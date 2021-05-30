В ряде европейских городов состоялся анонсированный бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской так называемый «Глобальный пикет солидарности с Беларусью», сообщает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Акции состоялись в Германии (Берлин), в Польше, Литве, в других европейских странах, а также в столице Украины Киеве (Площадь Независимости), в США и Австралии. Отмечается, что в каждой из акций, которые состоялись в европейских городах, принимали участие несколько сотен человек, в Киеве — около семидесяти человек.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих призвали не путать поддержку Белоруссии с поддержкой Тихановской и бывшего редактора экстремистского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Также часть комментирующих отметили, что в случае государственного переворота в Белоруссии соседнюю с Украиной республику постигнет участь Украины.

«Многотысячные?» — иронизирует Дмитрий Е.

«Понятно, кто заказал музыку… Думаю, рядовому американцу или европейцу параллельно, что там с Белоруссией, а некоторые даже ничего не знают об этой стране. Цель одна — оторвать ее от России. Ну, а дальше планы Америки известны…» — написала Зинаида С.

Камиль Писсарро. Пейзаж со стадом овец. 1889

«Не пойму, дончане против власти — «сепары», белорусы против власти — герои, так же и в Сирии, где логика?» — задался вопросом Николай А.

«Два майдана отбросили Украину на уровень Гондураса за деньги Сороса. Принесли нищету и вымирание. Если уберут Батьку, будет Украина номер два», — добавил Дмитрий С.

«Деньги делают всё. У нас снесли законную власть и устроили уже семилетнюю войну», — отметил Владимир Б.

«Как же им хочется превратить Беларусь во вторую Украину. Сильные страны им мешают. Хорошо, что у них настоящий президент, а не то недоразумение, как у нас», — пишет Ludmila L.

«Я уверен, 95% митингующих даже не знают, где Беларусь находится. Обратите внимание, за коронавирус не говорят. Сейчас встреча Путина с Лукашенко важней. Значит, Батька делает всё правильно», — отметил читатель Своими Руками.

«О, как бьются головой о стенку, даже митинги проплатили, а за Ассанжа не проплатили, и митингов нет», — написала Маша Ф.

«А когда начнутся акции в поддержку Сноудена, Ассанжа?» — спросила Елена К.

«Правильно сказал Батька — в трактор и в поле, и всё пройдет, а то от безделья по майданам шляются», — добавил Юрий К.

«Не Белоруссии, а в поддержку Тихоновской. Не надо говорить за весь народ Белоруссии», — подчеркнула Алла Д.

«Везде все народы поняли, что такое ЕС и США. До одних наших правителей не доходит», — написал Василий Ш.

«А флот к берегам Белоруссии мадам Псаки уже отправила?» — иронизирует Александра Д.

«Ну шо, поддержали и хватит, разошлись на учёбу и работу», — добавил Анатолий Анатолич.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Бездельники

«Украинцам надо поддерживать Лукашенко, а то если там будет майдан, то белорусы будут конкурентами на плантациях в Польше», — иронизирует Ульянов Украинский.

«Технология Запада по организации цветных революций с последующей оккупацией и разграблением страны без ввода войск безупречная. Белоруссия, держись, не стань Украиной, а то землю заберут, заводы вырежут, больницы закроют, Беловежскую пущу вырубят, и будете кушать бродячих собак», — пишет Зина М.

«Тихановская и Протосевич — это ещё не вся Беларусь. Хотя, конечно, у Австралии может быть другое мнение», — подытожил один из читателей.

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Напомним, 30 мая сообщает телеканал Fox News сообщил о том, что на предстоящей неделе группа сенаторов Конгресса США запланировала встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Литве.