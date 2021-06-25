Над Сирией 24 мая 2021 года были замечены российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. На следующий день, 25 мая, пресс-служба министерства обороны РФ сообщила: «На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелёт трёх дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Базирование самолётов данного типа на этом аэродроме осуществляется впервые».

Антон Привальский ИА Красная Весна Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Российское военное ведомство отметило, что на авиабазе Хмеймим была завершена реконструкция второй взлётно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Длина ВВП также была увеличена.

Теперь «с данной авиабазы могут совершать полёты все типы самолётов, стоящие на вооружении Вооружённых сил РФ, в том числе самолеты тяжёлого класса». По открытым данным, длина одной из двух ВВП Хмеймима составляет уже около 3200 метров.

Александр Бельтюков Дальний бомбардировщик Ту-22МЗ

Конечно же, возникает вопрос, зачем Ту-22М3 прибыли на нашу авиабазу в Сирии. Минобороны сообщает и об этом: «Экипажи Ту-22М3 будут осваивать воздушное пространство над Средиземным морем, выполняя учебные задачи».

Если говорить об основных задачах дальних бомбардировщиков Ту-22М3, то к ним, кроме нанесения ударов по наземным целям, в первую очередь, относится борьба с корабельными эскадрами и авианосными ударными группами противника. Данные задачи эти боевые машины могут выполнять совместно с российской средиземноморской эскадрой, базирующейся в сирийском Тартусе, и взаимодействовать с противолодочными самолётами Ил-38 и Ту-142.

Следует заметить, что в морской зоне Средиземного моря развёрнут Шестой флот США со штабом в Неаполе (Италия), оперативное объединение американских ВМС в Европе. Флот имеет в своём составе как минимум шесть оперативных групп, в том числе 1−2 авианосные ударные группы (по 65−85 самолётов в каждой), стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, а также надводные корабли различных классов.

Командующий Шестым флотом одновременно является заместителем командующего ВМС США в Европе и занимает соответствующий пост в НАТО. Зоной ответственности флота является Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару, побережье Африки, особенно Гвинейский залив.

Так что учебных целей в данном регионе для Ту-22М3 достаточно. Скоро должна подойти ещё одна, свеженькая. Речь идёт о британской авианосной ударной группе во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth («Королева Елизавета») с истребителями-«невидимками» F-35B на борту.

U.S. Navy Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth

Данный авианосец покинул порт базирования 22 мая 2021 года для своего первого оперативного развёртывания. Эта АУГ должна войти в Средиземное море, где по ней, надо полагать, и «отработают» российские Ту-22М3.

Так что момент для первого развёртывания дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выбран с определённым прицелом и глубоким смыслом. Первое оперативное развёртывание Queen Elizabeth и сразу же первая «учебная смерть». Очень наглядная ситуация с точки зрения тщетности глобальных амбиций Британии, выраженных в её новой военной доктрине.

Кроме того, 26 мая в Сирийской Арабской Республике проходили президентские выборы, и перелёт трёх бомбардировщиков на базу Хмеймим вряд ли можно назвать случайностью. Скорее всего, это такой знак враждебно настроенным внешним игрокам и выражение поддержки законному правительству Сирии.

В настоящее время идёт глубокая модернизация 30 бомбардировщиков Ту-22МЗ до версии Ту-22М3М. Две модернизированные машины уже проходят лётные испытания.

Vitaly V. Kuzmin Дальний бомбардировщик Ту-22МЗ

Если говорить про основное вооружение Ту-22М3М, то им будут современные противокорабельные крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность», поставленные на вооружение в 2016 году. Они имеют дальность поражения до 1000 км и скорость до 5400 км/ч. Данная ракета летит к цели на высоте 40 км, а затем на завершающем участке производит атаку цели в крутом пикировании.

Стоящая на вооружении ВМС США система противоракетной обороны Aegis бессильна против этой русской ракеты. Потолок полёта Х-32 на 7 км превышает максимальную зону действия американских корабельных систем ПРО, максимальная скорость полёта Х-32 около 1,5 км/с, а максимальная скорость противоракеты SM-6 — 800 м/с. Кроме того, эти системы ПРО не могут поражать цель, которая находится прямо над ними, т.к. РЛС не включает в свой угол обзора объекты прямо над собой.

Один Ту-22М3М может нести до трёх ракет Х-32. По мнению экспертов, Ту-22М3М с тремя ракетами способен поразить любой американский авианосец.

Данная версия дальнего бомбардировщика Ту-22М3 рассматривается и как перспективный носитель гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал», ракета которого может лететь со скоростью 10−12 Махов. Её дальность поражения с нынешнего носителя в виде истребителя-перехватчика МиГ-31К составляет 2000 км. Один Ту-22М3М сможет нести до четырёх таких ракет. Дальность применения «Кинжала» с Ту-22М3М оценивается в 3000 км.

В сообщении минобороны РФ о перелёте на Хмеймим трёх дальних бомбардировщиков Ту-22М3 также говорится: «После выполнения всех поставленных учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации».

Есть основания полагать, что постепенно через учёбу на Хмеймим будут пропущены все экипажи Ту-22М3. Кроме того, данная база будет использована и для испытаний Ту-22М3М в боевых условиях.

Mil.ru Дальние бомбардировщики Ту-22М3

Следует обратить внимание на боевой радиус действия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который в зависимости от режима полёта с полезной нагрузкой 12 тонн находится в пределах 1500 — 2410 км. Со штангой дозаправки в воздухе боевой радиус действия самолёта будет ещё больше.

Важные детали: бомбардировщик может нести ядерные бомбы свободного падения, а крылатая ракета Х-32 имеет как специальный (ядерный), так и обычный вариант оснащения.

С учётом удлинённой ВВП, способной принимать «все типы самолётов, стоящие на вооружении Вооружённых Сил РФ, в том числе самолеты тяжёлого класса», ожидаем перелёт на Хмеймим и стратегической авиации в лице ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М и ракетоносцев Ту-95МС, способных нести ядерное оружие.

Таким образом, Россия в любой момент времени может сделать Сирию частью своей системы ядерного сдерживания США и их союзников.

Переброска дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в Сирии кардинально меняет расстановку сил в этом регионе. В зоне поражения российской авиации оказывается не только вся акватория Средиземного моря, но южный фланг НАТО в целом, Ближний Восток, Северная Африка и Турция.