Сегодня, 27 мая, в Лондоне прошла пресс-конференция министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Один из главных вопросов пресс-конференции, говорил ли Хэнкок премьер-министру Борису Джонсону о том, что все выписанные из больниц и отправленные в приюты будут тестированы на COVID-19, касался доказательств, предоставленных 26 мая бывшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом специальному парламентскому комитету.

Policy Exchange Мэтт Хэнкок

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Мэтт Хэнкок ответил: «Я взял на себя обязательство установить такую политику, но для того, чтобы построить систему тестирования, потребовалось время. Мы не начали с большой системой тестирования в Великобритании, но потом мы ее построили».

»Всё выглядит намного хуже для Хэнкока после пресс-конференции, чем было до неё», — написал журналист Ian Dunt.

«Каждый раз, когда Хэнкок под давлением, ему разрешают провести пресс-конференцию, где он цитирует обычные ответы о том, какой он великий в организации вакцинации и как он сделал бы всё снова в ответ на пандемию. Это значит, что они дадут 130 тысячам людей умереть снова и снова», — считает @MikeBrophy33.

Ряд комментаторов посчитали данный ответ министра пустым, из него нельзя сделать вывод, говорил ли он подобное премьер-министру, или Каммингс вчера, 26 мая, в очередной раз соврал.

«Из этого пустого ответа нельзя сделать вывод, что Мэтт Хэнкок не говорил приютам, что из больниц к ним приезжали люди, которых не тестировали», — отметил @rogerkb2012.

«Он уклонялся от ответа несколько раз, о том, почему людей выписывали в дома престарелых, если потенциал тестирования, который мог бы их спасти, ещё не был достигнут. Он говорит о том, что вместе с ним был достигнут этот потенциал, но не говорит, почему он одобрял выписки», — прокомментировал @shorthandwitch.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

Есть и те пользователи, которые сделали вывод, что обвинения Каммингса — правда, и из-за решения Хэнкока погибли тысячи людей.

«То есть, в принципе, он признаётся в том, что отправлял нетестированных пожилых пациентов обратно в дома престарелых, потому что не было полной возможности тестировать их. Так зачем же он их тогда отправлял — если это не корпоративное человекоубийство, тогда я не знаю, что это», — считает @clintoncat.

«Повторяющая неспособность Хэнкока опровергнуть или подтвердить, что он сказал Джонсону о том, что пациенты из домов престарелых будут тестированы, сильно наталкивает на мысль о том, что он говорил, и он виновен в более чем 30 тыс. смертей», — прокомментировал Kevin Maguire.

Некоторые пользователи предъявляли претензии не к министру после пресс-конференции, а к журналистам, которые задавали практически один и тот же вопрос в разных формулировках.

«Это очень скучно со стороны журналистов — почему практически каждый задал один и тот же вопрос о тестировании в самом начале пандемии и выписке? Я ценю, что, возможно, есть ещё несколько углов для изучения, но нет смысла спрашивать одну и ту же вещь снова и снова», — написала @alassmith.

«Ценю вопросы о предыдущих проблемах, которые надо было задать, но в чём смысл СМИ задавать вопрос десятью разными способами, когда ответ один и тот же. Где вопросы о будущем? СМИ должны задавать все вопросы, чтобы представлять интересы людей, которым они служат», — считает @JAMMOS 22 .

WorldSkills UK Мэтт Хэнкок

Журналисты сомневаются в том, что министр здравоохранения говорит правду о системе тестирования в начале пандемии. Пользователи назвали речь очередной чушью.

«Серьёзно? 25 тыс. человек были выписаны без тестирования. Возможно, требовалась менее чем тысяча тестов в день. Правительство не смогло с этим справиться?» — спросил Paul Brand.

Хэнкоку также задали вопрос, доверяет ли премьер-министр своему министру здравоохранения. Чёткого ответа министр не дал, ограничившись фразой: «Я всё время говорю с премьер-министром».

Напомним, ранее 27 мая министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предстал перед палатой общин с докладом о ситуации с COVID-19 в стране. Он также заявил палате общин, что все обвинения со стороны Доминика Каммингса не являются правдой.