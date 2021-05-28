Есть россияне, ненавидящие свою страну и влюбленные в Запад.

A.Savin Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Архангельская область в 2019—2020 годах стала одним из центров российского протеста. Кроме разумных требований, имелась опасность применения оружия, слышались апелляции к Западу. Прошло два года, оценки стали более взвешенными, возникли новые вопросы. На них ИА REGNUM ответил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Владимир Станулевич: Достижения лесопереработчиков, рыбопромышленников северяне часто воспринимают с негативом — типа губят природу, хотя живут северяне с лесных и рыбных денег. Почему?

Валерий Федоров: В целом сырьевые отрасли и в России, и в мире сегодня находятся у людей под большим подозрением. То, что раньше воспринималось как богатство, теперь все больше ассоциируется с угрозой. Всем хочется жить лучше, но маркеры лучшей жизни сегодня изменились: это не только высокий доход, но и благоприятная среда обитания, чистый воздух, качественные продукты питания, комфортное и благоустроенное жилье… Больше денег любой ценой — да еще денег, извлеченных за счет природы и уходящих в чужой карман, — это не тот лозунг, который способен вдохновить сегодня. Бизнесу пора переосмыслить всю концепцию своей деятельности — лучше быстрее и самостоятельно, потому что иначе его «попросят» это сделать так, что он уже не сможет отказаться.

ИА REGNUM Митинг в защиту Шиеса в Архангельске

Владимир Станулевич: С 1991 года в Архангельской области выпускаются книги с воспоминаниями интервентов, а воспоминания красных, сохранивших целостность России, не издаются. В результате наблюдатели считают, что к бывшим интервентам в области относятся хорошо. Есть ли люди, готовые встретить интервенцию хлебом-солью?

Валерий Федоров: Смердяковщина — старая болезнь России. Она — следствие нашего противоречивого симбиоза с Европой: мы очень разные, но живем по соседству и внимательно смотрим друг на друга. Есть западные европейцы, влюбленные в Россию, — но есть и россияне, которые свою страну ненавидят, зато влюблены в Запад. Смердяковы были и будут, и чем хуже ситуация в нашей экономике и социальной сфере, тем громче будут звучать их голоса. Нам нужно заниматься собственным развитием, активнее инвестировать, поднимать уровень и качество жизни людей. И параллельно просвещать их, рассказывать, что и как происходит на самом деле — и у нас, и за рубежом. Против смердяковых смертельное оружие — правда.

Владимир Станулевич: Возможны ли протестные выступления северян против нефтедобычи или разработки месторождений в Арктике?

Валерий Федоров: Тема экологии, только не абстрактной, а конкретной, связанной с угрозами качеству жизни в месте твоего проживания, в России очень актуальна. Глобальный тренд её только усиливает. Поэтому любой новый индустриальный и добычный проект находится в небезопасной зоне. Чтобы он стал успешным, требуются умные и корректные совместные действия промышленников и властей, направленные на взаимодействие с местным сообществом и экологами. Каждый должен видеть свою выгоду в таком проекте. Ставить же людей просто перед фактом, что теперь вы будете жить в зоне вероятных нефтяных разливов или чего похуже — это прямой путь к массовым протестам. Из-за которых проект может закрыться, не начавшись. Такое мы уже проходили не раз — достаточно вспомнить проект завода «Чек-Су» в Красноярске.

Владимир Станулевич: Как спустя год выглядят протесты по мусорному полигону на Шиесе?

Валерий Федоров: Шиес оказался «точкой сборки» совершенно разных групп и течений, которые получили опыт координации и совместных результативных действий. Это редкий и очень ценный опыт, который его участники могут капитализировать, а могут и растерять. Власть, со своей стороны, получила жестокий урок. Он состоит в том, что прежде, чем принять решение в столь чувствительной для людей области, как экология, нужно его всячески проэкспертировать и подготовить. Если этого не делается, весьма вероятны резонансные протесты. По сути, в Шиесе региональная власть «выстрелила себе в ногу». За это пришлось расплачиваться потерей авторитета, а затем и поста губернатора.

ИА REGNUM Митинг в защиту Шиеса в Архангельске

Владимир Станулевич: Казалось, что некоторые люди на Шиесе готовы применить оружие. По весне 2020 года непонятная ситуация была с обстрелом вертолета с грузом для «мусорщиков». Насколько вероятно применение в протестах оружия людьми, не знающими ужасов Гражданской войны?

Валерий Федоров: Такая вероятность, увы, есть всегда. Применил же оружие студент в Казани — совершенно без ясных мотивов, между прочим. Что делать в такой ситуации? Во-первых, профилактика. Во-вторых, быстрое и эффективное реагирование. Радикальные политики, способные взяться за оружие, существуют где-то на пересечении сфер ответственности двух вертикалей. Такое пересечение требует особой координации властей и силовиков, они должны работать слаженно и скоординированно.

Владимир Станулевич: Протестные настроения в России идут на спад или растут?

Валерий Федоров: Последний всплеск протестных настроений мы фиксировали в январе-феврале, он был связан с возвращением Навального и его посадкой. С тех пор протестный потенциал сокращается. Проблема протестов — в дефиците лидерства и слабости лозунгов. Они не подхватываются более широкими слоями населения, потому что никак не связаны с проблемами и ожиданиями людей. Радикализации особой мы не наблюдаем, правоохранительные органы работают эффективно — все радикалы уже на дальней дистанции попадают в фокус их внимания.