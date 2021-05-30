



Иван Шилов ИА REGNUM В Турции

Южноамериканские наркотики начали распространять через Турцию

Как сообщает Sözcü, изъятие в Панаме 616 упаковок с наркотиками, предназначавшихся для отправки в Турцию, в причастности к контрабанде которых обвиняется лидер мафиозной группировки Седат Пекер, привлекло внимание общественности, а незаконный оборот наркотиков вновь стал предметом обсуждений. Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств главного управления безопасности Турции обнародовал график, который отображает данные о нелегальной транспортировке наркотиков из Южной Америки в страны Европы и Азии по новому маршруту, пролегающему через территорию Турции, и их изъятии за период с 2016 по 2020 годы.

Наркотики в Турцию поступают из Венесуэлы

В интервью газете Duvar профессор Национального университета Колумбии Оскар Парра заявил, что наркотики в Турцию в основном поступают из Венесуэлы и стран Карибского бассейна. В своем видео, опубликованном 23 мая, лидер мафиозной группировки Седат Пекер также указал на Венесуэлу. Аргументируя свои выводы относительно производства и торговли наркотиками в Южной Америке, Парра приводит в пример факт резкого увеличения с 2013 года масштабов культивирования кокаинового куста в Колумбии. «Существует три ключевых звена наркотрафика. Первое — Панама, от тихоокеанского побережья Колумбии до Мексики, второе — Венесуэла, и третье — Карибский бассейн. Не могу утверждать наверняка, но большая часть наркотиков, поступающих в Турцию и Европу, транспортируется через Венесуэлу или побережье Карибского моря. По факту между политиками и наркоторговцами существуют исторически сложившиеся связи. К примеру, Эскобар, которого вы упомянули, был конгрессменом», — сказал Оскар Парра.

Карикатура. Карибский бассейн

Признание в убийстве курдских лидеров

Как сообщает Rudaw TV, заявление лидера мафиозной группировки Седата Пекера о том, что убийства курдских бизнесменов в 1990-х годах были делом рук экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, вызвало новые дискуссии. После того, как Пекер назвал имя убитого супруга сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан, она выступила с заявлением: «Мы много лет говорили это, и повторим сейчас. К убийству Саваша Булдана и его товарищей причастны руководители государства». В своем последнем видео Седат Пекер утверждает, что к смерти журналиста Угура Мумджу, погибшего в результате взрыва бомбы перед своим домом в 1993 году, Саваша Булдана и его товарищей, убитых 4 июня 1994 года «неизвестными преступниками», причастны экс-министр внутренних дел Мехмет Агар и экс-глава Национальной разведывательной организации Турции Коркут Экен.

Петиция о возбуждении уголовного дела по фактам, изложенным Пекером

Как передает Cumhuriyet, коллегия адвокатов провинции Измир направила в суд петицию с призывом возбудить уголовное дел против Седата Пекера, действующего главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, сына Мехмета Агара — члена правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Толга Агара, сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма — Эркана Йылдырыма и других лиц, которые будут установлены прокуратурой после изучения видеороликов и проведения необходимого расследования по фактам, которые лидер мафиозной группировки Седат Пекер раскрывает в семи отдельных видео. Коллегия адвокатов требует провести расследование по фактам незаконного оборота наркотиков, убийств, изнасилований, грабежей и других преступлений, о которых идет речь в видеороликах.

Maarten Van Damme Нож в крови

Эрдоган хочет войти в ЕС через «черный вход»

Как сообщает SHaber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток войти в ЕС, и на этот раз решил присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), дабы продемонстрировать, насколько присутствие Турции необходимо для общей политики безопасности и обороны ЕС. За день до того, как Европарламент одобрил доклад, содержащий в себе призыв приостановить переговоры с Турцией о полноправном членстве в ЕС, Амстердам объявил о том, что Анкара изъявила желание принять участие в проекте, реализуемом в рамках программы государств — членов PESCO. «Анкара проинформировала нас о своем желании участвовать в оборонном проекте военной мобильности. Будучи координатором проекта, мы внимательно следим за процессом подачи заявок», — сообщил представитель Нидерландов, и добавил: «Страны, не являющиеся членами ЕС, вправе подавать заявки на учстие в проектах программы PESCO. После подачи заявки действующие участники проекта принимают решение, отвечает ли данная страна заявленным требованиям».

Половина выявленных случаев заражения COVID-19 завезены из Турции

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил: «Турция — зона с высоким уровнем распространения инфекции, риск очень велик. По возвращении мы будем проверять пассажиров, которые ездили в Турцию на отдых или в гости к родственникам. В прошлом году 50% зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией были завозные. Мы заключим с Турцией соглашение о проведении ПЦР-тестов и применении карантинных мер». Шпан также отметил, что 50% выявленных случаев заражения COVID-19 в прошлом году были завезены из Турции и балканских стран, и добавил: «В этом году тест и карантин будут обязательными мерами безопасности». Эти требования не распространяются на пассажиров, привитых вакциной, одобренной Германией и ЕС. Поскольку китайская вакцина еще не одобрена ЕС, по прибытии в Германию пассажиры, сделавшие прививку китайской вакциной, будут вынуждены сдать тест и пройти карантин.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

Партия справедливости и развития саботировала военно-воздушные силы

Как сообщает турецкая редакция Voice of America(СМИ — иностранный агент в РФ) со ссылкой на The National Interest, американский журналист Майкл Пек подробно описывает слабые места ВВС, которые появились в результате «чисток» в Турции. По его словам, «турецкое правительство настолько сильно проредило ряды военно-воздушных сил, что практически некому управлять самолетами F-16». Пек подчеркнул, что тюремное заключение пилотов военной авиации — это не только выброшенные на ветер деньги, но и разбрасывание чрезвычайно ценными ресурсами. Он напомнил, что турецкое правительство ищет возможность заполнить кадровую брешь, прибегнув к помощи зарубежных стран. Вашингтон разрешил турецким пилотам пройти базовую летную подготовку в США, однако отклонил запрос об отправке американских летных инструкторов в Турцию.

Турецкий истребитель F-16. mod.uk

Достигнуто соглашение о производстве российской вакцины

Как передает SHaber со ссылкой на Bloomberht, наряду с вакциной «Спутник V» была достигнута договоренность по производству в Турции еще одной российской вакцины — «КовиВак». Согласно заявлению фармацевтической компании Türk İlaç для платформы публичного раскрытия информации, в результате переговоров с Россией по инактивированной вакцине против коронавирусной инфекции «КовиВак» с Международным научно-исследовательским институтом проблем управления (IRIAS) подписан меморандум о взаимопонимании, содержащий основные принципы окончательного соглашения о производстве, регистрации и распределении вакцины в Турции. Российская вакцина «Спутник V» разрешена к применению в экстренных случаях.

Орхан Памук резюмировал обстановку в Турции

В интервью журналисту Kısa Dalga Podcast Ахмету Орхану лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Орхан Памук заявил, что в Турции нет демократии. «Я не стремлюсь к политическим выступлениям. Как только речь заходит о политике, мгновенно исчезает свобода мысли и слова. За политические высказывания избивают на улице, ломают пальцы, угрожают, подключают мафию», — сказал он. В ходе интервью Памук также рассказал о мистике, которая происходила во время публикации его последнего романа «Чумные ночи» в самый пик пандемии, о его сходстве и различиях с предыдущими романами, о своем новом произведении, которое он планирует написать, о жизни в Турции и своем отношении к политике. «Если нет свободы мысли и слова, ты становишься беспомощным. Не трогай того, не трогай этого, не говори о том, не говори об этом. Не смей упоминать имя «вождя». Мы пытаемся что-то сказать, но что-то ограниченное», — подытожил Памук.

Цитата из кф «Охота», реж. Крэйг Зобел. 2019. США С кляпом во рту

Два фонда США выводят из Турции активы

Согласно сообщению журналиста газеты Dünya Керима Улкера, встреча президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана должна состояться 14 июня. За несколько дней до встречи два государственных фонда штата Калифорния, работающие в Турции уже на протяжении многих лет, решили вывести свои активы. На заседании сената штата все республиканцы и демократы проголосовали за вывод активов из Турции. Тот факт, что такое решение принято именно сейчас, несет в себе некое послание. Объем активов Пенсионного фонда государственных служащих Калифорнии (CalPERS) оценивается в 395 миллиардов долларов, а Пенсионного фонда учителей штата Калифорнии (CalSTRS) — в 254 миллиарда долларов. Оба фонда, общий объем активов которых составляет около 650 миллиардов долларов, инвестировали свои средства в акции очень важных компаний Турции.

Gov.tr Центральный банк Турции

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По меньшей мере 49 человек, включая руководителей Демократической партии народов (ДПН) и Демократической партии регионов (ДПР), были задержаны в ходе рейдов во многих провинциях Турции.

В прошлом месяце Турция подписала с Марокко контракт стоимостью 70 миллионов долларов на продажу 13 беспилотников Bayraktar TB2. По условиям контракта, для Королевских вооруженных сил Марокко также будет построен командный пункт управления БПЛА. Самым примечательным в этом контракте является то, что стоимость БПЛА составляет примерно половину от стоимости продаж в другие страны.

Член Республиканской народной партии (РНП) от Эдирне Окан Гайтанджыоглу заявил, что потери урожая пшеницы, ячменя, красной чечевицы и кукурузы, вызванные засухой в Турции, неизбежно приведут к значительному росту цен на хлеб, макаронные изделия, печенье и мясо.

Турция, которую и без того ждет плохой туристический сезон, получила шокирующую новость из Великобритании — крупнейший туроператор Великобритании TUI отменил продажи туров в Турцию до 27 июня.

Стало известно, что Халила Фальялы, которого лидер мафиозной группировки Седат Пекер, равно как и сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма Эркана Йылдырыма, обвинил в причастности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег между Турцией и странами Южной Америки, на протяжении пяти лет разыскивают США.

Продолжается рост обменных курсов. Доллар США вырос до 8,59 турецкой лиры, а евро, побив рекорд, — до 10,46 турецкой лиры.