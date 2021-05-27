Почти неделя прошла с часа прекращения огня между Израилем и боевиками в секторе Газа. В ходе десяти дней столкновений ХАМАС выпустил по Израилю четыре тысячи ракет, нанеся смертельные ранения двенадцати мирным гражданам.

Iaf.org.il 69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля

Израиль же поразил более тысячи пятисот объектов противника, разрушил подземные тоннели протяженностью в пару десятков километров. Число ликвидированных террористов определяется сотнями, но точной информации нет. Значительная часть погибших боевиков были похоронены в тоннелях. ХАМАС не спешит делиться точными данными.

После наступления прекращения огня лидеры боевиков делали воинственные заявления с претензией на победу. Однако трудно говорить о каком-то военном успехе ХАМАС на этот раз. Как и в ходе предыдущих столкновений.

Обстрел жилых районов Израиля самодельными и контрабандными ракетами — известная тактика Ирана, отработанная «Хезболлой». Главная стратегическая задача — поливать ливнем ракет гражданские объекты так, чтобы привести к максимальному числу жертв, вынудить людей покинуть свои дома и привести к панике и параличу. В Тегеране также полагали, что массированный ракетный обстрел пробьётся через израильские ПВО или, по крайней мере, истощит систему обороны.

Если в ходе войны с «Хезболлой» в 2006-м году израильские потери составили сто тридцать человек, включая военных, то сейчас стало очевидно, что за истёкшие годы Израиль основательно прочистил ржавчину системы, выявленную в 2006-м году, но также усовершенствовал систему ПВО. Двенадцать фатальных жертв после выпущенных четырёх тысяч ракет — это свидетельство высококачественной работы. И это при том, что ХАМАС бил с расстояния считанных километров. У «Хезболлы» и тем более у самого Ирана таких возможностей не будет.

(сс) Osps7 Бомбардировка Газы израильскими ВВС

Провальной оказалась и иранская идея строительства подземных тоннелей. Громадные средства были потрачены на десятки километров подземных лабиринтов. Гуманитарная помощь старикам, женщинам и детям Газы пошла под землю. ХАМАС не может похвастаться ни одной военной операцией с использованием тоннелей в ходе военных действий.

Оборотясь назад, вспомним громогласные заявления лидеров боевиков о том, что Израиль ждут сюрпризы. Эксперты думали и гадали, не может ли это быть намеком на дерзкую акцию с моря? Или последует неожиданная акция саботажа внутри Израиля?

Ан нет, никаких сюрпризов.

Израиль же не стал на этот раз прибегать к наземной операции. База целей включала в себя практически всю инфраструктуру боевиков. Были также снесены крупные офисные здания, в которых обосновались террористы. И это было сделано после предварительного личного обзвона всех, кто находился в зоне опасности. Так удалось избежать множественных жертв среди гражданского населения, на что уповал ХАМАС.

Iaf.org.il 69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля

Когда-нибудь узнаем подробнее об израильском маневре в ходе боев, когда было создано впечатление о начале наземной операции. Все матёрые боевики срочно спустились в тоннели, а там их накрыли ВВС.

При том, что сама военная операция продемонстрировала высокую боевую готовность армии Израиля, сам факт, что боевики снова сумели обстреливать юг и центр страны в течение десяти дней, — это даёт основания террористам как для обоснованной гордости, так и для утрированного тщеславия.

Ответом на вопрос, почему Израиль не довёл дело до конца, обычно служит информация о нажиме со стороны Вашингтона. Это верно только частично, ибо в годы правления президента Трампа никто не помешал бы Иерусалиму обезглавить ХАМАС и положить конец его правлению. Как мы видим из раза в раз, Израиль не стремится сменить властвие ХАМАС на воцарение там Махмуда Аббаса (председатель Палестинской автономии в Иудее и Самарии).

Эту стратегию мало кто понимает сегодня, включая часть правых политиков Израиля. Неисправимая вредоносность ХАМАС столь наглядна, что органичен вопрос о его устранении и замещении более умеренными силами. Однако выясняется, что в политическом смысле ХАМАС выгоден.

Freddie Mercury Самаритяне на горе Гризим в праздник Шавуот

Если Махмуд Аббас с его автономией выражает стремление части арабских жителей Иудеи и Самарии (Западного берега) на своё независимое государство, то ХАМАС — это идея халифата. Он является филиалом «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для его лидеров идея независимого палестинского государства на части территории Израиля или даже на всей его территории — это шаг к халифату, и не более. По существу, ХАМАС — это конец идеи национального государства народа, называемого с начала 1960-х палестинцами.

Таким образом, ХАМАС рассматривается стратегами в Иерусалиме как гробовщик палестинского государства. Это создаёт временные трудности и является несомненно рискованным способом ведения дел. Но политическая польза на сегодняшний день перевешивает.