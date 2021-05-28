Заявление главы Верховного суда Вячеслава Лебедева о том, что граждане России, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, не оставило равнодушными омичей.

Тербрюгген Хендрик. Мальчик с трубкой (фрагмент). 1623

Жители Омской области обсудили в соцсетях возможность наказания курильщиков. То, что курение вредит здоровью самого курильщика и окружающих, — это несомненно. Однако некоторые омичи сделали вывод, что куда больше страдают из-за выбросов от заводов.

«А так вот кто, оказывается, наносит вред здоровью — курящие соседи!!! А выбросы по ночам по всему городу — это, видимо, для нашего оздоровления!!! Всё для нашего блага», — иронизирует подписчица паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» Светлана М.

«Ребят, пошли коллективный иск в суд подавать на тех, чьи выбросы мы вдыхаем», — комментирует Юлия М.

«Тогда пусть компенсируют вред все, у кого есть автомобили», — пишет Dft G. По его словам, пешеходы не должны дышать вредными выхлопными газами.

«Ну так можно на все заводы в Омске подавать в суд», — отметил Алексей Ф.

«Заводы — это что-то из серии «Вы не понимаете, это другое», — иронизирует Александр Ш.

«После 30 лет стажа курильщика я уже семь лет не курю. И мне неприятно, выходя на балкон, нюхать табачный дым, идущий от соседей. Да и дома не проветрить — табачный дым затягивает в квартиру. Не говорю уже о засыпанном пеплом балконе (пока не поставил остекление) и куче окурков под окном», — такой комментарий оставил пользователь Михаил к новости о возможности наказать курильщиков, опубликованной в омском интернет-СМИ.

Курение

Напомним, по словам Вячеслава Лебедева, экологическое благополучие граждан в том числе обеспечивается правом на защиту от воздействия табачного дыма: «Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях влечёт обязанность компенсировать моральный вред».

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая ситуация в Омске вызывает опасения у горожан. Периодически они жалуются на смог и химический запах, распространяющийся по городу.

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