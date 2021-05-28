В США стали известны имена первых победителей лотереи в штате Огайо, которая проводилась среди участников прививочной кампании против COVID-19, сообщает 28 мая Times.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Победителями розыгрыша стали инженер из города Силвертон Эббигейл Бугенске, которая выиграла $1 млн, и 14-летний Джозеф Костелло, который теперь сможет бесплатно получить образование в любом из вузов штата Огайо, где и проводилась лотерея.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что к 4 июля 70% взрослых жителей страны получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. На этом фоне несколько штатов попытались привлечь как можно больше американцев к вакцинации за счет лотереи и выплат. Например, штат Северная Каролина пообещал заплатить жителям $25 за получение первой дозы вакцины от COVID-19

Gage Skidmore Джо Байден

Власти рассчитывали, что такая политика вызовет всеобщий восторг, однако некоторые отнеслись к подобным лотереям как к «взяткам» и осудили победителей. Свое мнение американские пользователи социальной сети Twitter выразили под соответствующей публикацией Times.

«Платить людям в качестве награды за вакцинацию? Только в Америке», — написал Gary Mink.

«Теперь она может следовать за мечтой и переехать из Огайо», — предположил пользователь @stagnantchi.

«Бессовестно», — заявил пользователь под ником @Ada1ite.

«Напоминает главный приз в Running Man…», — написал Alvin Lu Guong, сделав отсылку на популярное в США телевизионное шоу, где ведущие и гости участвуют в миссиях на выживание.

«А сколько она получит после отчисления налогов», — поинтересовался Joelie.

«А вот и миллион долларов, чтобы излечиться от побочных эффектов», — поиронизировал пользователь NorCalRoe.

«Она выиграла лотерею, но все равно получила чип. Не думаю, что это того стоило», — сделал отсылку к конспирологическим теориям Minnesota Eugene.

«Продает свое здоровье за 1 млн. Именно таких я называю лузерами», — заявила Tania Groth.

В свою очередь, вакцинированные до объявления лотереи граждане посчитали несправедливым тот факт, что они не могут побороться за главный приз.

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«Как насчет тех, кто был вакцинирован до этой взятки», — спросил @retiredbballguy.

«Им следует давать эти деньги тем людям, которые уже получили вакцину, чтобы мотивировать других. А не наоборот!» — возмутился @EgyptJoker1.

«Мне стоило подождать. Теперь если государство попросит снова, я буду ждать стимулов», — заявил Bleeee.

«Чертовски не повезло людям, которые получили вакцину до стимулов, да?» — написал пользователь @gao 2 .

«И вот мы получаем коктейли… только сейчас. Кажется, нам стоило подождать, пока нам начнут платить за это», — ответила Auralee@MysticCT.

ИА REGNUM напоминает, лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона.