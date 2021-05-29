В МИД Украины подготовили санкционный пакет против ряда граждан Белоруссии, которые поддерживают «режим Александра Лукашенко», заявил заместитель главы ведомства Евгений Енин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Санкции… планируется внедрять против тех граждан Беларуси, которые «участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников», — сказал Енин, но не уточнил, сколько примерно граждан РБ попадут в санкционный список.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие из комментирующих призвали Киев готовиться к ответным мерам со стороны Минска.

«Какое удивительное совпадение… Буквально сегодня днем к МИД в Киеве пришли несколько десятков белорусов, проживающих в Украине, митинговать и выставили Украине целый список требований!!! Что она (Украина) должна сделать в отношении Лукашенко и его режима (в русле Тихановской). И что? Ждать пришлось недолго, к вечеру результат налицо…» — написала Larisa Ivanovna.

«Просто жесть, ведь Белоруссия всегда помогала Украине», — отметила Mona P.

DDima МИД Украины

«Тык это санкции против себя! Коммуналка, электричество дорожает… Теперь бензин подорожает…» — добавил Владимир С.

«Сколько же дебилов родила наша земля да и собрала в одном месте (в правительстве. — М. Р.), капец», — отреагировала Алла Л.

«Прибалты досанкционировались и лишились транзита, а наши всё изображают ИКД (имитатор кипучей деятельности)!» — добавил Vlad N.

«Ответка не замедлит прийти. Ждите», — пишет Людмила В.

«С таким правительством и врагов не надо, сами добьют свою страну. А может, им всё равно?» — поинтересовалась Элла Ю.

«А с зарубежьем не забыли согласовать?» — спросила Лариса Л.

«А как украинские санкции повлияют на белорусских чиновников?» — задается вопросом Ирина С.

«Интересно, а где будут делать пересадки органов и кто будет платить, государство?» — спросила Елена К., подразумевая трансплантологию, которая в белорусской медицине широко развита, а граждане Украины пользуются помощью белорусских специалистов.

«Ну это же у них новая развлекуха «санкции», включая своих громадян (граждан. — М. Р.), на которых санкции не могут вводиться вообще… Чем бы дитя ни тешилось…» — пишет Тот Самый.

«Просто они (Белоруссия. — М. Р.) наши соседи — и в этом их вина», — отметил Петр.

«А санкции не хотят ввести против украинцев, которые поддерживают Гитлера? Что-то мне подсказывает, что это не белорусы нагибают Зелю и бьют ему окна», — добавил 287ir356.

president.gov.ua Владимир Зеленский

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«Я просто представляю, как в РБ вводят санкции против тех, кто с кастрюлей на голове скакал на майдане, кто вследствие тех событий дорвался до руля власти, прошёл в парламент», — отметил Мамишев.

«Будут ответные санкции от Беларуси. И кому это надо? ЕС еще вроде до такого не додумался, а Украина впереди планеты всей», — написала Юлия N.

«Это получается, санкции наложат на всех, кто голосовал за Бацьку на выборах? Бумагу не жалко?» — спросил Alexander M.

«Ха, перепись населения в Украине провести уже 20 лет не могут, а сейчас решили составить списки всех, кто поддерживает Беларусь. Можно совместить как раз», — пишет Michael.

«А санкции против граждан России, которые поддерживают Путина, ещё не ввели?» — спросил Aleraus.

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Напомним, 28 мая стало известно, что властями Белоруссии на время будет введено индивидуальное лицензирования ряда украинских товаров.