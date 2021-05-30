«Господин Шойгу, это такой у вас в армии порядок?»
В Челябинской области на уходящей неделе разразился ещё один армейский скандал. В танковой дивизии в Чебаркуле сержант избивал военнослужащих срочной службы. Пострадавшие оказались из нескольких регионов России. Обошлось без смертей, тем не менее произошедшее активно обсуждали на форумах и в соцсетях.
О противоправных фактах в отношении военнослужащих стало известно после проверки, о результатах которой рассказала в соцсетях челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. Она посетила воинскую часть из-за обращения, которое поступило к ней от её коллеги в Пермском крае Павла Микова. Оказалось, что среди пострадавших были и пермяки.
«Сегодня в срочном порядке выехала туда и вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым встретилась с солдатами. С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине — без «людей в погонах». Предельно откровенно ребята рассказали об инцидентах. Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащих младшего командного состава», — написала Сударенко.
Также она добавила, что свою проверку провела военная прокуратура. Теперь следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Омбудсмен подчеркнула, что в целом служить военнослужащим там нравится. Также, по её словам, случаи неуставных отношений уже стали редкостью, а если они выявляются, то военная прокуратура оперативно реагирует на такие факты и не замалчивает их.
В комментарии к её публикации Дмитрий П. отметил, что формулировка «неуставные отношения» очень обтекаемая, но часто за ней скрывается конкретное преступление. «Вот следственные органы и дадут оценку!» — ответила ему Сударенко.
А Анна К. написала, что Чебаркуль с неуставными отношениями «уже оскомину наел», и об этом знают в военном подразделении СКР. «Лишь бы в этом случае наконец привлекли к ответственности виновных. Ранее все отказные материалы были. Очень надеюсь на Вашу помощь военнослужащим в этом деле. Не одна уже ситуация известна мне», — говорит женщина.
Сержанта уже отстранили от службы, на время следствия. А тем временем ситуацию продолжают обсуждать в интернете. Дмитрий Д. выразился весьма эмоционально. «Это не армия, это позор!» — написал гражданин. По его мнению, многое в части зависит от от руководства и от его отношения к подчинённым. Есть части, в которых всё хорошо, но там и майоры нормальные. При этом в некоторых других частях встречаются и дедовщина, и факты поборов с военнослужащих, и другие неприятные вещи, считает гражданин.
В комментариях на портале 74.ru многие считают, что сержант виноват и должен понести наказание. Некоторые даже полагают, что он «беспределил» не один. Есть у граждан претензии и к министру обороны России Сергею Шойгу. «Это такой у вас в армии порядок???» — гневно обращается к нему один из граждан. А некий Дилетант полагает, что это не армия больна, а общество. «Мне на днях чуть лицо не набили пьяные посетители алкомаркета», — обосновал он своё замечание.
Есть среди комментариев и лучи поддержки пермякам, которые не стали молчать о таких фактах. «Молодцы пермяки! А то у нас привыкли безнаказанно издеваться. Может, хоть сейчас не смогут замять», — написал анонимный пользователь.
Впрочем, часть граждан, наоборот, заступились за сержанта. Так, пользователь Шокерфэйс считает, что настоящим мужчиной нельзя стать без преодоления трудностей.
«Да, сержанты требовательны! Они учат правильно обращаться с оружием, строевой подготовке, как вести себя в столовой и на отдыхе, как ухаживать за одеждой и обувью! Конечно, маменькиным сынкам, которым мамочка завязывала шнурки, это не нравится!» — написал уралец.
Своими рассказами поделились и уже бывшие солдаты-срочники. Один из них служил в 1980-х годах и говорит, что бывало всякое. «И мордобой, и стояние на табуретке. Но если ты мужик, да ещё и в армию призван, выноси все невзгоды, иначе кому ты нужен? Блогером быть?» — написал один давно отслуживший.
А некий Гость считает, что человека никто не может унизить, кроме него самого. Он напомнил другим сцену из фильма «Форрест Гамп», где Гамп и его друг Джаббой трут пол зубными щётками и ни один из них не чувствует себя униженным.
«Не говорю, что так и надо. Просто — кому-то слово «шайтан» — унижение, кому-то — похвала», — высказался уралец.
Некоторые граждане полагают, что отвечать за произошедшее должен не сержант, а более высокопоставленные командиры. «Только так может что-то измениться в армии. Все понимают, что армейские приколы, шутки никуда не денутся, но ведь не до убийств и увечий?!!» — написал один из форумчан. А второй считает, что эта проблема должна решаться системно. По его словам, в армии уже сменилось много поколений военнослужащих, но проблемы одинаковые. И дело здесь не столько в военнослужащих, сколько в самой системе.
«У солдат срочной службы нет мотивации. Зарплаты у них нет, материальная мотивация, значит, недоступна. Остается моральная мотивация, это выговор перед строем по уставу, это ругань в адрес срочника. Она мало действенна. Какая ещё осталась мотивация? Правильно, физические наказания», — считает гражданин.
Есть и хорошие отзывы об армии и, в частности, о дивизии в Чебаркуле. Некий Никита похвастался в интернете тем, что именно там познакомился со своим другом. «Спасибо армии», — написал челябинец.