо сказать дату своей свадьбы? Это хитрое поведение», — отметила @Imnotquiet.

Среди пользователей есть те, кто просто поздравил «молодоженов» и пожелал им счастливой семейной жизни, и те, кто считают этот брак основанным на корыстных интересах.

«Он никого не любит. Он изменял всем своим жёнам, одной — пока у неё был рак. Он изменил и настоящей. Оставьте свои симпатии… Всё дело в деньгах и власти», — считает @Lizzypop15.

МИД России Борис Джонсон

Некоторые пользователи предположили, что до очередной измены Джонсона не далеко, если он уже не нашёл себе любовницу.

«Принимаю ставки, сколько времени должно пройти, пока его очередная измена вскроется», — написал @thestegmeister.

«Открылась вакансия на должность любовницы Джонсона. Единственный пост, для которого вам не нужно финансировать Тори. Требования: крепкие нервы, отстойный вкус и способность блокировать травмы, по возможности», — отметил @TurnerMonk1.

Комментаторы также писали, что премьер-министр должен заниматься делами страны в период пандемии, а не своей личной жизнью, из-за него уже умерли больше 100 тыс. человек.

«Очень равнодушно. Его некомпетентность уже привела к тому, что 130 000 семей потеряли своих любимых, но все еще в период пандемии он больше заинтересован в женитьбе», — написал @ltezz123.

«Тем временем тысячи двунациональных пар держат в разлуке эти драконские ограничения на путешествия. Надеюсь, ты хорошо спишь», — прокомментировал @JenThomasWrd.