Дальнейшее сближение Белоруссии и Российской Федерации — потенциальная угроза для национальной безопасности Украины, заявил 27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть». По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, Россия может использовать Белоруссию для «наращивания агрессии» против Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оборона

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Многие из комментирующих заявление главы МИД Украины отметили, что основная угроза национальной безопасности Украины исходит от украинской власти и, в частности, от самого Дмитрия Кулебы.

«А что вообще не мешает нашей безопасности?..» — задается вопросом Валентина Б.

«Это вы, нынешняя власть, — угроза нацбезопасности Украины», — написала Марина В.

«Украине уже ничего не грозит. Ее и народ уничтожит сама власть Украины», — пишет Зинаида П.

Rada.gov.ua Верховная рада Украины

«Значит, нужно и Украине присоединиться. Тогда для нее будет безопасность. Из двух зол выбирают одно. В Союзе было 15 республик и никто никому не угрожал. Ищите мир, а не войну, и все получится…» — добавила Irina T.

«Самое время ввести санкции против белорусских певцов и актеров», — добавил Валентин Х., указывая на аналогию с санкциями Украины против российских деятелей искусства за посещение Крыма.

«Национальной безопасности Украины угрожают в первую очередь такие, как Кулеба», — отметила Раиса Р.

«Наибольшая угроза украинцев — это их тупость, продажность!..» — добавила Таня П.

«Забыли Россия с Беларусью спросить мнение Украины… На самом деле, все намного проще, циничнее и гнуснее. Хотели в рай на белом коне въехать, да не на того коня ставку сделали. Думали, что за предательство СССР коллективный Запад по красной дорожке поведет да ещё деньгами завалит, а Запад ноги вытер, как о половик. Хватит с вас и печенюшек… У всех свои интересы. И получается игра на рояле (отсылка к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, будучи актером, в одной из своих комедийных постановок играл на рояле причинным местом. — О. П.) с грустным лицом и плебейскими амбициями», — написала Светлана С.

Цитата из видео на YouTube Зеленский играет на пианино

«Объявили первыми санкции против Белоруссии, толкая её в объятья РФ. Сейчас задумались, что это проблема для Украины. Мозги там есть?» — задается вопросом Mallkhozow P.

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Напомним, ранее в Верховной раде Украины предложили призвать мировых лидеров и ведущие международные организации признать «режим» Александра Лукашенко «угрозой международной безопасности».