Индивидуальное лицензирование ряда украинских товаров будет введено на время властями Белоруссии, написал 28 мая торгпред Украины в Белоруссии Тарас Качка в Facebook.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Он уточнил, что новый режим лицензирования касается шоколада, кондитерских изделий, пива и соков. Также под него подпадают туалетная и упаковочная бумага, кирпич, ДСП и ДВП, керамическая плитка. Коснётся индивидуальное лицензирование также ампул из стекла, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

Украинский чиновник добавил, что это решение белорусских властей начнёт действовать через десять месяцев с момента публикации и рассчитано на шесть месяцев. Он назвал этот шаг «необоснованным и дискриминационным».

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Некоторые из комментирующих в шутку предложили указанные товары перенаправить на рынок Европейского союза и США, дескать, если «партнеры», то пусть выручают и покупают. Иные отметили, что от действий украинской власти пострадает прежде всего простой народ.

«Так пускай минэкономики это всё нашим европейским «друзьям» предложит или «главному стратегическому партнёру» США», — не без иронии добавил Олег Валентинович.

«Я или чего-то недопонимаю, или у нас полные достоевские при власти. Санкции против белорусской авиакомпании ввели. По ходу их об этом никто не просил, даже быстрее хозяев… А как получили по сусалам, сразу — а нас за что? Кстати, походу, мы в Украине должны ожидать нового скачка цен…» — отметил Олег Б.

«Так получается, ввели санкции не против Белоруссии, а против себя», — написала Наталья Х.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

«Вот что плохого сделала Украине Беларусь? Ну очевидно же, что власть пытается разругаться со всеми, с кем ей прикажут кукловоды-глобалисты. Скоро с Казахстаном горшки побьем. Я уважаю белорусский народ и не хочу с ними ссориться. Меня об этом кто-то из зеленых дебилов спросил? Сколько мы будем танцевать под дудку этих марионеток?» — спросила Татьяна С.

«А чего вы ждали? Решили подгавкнуть Европе, только они вскоре дадут обратку, а вот простит ли Батька нам, сомневаюсь. Лучше бы было на официальном уровне осудить этот поступок, но не вводить санкции. Теперь время покажет, кто от этого выиграет», — написал Владимир Ф.

«Подумаешь, один звонок партнерам — и заберут всё оптом… А если серьезно, то экономика еле дышит, покупательская способность населения, увы, не очень высока, а тут еще потеря части рынка. Всегда надо думать прежде, чем прыгать неизвестно куда и неизвестно за кого. Как-то всё получается как всегда, хотели как лучше, а дальше — знаете… И еще, не могу понять, почему власть так «вписалась» в это дело, что им пообещали… Ведь парадокс полный, за сбитый самолет в Иране Зе санкции не вводил, как и ЕС… А тут вдруг такая «борьба за безопасность пассажиров…» — отметил Владимир Р.

«Ничего, скоро начнется уборка зерновых, а Белоруссия дизтопливо прекратит продавать, и будут говорить, почему хлеб и продукция сельскохозяйственная дорожает», — добавил Анатолий Ч.

«Правда необоснованными считают? Наоборот, вполне даже обоснованно! Давно надо было ответить так, чтобы прочувствовали и извилинами в голове хоть немного шевелить начали перед тем, как что-то выдать в угоду своим западным «партнерам» и, как неожиданно оказалось, в ущерб интересам своей страны!» — написала Нонна А.

Цитата из мф Три поросенка. реж Берт Джиллетт. 1933. США Подпевалы

«Друзья, да им плевать, они (украинская власть. — О. П.) жируют и будут зимовать. А нам аукнется. Ведь белорусскую продукцию не сравнить с нашей по качеству. И плюс цены взлетят», — пишет Раиса К.

«Украина плюнула против ветра!» — отметила Ирина А.

«И это всё благодаря бездумным решениям наших избранников! Они своим решением о закрытии авиасообщения с Белоруссией сделали вред не им, а в первую очередь своей стране и своему народу!!!» — добавил Михаил М.

«Низкий поклон от производителей Украины собственному правительству», — с сарказмом подытожил Виталий Г.

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