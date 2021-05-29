Ливни в сочетании с сильным ветром обрушились на столицу Крыма город Симферополь: многие улицы затопило, повалены деревья. Затопленным оказался даже один из торговых центров города.

Simadm.ru Последствия ливня в Симферополе

Пользователи социальных сетей активно делятся видео с улиц затопленного города. Кто-то из крымчан радуется дождям, кто-то переживает, что в Крым никак не придёт лето, а кто-то завидует симферопольцам.

«Ашан» затопило — по щиколотку воды в магазине», — написал в паблике «ВКонтакте» Артём Ж.

«И где те места, где дождь идёт!!! В Перевальном ни капли дождя не выпало!» — жалуется другой пользователь, добавив, что дождь очень нужен — земля потрескалась.

Simadm.ru Последствия ливня в Симферополе

«Да поняли, мы поняли уже. Деревья — зло. Нет деревьев — нет проблем. Одна надежда, что наши власти успешно доведут до конца борьбу с этими отвратительными растениями. И мы наконец-то увидим Крым без единого дерева и куста. Вот тогда заживём!» — язвит Николай К. в связи с новостью о поваленных деревьях.

«Это новое озеленение дорог. Ничего вы не понимаете», — шутит Артём Ж.

«Как раз таки порадует… не хочется жары», — пишет Юлия К.

«И есть надежда, что воды в реках и водохранилище прибавится», — добавляет Наталья О.

«Дожди тоже нужны! Спокойные, летние!!!» — пишет Людмила И.

«Людмила, так ведь они градом пугают, для владельцев автомобилей это страшный ужас», — переживает Максим Ю.

«Сезон плывущего Симферополя объявляется открытым», — комментируют пользователи в другом паблике под видео, снятым на «поплывшей» улице Козлова в республиканской столице.

Simadm.ru Последствия ливня в Симферополе

«Сначала надо было ливнёвки делать, а потом уже дороги», — рассуждает Дима В.

«Да и вообще, водосбор — и не ныть о нехватке воды», — отвечает ему Shadow Jack.

«Теперь будут ломать дороги, делать ливнёвки. Все при работе, начальство при бабле», — делает вывод Мемет Ш.

«Симферополь! Не нойте! Поделитесь дождём! Огород сохнет…» — написала Алёна О.

«А у нас затопило огород», — делится Зинаида П.

«А у нас хоть бы капнул в Ялте. А для леса нужен дождь», — переживает Татьяна Ч.

«В Саках затянуло, но мимо что-то всё идет», — сообщила Юля Д.

«Ехал в автобусе №3 от Куйбышева до Советской, воду местами в салон через двери зачерпывало», — написал Александр К.

«Зато вода будет, пусть льет всё лето и в три раза сильнее», — написал Марк М.