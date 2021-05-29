28 мая 2021 года состоялось заседание комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО, сообщили 29 мая в пресс-службе министерства обороны Украины. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса. Украина первой среди стран — партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина — НАТО, подчеркнули в пресс-службе оборонного ведомства Украины. Обновленный пакет целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. Делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования — направлению на рассмотрение Североатлантического совета. Содержание документа при этом не раскрывается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Новость о том, что Украина первой среди стран — партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства страны с НАТО, обсудили читатели телеграм-каналов «наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что указанный документ не играет никакой роли для Украины, которой неоднократно давали понять, что членом НАТО она не станет. Более того, многие комментирующие восприняли документ как своеобразный ответ «нет» на просьбу Украины принять ее в НАТО. Иные задались вопросом о существовании Альянса к 2025 году.

«Вы первыми получите набор инструкций, как пытаться попасть туда, куда вас не берут и даже не обсуждают вступление. Круто же!» — иронизирует Лизанька.

Gov.ua НАТО и Украина

«Новая морковка перед ослиной мордой», — написал AVV one.

«Даже и не знаю, как выразить свою радость по этому поводу! Нам первым хозяин выдал новые задания», — не без иронии добавил Дмитрий М.

«Нам это НАТО и даром не надо», — отметила Людмила.

«Как-то легче дышать стало и жрать не хочется», — шутит Жирный Вадя.

«Рыдаю от счастья…» — добавила Ксения.

«А что за цели? Что на этот раз отдадим или подарим? А взамен что? Бусы?» — спрашивает Ирина Х.

«Нам скажут: «Как Крым у России заберёте, то сразу возьмём», — ответил Ирине Х. Константин П.

«И бусики с зеркальцами в придачу», — добавила Людмила.

«Получим морковку первые до 2025 года, браво, непонятно только, что далее?» — поинтересовался Dmitrii M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«А будет ли НАТО к 2025 году? За Украину промолчу…» — написал Александр А.

«Майданутые…теперь месяц заснуть не смогут», — добавил Dima Alex.

«Говорят, что в Японии не говорят нет, а говорят: «Приходите завтра». В НАТО вот пакеты всякие дают», — подытожил Evgenii.

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Напомним, 26 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите Альянса, который должен состояться в июне.