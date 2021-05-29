



Сайт президента Белоруссии Президент Белоруссии и Турции

Произошло то, что изначально предполагалось. Турции удалось смягчить и даже в некотором смысле нейтрализовать официальную реакцию НАТО на инцидент с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и последующим задержанием оппозиционных активистов. В текст заявления, как утверждает Reuters, не попали формулировки, присутствующие в раннем заявлении ЕС и предусматривающие карательные меры, предлагаемые Литвой, Латвией и Польшей, а также угрозы приостановки сотрудничества Североатлантического альянса с Белоруссией. Причины таких действий Анкары официально не разглашаются, МИД Турции ссылается на конфиденциальный характер переговоров.

Но есть факторы, которые лежат на поверхности. Анкара действует прагматично и исключительно в своих национальных интересах. Она не желает лишиться прибылей в очередном туристическом сезоне, неотъемлемой частью которого уже традиционно являются русские и белорусские туристы. Сейчас из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Россией и Турцией предельно сокращено и многие российские туристы следуют в Турцию через Минск. Показательно, что турецкие авиалинии ежедневно совершают рейсы в Белоруссию, несмотря на демарш прибалтийских и других европейских авиакомпаний, отказавшихся от использования белорусского воздушного пространства. К тому же Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Белоруссии, что воспринимается как ее реакция на объявленную против Минска европейскую «авиационную войну». Анкара не желает быть ее участником и ведет активные переговоры с Москвой по возобновлению авиасообщения в связи с курортным сезоном. Есть тут и другой «навар»: в сложившейся ситуации Россия может оказаться более уступчивой в переговорах с Турцией по снятию ограничений на авиасообщения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель. Турция

А теперь о политических моментах. Дело в том, что в треугольнике Минск — Анкара — Баку сложился своеобразный доверительный стиль в выстраивании взаимоотношений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал Азербайджан во второй карабахской войне, предложил Ильхаму Алиеву содействие в восстановлении «освобожденных территорий». Поэтому Анкара отказалась платить Минску неблагодарностью. С другой стороны, за Минском стоит Москва, и Турция это хорошо понимает, поскольку сама состоит в альянсе с Россией на сирийском направлении. Плюс к тому проблемы Турции с Францией в Ливии, претензии США по Сирии, кризис в отношениях с Грецией из-за освоения полезных ископаемых в Средиземноморье. Поэтому, как считает турецкое правительственное агентство Anadolu, «Турции играть на стороне Запада в отношении Белоруссии без каких-либо предложенных позитивных условий нет смысла». Более того, как утверждают турецкие эксперты, Запад, оказывая по разным причинам сильное давление на Анкару и Минск, «толкает их в сторону Москвы, сужая возможности проводить многовекторную внешнюю политику, а санкционные решения, принимаемые Западом против Белоруссии и Турции, становятся важным фактором в их отношениях с Западом».

Такая позиция сближает Лукашенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обозначим еще один момент, который выделяет турецкое издание Evrensel. Анкаре выгодно выступать оппортунистом по отношению к Западу. В этом контексте политика Турции в отношении Минска объяснима и логична. Напомним, что 25 мая глава МИД России Сергей Лавров, говоря об украинских делах, доводил мысль, что «на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева». В Анкаре намек Лаврова оценили и восприняли в более широком смысле, сделав свои выводы.