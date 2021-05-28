Администрация президента США Джозефа Байдена приняла решение не возвращаться к Договор по открытому небу. Об этом 28 мая сообщает BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

О данном решении замглавы Госдепартамента США Венди Шерман сообщила заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг, 27 мая.

Это означает, что отныне США и Россия связаны только одним документом, который регулирует действия стран в области контроля над вооружениями — закон по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ситуацию обсудили пользователи социальной сети Twitter. Многие из комментирующих осудили решение американского президента, а также удивились тому, насколько лояльно мировые СМИ преподносят решение новой администрации Белого дома.

«Да, конечно, всё в порядке. Думаю, я могу с уверенностью сказать от имени всех граждан мира, что мы совершенно не против эскалации в сфере ядерного оружия. Это не проблема, нет, правда! Мы чувствуем себя в полной безопасности, зная, что достаточно одного лидера-психопата, чтобы начать всё…» — заявил пользователь под ником @St3v3nParker.

«Интересно, когда Трамп решил выйти из договора из-за неправомерных действий России, все (включая BBC) обвинили его. Теперь Байден сделал то же самое, и ничего, его фактически защищают. Стыд и срам СМИ», — добавил @pounce_uk.

«Забавно, что вы критиковали Трампа, когда он вышел из игры, а тут Байден вдруг решает не присоединяться, и это считается нормальным… Не могу дождаться, когда закончится подписка на ТВ. Вы — кучка лицемеров», — пишет пользователь Martin Brian Smith.

(сс) Ту-214ОН

«И тем не менее администрация хочет заключить ядерную сделку с Ираном, хотя Иран совсем не соблюдает обязательства», — отметил Rosco Roberts.

«Использовать действия России на Украине в качестве предлога для выхода из Договора по открытому небу, который США использовали для документирования российской агрессии в отношении Украины — это, конечно,… поступок», — пишет под новостью @FranticGoat.

«Возвращаемся к Холодной войне. А то нам было недостаточно всех тех проблем, которые уже есть в мире», — заявил Jose Medina Blanc.

«Сотрудничество, вот что приносит перемены», — отметил @Kmensa5.

«Почему Байден повторяет так много ошибок Трампа?» — поинтересовался @xzr56.

«Подождите, разве вы, ребята, не сбросили на нас тонны статей, кричащих о том, что Трамп идиот, раз решил покинуть договор? Серьезно, вы сволочи», — возмутился @Demosth29104528.

«Байден и Блинкен хотят показать, что они крутые парни», — предположил @Kenaviba.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

«И вот начинается война в космосе. Мысль об отправке оружия и лазеров в космос приводит в ужас», — пишет Salaar Azeem.

Напомним, Соединённые Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре минувшего года.

В январе в МИД России сообщили, что Москва также начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из соглашения. Как было заявлено, данное решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора».