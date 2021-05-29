Представители цыганской общины в качестве туристов вылетают из Парижа в Мексику, чтобы позже в качестве мигрантов пересечь американо-мексиканскую границу и спастись от дискриминации и расизма, которым они подвергаются в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842

С тех пор как экс-президент США Дональд Трамп покинул Овальный кабинет, а на его место пришел Джо Байден и прекратил строительство стены на американо-мексиканской границе, на Соединенные Штаты обрушилось цунами нелегальных иммигрантов. Предварительные данные таможенной и пограничной службы (CBP) показывают, что Штаты сталкиваются с 15-летним рекордом количества задержанных на границе переселенцев.

Американские пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данное явление и обменялись своими мнениями под соответствующей публикацией Reuters. Многие усомнились в том, что США являются правильным местом для спасения от расизма. Другим показался крайне странным тот факт, что живущие на улице цыгане имеют достаточно средств для осуществления международных путешествий.

«Это не «натуральная миграция». Как они платят за перелеты? Кто за этим стоит? Кто так сильно старается привести страны в этом регионе к полному дисбалансу?» — спрашивает пользователь Carolina.

«Да, это звучит странно. Откуда у них как у мигрантов деньги на международные перелеты?» — ответил Tycho Zheng.

«Выглядит как хорошо организованная и дорогая операция», — заявил The Great Khan.

Jonathan McIntosh Знак, расположенный недалеко от мексиканского города Тихуана, предупреждающий о мигрантах

«От куда вы знаете, что они бегут от «дискриминации и расизма»?» — обратился к изданию Roger Thornhill.

«Китайцы делают то же самое», — заявил пользователь @BraneRunner.

«Великобритания покинула ЕС, закрыла двери, так что теперь они направились в Америку. Удачи, ребята…» — написал Muzzi Ozcan.

«Эти ребята цыгане, их никто не преследует. Люди в Европе устали от их воровства, и теперь они отправились воровать в США», — заявил @braximusstor.

«Никогда не понимал этой ненависти в отношении цыган в Европе. Стыд! Неужели только цыгане воруют? Конечно, некоторые из них действительно воруют, но это может быть результатом гонений и отсутствия принятия в обществах, где они живут», — ответил @ozturkcuneyt.

«Класс, ведь США могут принять всю планету», — написал James Rogers.

«К сожалению, вынужден вам сказать, бедные цыгане, что США являются #1 расистской страной в мире, так что если вы пытаетесь убежать от расизма и дискриминации в Европе, что же, тот же расизм и дискриминация есть в США, и это распространяется на все нации, но так не должно быть», — выразил свое мнение Angelo.

(сс) Jonathan McIntosh Стена в Ногалесе, которая отделяет Соединенные Штаты от Мексики. Город Ногалес (Сонора, Мексика) можно увидеть через барьер

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

На этот счет Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, сказала, что ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о мигрантах является спланированной: «Администрация в Белом доме находится четыре месяца, и цифры продолжают расти. Они знают, что в прошлом работало, и все же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это всё вопрос власти левых».