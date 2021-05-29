Во время проведения марафона «Новое знание» 20−22 мая 2021 года генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков озвучил интересные факты. Они касались американских космических аппаратов X-37. По словам Новикова, такие аппараты могут нести до шести ядерных боеголовок.

NASA Орбитальный самолёт X-37

Гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» также раскрыл некоторые подробности данного космического проекта США. Первый аппарат из этой серии был запущен ещё в 2010 году. На настоящий момент существует уже шесть космических аппаратов в этом проекте, данные аппараты двух видов — большие и маленькие. К 2025 году Вашингтон планирует вывести на орбиту ещё два таких аппарата, то есть их станет восемь.

Новиков также добавил несколько фактов: «Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие ёмкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести».

Таким образом, Соединённые Штаты уже создали необходимую инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия в космосе и собираются её наращивать. При этом данные работы идут с 2010 года, если считать со времени запуска первого аппарата из семейства X-37.

X-37 является многоразовым космическим аппаратом самолётного типа. По внешнему виду похож на старые космические корабли Space Shuttle, но отличается меньшими размерами и сокращенной грузоподъемностью. Известно, что аппарат может долго находиться на орбите, на высотах 200−750 км. Он также способен быстро менять орбиты и маневрировать. X-37 может выполнить миссию и быстро вернуться на Землю либо оставаться на орбите в течение длительного времени, выполняя новые команды.

U.S. Air Force Орбитальный самолёт X-37

Сообщение Яна Новикова о том, что аппараты семейства X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, конечно же, шокирует мировую общественность, но оно совершенно точно укладывается в то, что высокопоставленные американские военные заявляют в последнее время.

В частности, 1 мая 2021 года в интервью газете The Washington Post командующий Космическими силами США генерал-майор ВВС Джон Реймонд сказал следующее:

«Космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве».

По словам генерал-майора, хоть космос «это и сфера боевых действий, но наша цель — не ввязываться в конфликт, который начинается или распространяется в космос». Джон Реймонд считает, что цель США состоит в том, чтобы предотвратить это и «сделать это с позиции силы, разрушая или изменяя расчёт сдерживания конкурента и противника».

Командующий космическими силами также поделился взглядами на сдерживание. Он не рассматривает космическое сдерживание как отдельный вид сдерживания: «Это просто сдерживание, и оно вписывается в более широкий расчёт сдерживания».

Приведём ещё одну цитату: «Мы думаем, что есть вещи, которые мы можем сделать в космосе, которые могут внести свой вклад в этот общий расчет сдерживания. Я думаю, что сегодня это понятие шире, чем просто часть ядерного сдерживания. И наша цель состоит в том, чтобы, если мы сможем предотвратить возникновение или распространение конфликта в космосе, мы сможем затем предотвратить распространение конфликта и на другие области».

На сегодняшний день Россия с США поддерживает военно-стратегический паритет. Данное состояние обеспечивает эквивалентную возможность нанесения ответного (ответно-встречного) удара с причинением неприемлемого для стороны-агрессора ущерба. В первую очередь, данный паритет опирается на стратегические ядерные силы.

Баланс стратегических ядерных сил России и США регулируется Договором между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был продлён до 5 февраля 2026 года.

Надо понимать, что военно-стратегический паритет — это именно равновесие, которое может быть нарушено в любой момент с помощью создания такого оружия, которого нет у другой стороны, или от которого у неё нет защиты.

В связи с этим следует обратить внимание на слова Джона Реймонда о том, что есть вещи, которые США могут сделать в космосе, чтобы внести свой вклад в общий расчёт сдерживания. Он также не рассматривает «вещи, которые мы можем сделать в космосе» как часть ядерного сдерживания, он говорит, что «сегодня это понятие шире».

Таким образом, сдерживание в космосе США предполагают вести с позиции силы. Меры в космосе для американских военных уже не являются просто частью мер по поддержанию стратегического ядерного сдерживания, а отдельным направлением, которое будет вносить вклад в общий расчёт сдерживания.

Если вы имеете в космосе спутниковую группировку, которая выполняет свою роль в системе предупреждения о ракетном нападении, это значит, что она часть ядерного сдерживания и выполняет вспомогательную функцию. А если вы, например, развернёте в космосе ударные ядерные вооружения, то это будет уже новым видом стратегических наступательных вооружений.

U.S. Air Force Орбитальный самолёт X-37

Рассматривая этот вопрос в рамках структуры стратегических ядерных сил, состоящей из наземной, морской и воздушной компонент, можно будет говорить и о четвёртой компоненте — космической.

Развёрнутые в космосе ударные ядерные вооружения США потенциально могут стать тем оружием, которого нет у России, и от которого у России нет защиты. По крайней мере, американцам очень бы хотелось создать такую ситуацию.

Вашингтон давно игнорирует совместную инициативу России и Китая начать переговорный процесс и разработать соответствующие международно-правовые документы на базе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, обновлённый проект которого был представлен 10 июня 2014 года на Конференции по разоружению в Женеве.

В конечном итоге напрашивается вывод, что США реализуют планы по разрушению военно-стратегического паритета между США и Россией и изменению общего баланса сил в свою пользу за счёт развёртывания в космосе ударных ядерных вооружений. В эту концепцию хорошо вписываются и те факты, которые изложил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков о семействе американских космических аппаратов X-37.