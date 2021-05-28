Одной из самых обсуждаемых в соцсетях тем стало тайное расходование валютных резервов Центрального банка в размере 128 миллиардов долларов, а также демонтирование полицией плакатов и баннеров с надписью «Где 128 миллиардов?», размещенных Республиканской народной партией и другими оппозиционными партиями. В течение последних двух месяцев и политические группы, и международная пресса активно обсуждали вопрос расходования валютного резерва Центрального банка в размере 128 миллиардов долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Депутат от РНП и адвокат Махмут Танал, разместивший на Босфорском мосту в Стамбуле баннер, в связи с чем в отношении него было начато расследование, в своем аккаунте в «Твиттере» задает вопрос о том, где 128 миллиардов:

@Mtanal: «Мы спрашиваем от имени граждан, покончивших собой от безработицы, от безденежья, из-за долгов: где 128 миллиардов долларов? #128MilyarDolarNerede»

Член парламентской группы от РНП Мехмет Джанлы высказывается в поддержку этого комментария:

@MehmetC73183752: «#128milyardolarnerde, поздравляю наших депутатов Серу Кадыгиль, Махмута Танала и Али Махир Башарыра, которые с баннера, размещенного на Босфорском мосту, еще раз задали вопрос о том, где 128 миллиардов долларов, ответ на который ждет вся Турция…»

Газета Cumhuriyet поддерживает этот комментарий, задавая вопрос «где?» в более широком смысле:

@cumhuriyetgzt: «Где 128 миллиардов долларов? Где налоги на землетрясения? Где отчет относительно 15 июля? Где деньги, собранные для ветеранов?»

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Здание Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу

Пользователь с ником Someone советует РНП следующее:

@someoneofpiri: «Вопрос относительно того, где 128 миллиардов, вы не должны пускать на самотек, даже если вы будете у власти. Эти деньги были украдены у народа. Вы должны защитить наши права и вернуть эти деньги, конфисковав их корабли, их деньги, имущество, что бы то ни было. Иначе все зря».

Художник Хасан Качан публикует следующий комментарий:

@hetenketenabi: «Художники левого толка могут быть свободными настолько, насколько позволяет узколобое, фанатичное и сварливое «политбюро левого искусства». Сегодня художник обязан отдать этому фашистскому «политбюро» не только свою душу, но и свой труп. Такой договор. В иной ситуации, даже если она произошла случайно, он не сможет вздохнуть. Ему просто перекроют кислород».

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу

Ученый Эрсин Эртюрк выступает с критикой опубликованного выше комментария:

@ErsinErtrk8: «Причем здесь правоцентризм или левоцентризм? Это воровство. А что, в правом крыле ситуация другая? Как будто если кто-либо от правого крыла выйдет и спросит где 128 миллиардов долларов, его сразу начнут за это хвалить, приговаривая: «Ну что за молодец», «Браво», — и пригласят на телевидение, а также в фильмы и сериалы! Очнись! Это воровство! И у него не может быть правого или левого толка!»

Бывший министр и один из учредителей Партии демократии и прогресса (DEVA) Хасан Гюзель задает этот вопрос на нескольких языках:

@HsnGzLL: «Где 128 миллиардов долларов? Where 128 billion dollars? — на английском, Sedu bistu heşt milyar dolar lê kûderê ye? — на курдском. Sed bisto héşt korado? — на зазакском. Вопрос один, хотя и звучит по-разному…»

Эрсой Каракыш публикует следующий комментарий:

@ErTech94: «Все спрашивают, где 128 миллиардов, однако валовой внешний долг Турции составляет 600 миллиардов долларов, так кто-нибудь спросит, как образовался долг в 600 миллиардов? Как Турция выберется из этого болота?»

World Economic Forum Али Бабаджан

Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан публикует следующий комментарий в рамках этой дискуссии:

@alibabacan: «Они заявляли, что «наступит стабильность», от нее не осталось и следа. Они заявляли: «Дайте нам полномочия, и тогда снизятся процентные ставки и инфляция». Оба этих показателя выросли. Они говорили, что «демократия будет укрепляться». Она ослабла. Каковы последствия сегодня от системы, вступившей в силу с изменением конституции четыре года назад: убытки, убытки, убытки. Решение очевидно: усиленная парламентская система».

Пользователь с ником Ахмет Кемаль высказывается с критикой в адрес оппозиции:

@ke43909001: «Уфф, надоел уже ваш комплекс «не дам волю никакой оппозиции». Вы и в этом не смогли преуспеть. Посмотрите, человек у власти уже 20 лет. Пусть хотя бы сейчас оппозиция что-либо сделает. Иначе, если мы понадеемся на вас, они еще 20 лет будут у власти».