Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что по всему миру 29 мая пройдет «глобальный пикет солидарности» с Белоруссией.

Светлана Тихановская

«Мы объявили 29 мая — дату задержания Сергея Тихановского — днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью — в нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное — чтобы в этот день белорусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключённым», — призвала Тихановская 27 мая в своем телеграм-канале.

Заявление политика в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие спросили, на какие деньги организовываются пикеты, а также, на какие средства живет безработная Тихановская. Иные предложили Тихановской прибыть в Белоруссию и там уже возглавлять протесты, а не делать это из-за границы.

«Почему не межгалактический?..» — иронизирует Vovan N.

«Интересно, а сколько необходимо потратить денег, чтобы такую ораву вывести на улицы по всему миру? И кто платит за такой шикарный банкет? Хотелось бы узнать поименно этих спонсоров. Наверное, игра стоит свеч, раз Запад так печется о двух ещё совсем недавно никому не известных изменниках своей Родины. Как известно, на госизмену срок давности не распространяется», — добавил Boz C.

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

«Новые инструкции получила, так приедь к людям в Беларусь и докажи свое Я, авось и люди потянутся…» — пишет Стас Ф.

«Это ж надо так не дружить с головой. Это специально спровоцировать Лукашенко на ответные действия. А не понять этой «революционерке», что многие после ареста Протасевича просто побоятся. Одного не пойму, за что они выходят? Ни одного вопроса. Доведут ее «друзья» до цугундера», — отметила Ирина Н.

«Знаете, что обидно, она не понимает, что её просто пользуют», — добавила Mona P.

«Тихановская приедет в Минск руководить пикетом? Хорошо гавкать из-за забора, а ты приедь и погавкай в Беларуси», — призвал Виктор И.

«Из-за забора гавкать удобнее», — добавил Алек С.

«На автобусной остановке больше людей собирается, чем на этих пикетах», — пишет Чико Чирико.

«Предлагаю Тихановской на 29-е объявить конкурс на самую большую котлету и раздавать ее бесплатно. Может, так больше «сочувствующих» придёт на «пикет», — иронизирует Светлана Г.

«Вот ехала бы в Беларусь и доказывала бы свои права, а из-за бугра волну гнать некрасиво!!!» — написал Тарас Ш.

«Иди уже, каклеты жарь… рэволюционэрка», — иронизирует Наталия Б.

«И найдутся те, которые за 30 сребреников пойдут и будут уничтожать свою же страну в угоду каким-то магнатам, которые вершат судьбы целых народов», — написала Зоя П.

«Я вот не пойму: не работает, содержит себя и семью, ездит, а на какие деньги? Кто ее финансирует? Кто платит, тот и заказывает музыку», — пишет Татьяна Т.

«Её ждет участь Навального, ею поиграются и выбросят», — отметил Фёдор С.

«Приезжай в Беларусь, а не пипикай из-под крыла кураторов…» — призвала Зинаида С.

«Хорошо устраивать бардак за деньги Запада», — добавила Ludmila L.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

«До каких пор Света-президент будет ставить на дыбы Белоруссию? Она, понятно, это делает за миллиарды. Белорусы, вы же умные, без Бацьки вам конец», — написала Анастасия С.

«Как можно так ненавидеть свою страну и свой народ?» — спрашивает Александр М.

«Солидарность с Белоруссией и медийная накачка проплаченых адептов Запада, цель которых возглавить колониальную администрацию в случае успешного госпереворота, это совсем разные вещи. Хочешь поддержать Беларусь, страну-государство-народ, тогда поддерживай Александра Григорьевича Лукашенко в его смелых действиях или просто не мешай», — подытожил Алексей А.

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