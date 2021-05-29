Японское информационное агентство Kyodo news предупреждает, что «олимпийские спортсмены в Токио должны осознавать опасность смертельного исхода на фоне COVID».

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

Агентству удалось ознакомиться с копией документа организаторов Олимпийских игр в Токио, в котором спортсменов призывают осознать, что они будут участвовать в соревнованиях на свой страх и риск, ибо «могут столкнуться с риском для здоровья или смертью, вызванными коронавирусной инфекцией и жарой в Японии». Каждый участник Олимпиады должен подписать документ, в котором подтверждает, что был с ним ознакомлен и согласен принимать участие в Играх «под свою ответственность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский удар

Kyodo news признает необычность документа, отмечая, что МОК прежде не упоминал такие риски, хотя они имели место на предыдущих Играх в связи с опасениями инфекционных заболеваний и загрязнения воздуха.

Во время онлайн-конференции, на которой присутствовали олимпийские официальные лица и спортсмены, Лана Хаддад, главный исполнительный директор МОК, заявила, что форма заявки на участие в Играх в Токио была «обновлена с учетом соображений, связанных с COVID-19». Она сообщила, что комитет планирует обязать всех спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, подписать документ, который возложит на них все риски, связанные с возможностью заболеть коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

«Ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не могут от своего имени что-то гарантировать в этом отношении. Это риск, который берём на себя все мы», — цитирует Хаддад Kyodo news. «Несмотря на все предпринятые меры, риски (заражения) не могут быть полностью устранены, и поэтому вы соглашаетесь участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх на свой страх и риск», — предупреждает МОК спортсменов.

Зададимся вопросом, стоят ли в любом случае ущербные Олимпийские игры в Токио смертельного риска как для спортсменов, так и жителей японских городов, где будут проходить соревнования, и что движет политиками и чиновниками МОК, призывающими идти на такой риск для проведения Олимпиады «во что бы то ни стало»?