Белоруссия на фоне решения Украины закрыть воздушное пространство для белорусских самолётов приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Об этом 28 мая сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка, — написал Куюн в Facebook. — С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну».

Бизнесмен добавил, что переговоры по данному вопросу ещё продолжаются.

«Но задача стоит нестандартная — найти 50 тыс. тонн «пятого», — подчеркнул он.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в комментариях под соответствующей записью. Некоторые отметили, что приостановка поставок топлива продлится недолго. Иные добавили, что бензина такой марки на Украине нет уже очень давно. Третьи указали на то, что украинское правительство ранее действовало явно не в интересах своих граждан.

«Это ненадолго. Им тоже нужно куда-то нефтепродукты отправлять», — написал Евгений Д.

«Как неожиданно вышло. Уровень дипломатии напоминает сельских пьянчуг. Завсегдатай книжечки долгов, комплименты и цветы с клумбы соседей для продавцов, пока нужно… А когда приходит осознание что ты — никто, пойду под дверь нагажу, может отважусь — выбью окно. Позорище. Ещё и за счёт государства. Выбрали колхозников и удивляемся, что деградируем», — отметил Aleksandr L.

«Адекватное решение на неадекват в головах украинских власть имущих», — добавил Toma W.

«2022: топлива нет, газа нет, электричества нет, земли нет», — написал Лев З.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет газа

«Да и битума много идет из Беларуси, с Мозыря, который так необходим для дорожного строительства. Если его поставки остановят (а их, скорее всего, остановят) получится, что Зе[ленский] сам себе напаскудит з «Великим будівництвом»!!! (с «Большим строительством» — название проекта по ремонту и строительству дорог и других объектов инфраструктуры. — М. Р.)», — пишет Натан Ш.

«Будем независимыми от топлива», — иронизирует Дима Н.

«Горе-эксперты, поддерживающие санкции против Белоруссии, рассказывали, что этого не будет», — отметил Денис Я.

«Ибо, как говорится, нефиг было сопеть в сторону Белоруссии», — добавил Vadim B.

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«Какой тонкий намек с этим 95-м бензином», — не без иронии отметил Анатолий Ч, намекая на студию «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский.

«Такими темпами до юбилейной незалежности не дотянем», — отметила Alla P.

«Украинские власти всех лет незалежности никогда не думали о государстве, а о народе — тем более! Никогда, и сегодня не исключение. Они — нанятые менеджеры среднего уровня, даже не топ, делают ровно то, за что платят. Скорее всего, с такой финансовой зависимостью, долгами и тисками между ног ни один, даже самый талантливый и честный, уже ничего не сделает, т. к. это болото, из которого уже не выбраться. Только если свершится чудо», — написала Наталья П.

«Ну, сами выбрали клоуна, осталось три года до нового», — добавил Sergios Sergios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«А что вы хотите? Тлетворное влияние ничем не уравновешенного «западного прагматизма». Получите! Распишитесь», — пишет Эдуард Т.

«Я вообще удивляюсь, что мы еще страной называемся. Седьмой год одни вредители правят», — отметила Ольга Т.

«Какой бы шухер ни происходил в мире, а в итоге страдаем мы…» — добавила Milana R.

«Так пятого уже как лет 10 нет в Украине, а то и больше. 95-й бензин заменяют присадки. Весь бенз только 92-й, а с помощью присадок идёт как 95-й и выше», — отметил Николай К.

«Закупаем свечи. Готовим упряжки», — подытожила Ирина С.

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Напомним, с 29 мая самолётам, зарегистрированным в Белоруссии, будет запрещено использовать воздушное пространство Украины — пролетать над территорией страны и садиться в местных аэропортах.