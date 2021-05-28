Заявление президента США Джо Байдена в связи с отмечавшимся 26 мая Днем независимости Грузии вызвало неоднозначную, большей частью негативную реакцию у грузинских пользователей соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Сегодня мои мысли направлены ко всем тем людям, которые в условиях российской оккупации живут в Абхазии и Южной Осетии», — пост с отрывком из поздравительного заявления Байдена на его странице в соцсети Facebook опубликовал оппозиционный нынешним властям Грузии телеканал «Пирвели».

«Это хорошо, но если бы хоть одно возмущение выразил, что бы случилось?» — ответил американскому президенту пользователь со страницы «Антилиберальная лига».

Были и более резкие оценки и суждения.

«Откуда столько невежд в стране, которые не понимают, что происходит у них перед носом! Педерастами заполнились армия и государственный аппарат. Наверное, нравится вам это… Думаете, сейчас поведет свои войска и вернет Абхазию? А вы встретите его радужными флагами, и ему это понравится. Сколько еще таких полных манипуляций заявлений съест грузинский народ, не понимаю!!!» — написал Г.П. и напомнил, как Байден выступал против «договора о новом газопроводе между Россией и Германией и чуть не начал войну на Украине, а в конце сник и заявил, что мешать не будет».

«Деду, пока твой мозг наполнен этой мыслью, немного пошевели рукой на белой бумаге и подпиши безвизовое соглашение с нами», — предложил Байдену пользователь Л.Л.

Много было саркастичных реплик.

«Вчера всю ночь не спал в раздумьях о нас», — написала М.Н.

«Всю ночь глаз не смыкал», — поддержал ее П.М.

«Какой мы счастливый народ. Сегодня Джо сядет и подумает о нас. Аууу, сердце аж забилось, какая любовь. Спасибо, сладкий старикан», — написал Т.С.

«А мне тоже каждую ночь снятся демократизированные Америкой и свободные восточные страны», — съязвил Б.С.

«Несчастный, когда это ты вспоминал Осетию и Абхазию? Как бы инфаркт не ударил тебя от твоих дум», — продолжила тему М.Р.

«Не Осетия, а Цхинвали», — поправила Байдена Т.К.

«Самачабло, а не Южная Осетия», — уточнила пользователь Э.Т.

«Объясните мне, почему Самачабло — это Южная Осетия?» — обратилась к президенту США Т.Е.

Александр Попрыгин Южная Осетия

Были и те, кто расшифровал «далеко идущие планы» США и президента Байдена.

«Хотите превратить Кавказ в ракетную базу? Не будет этого. За это грузинским либералам 6 миллиардов платите? Не удостоитесь», — отреагировал на «заботу» президента США пользователь М.Н.

Интересно, что около 200 комментариев, большей частью иронично-саркастичных, заслужило поздравление от Байдена и в новости, опубликованной на странице «Первого канала Общественного телевидения Грузии» в соцсети Facebook.

«Я лично не считаю себя независимой, когда Европа и Америка бьют нас по голове», — написала Н.М.

«Когда Америка стоит рядом с нами, а Россия — сзади, где в таком случае находимся мы?» — съязвил Л.Ч.

«Если Грузия опять понадобится им как пушечное мясо, памперсы и вода у них уже готовы для отправки», — отреагировала Ш.Ч., вспомнив события августа 2008 года, когда Грузия получила от США именно такую «гуманитарную» помощь.

President.gov.ge Грузинские солдаты

И лишь немногие пользователи соцсетей одобрили слова Байдена и даже отблагодарили его.

«Да хранит вас Бог! Да придаст вам силы», — написала Э.Н.