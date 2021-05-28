Один из старейших международных аэропортов России, 100% акций которого в собственности государства, выставили на торги. Приватизировать актив предложено по цене ниже стоимости апартаментов в Москве. Стартовая цена пакета акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» чуть более 113,8 млн рублей. ИА REGNUM выяснило, что входит в состав лота и с какими итогами аэропорт закончил 2020 год.

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Аэропорт Магнитогорска, днём рождения которого считается 15 августа 1930 года, будет продан 22 июня 2021 года. Основанием для продажи является правительственное распоряжение от 12 ноября 2020 года №2951-р. Это будет первая попытка продать актив.

На продажу выставляется 100% акций с начальной ценой 113 890 000 рублей при шаге повышения — 1 млн рублей. Задаток определен в размере 22,778 млн рублей.

В состав актива входят 20 земельных участков в Башкирии, 59 зданий и десять сооружений, один самолёт, а также котельное оборудование, автомобиль ГАЗ-33 081, автобус МАЗ-107 469, топливозаправщик аэродромный, погрузчик универсальный, аэродромная уборочная машина и многое другое. Часть недвижимости находится в Магнитогорске, часть — в Башкирии. В документации фигурирует самолёт АН-24 и есть указание, что он с 2017 года в аренде у красноярской компании «Авиатехника», которая работает в сфере аренды воздушных судов.

(сс) Pesotsky Магнитогорск

По данным ЕГРЮЛ, АО «Международный аэропорт Магнитогорск» в действующей организационно-правовой форме учреждено в июле 2017 года («наследник» ФГУП). Размер уставного капитала — 50,041 млн рублей. Такова же номинальная стоимость акций. В компании числятся более 350 работников.

Директором АО с 2017 года является Евгений Кирсанов — бывший совладелец ООО «Бизнесэкономик» (ликвидировано в 2007 году), которым он владел совместно с Анатолием Коротковым. Последний является соучредителем «Союза юристов Южного Урала» и был председателем совета московского отделения партии «Достоинство», ликвидированного в 2018 году.

Сам аэропорт долей в каких-либо юрлицах не имеет. Среди основных направлений, которые принимает аэропорт — Москва, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Планы по продаже актива вызвали интерес у пользователей соцсетей и форумов, и особенно удивила начальная цена. Один из пользователей с сарказмом отметил, что даёт 100 рублей, а другой напомнил, что недавно одна чиновница квартиру в Москве купила за 150 миллионов рублей, а тут самолёт, почти 60 зданий, да ещё и более 40 гектаров земли: «Опять богатые станут еще богаче. Купят за копейки аэропорт с потрохами».

Финансовые показатели

Помимо основной деятельности, аэропорт зарабатывает на сдаче имущества в аренду, но 2020 год выдался для юрлица не лёгким.

«Фактически в апреле-мае 2020 года произошло обвальное снижение объема авиаперевозок, что выразилось в резком падении количества обслуживаемых АО «Международный аэропорт Магнитогорск» самолётов и пассажиров», — отмечается в аудиторском заключении.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

За апрель 2020 года доходы общества упали на более 70% (на 39,8 млн рублей) относительно апреля 2019 года, а в целом убыток от производственной деятельности за период составил 17,8 млн рублей.

Также в документации уточняется, что «избежать кассового разрыва помогли получение кредита и получение субсидий от государства». Кредит был оформлен в Сбербанке на основании правительственного постановления от 16 мая 2020 года. Сумма не сообщалась.

По данным из финансовой документации, после чистой прибыли в 17 млн рублей за 2019 год в пандемийном году она упала до 162 тыс. рублей. Таким образом, до пандемии (по итогам 2019 года) базовая прибыль на одну акцию составляла 34 рубля. На торги выставлено 500 410 акций, то есть, если ориентироваться на показатели допандемийного периода, то базовая прибыль актива может быть более 17 млн рублей.

Аудиторы в своём заключении прямо говорят, что падение показателей 2020 года — это следствие пандемии, так как аэропорты относятся к наиболее пострадавшим отраслям экономики.