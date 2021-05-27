Экологическая экспертиза срывает в Арктике расселение аварийного жилья
На сессии Архангельского областного собрания депутаты приняли обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину о необходимости корректировки федерального закона «Об экологической экспертизе».
В июле прошлого года были внесены изменения в данный закон, которые установили, что проектная документация для строительства и реконструкции любых объектов в Арктической зоне РФ должна пройти государственную федеральную экспертизу.
Депутаты обратились к членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы с просьбой поддержать данное обращение. Напомним, что соответствующая поправка в федеральный закон «Об экологической экспертизе» сейчас рассматривается в Госдуме РФ.
Поправка позволит обеспечить наращивание объемов жилищного строительства. Пока начало работ на новых объектах откладывается на как минимум восемь месяцев. У строительных компаний и их подрядных организаций возникает серьезный временной разрыв: со строящихся объектов они не могут перейти на новые площадки, что ведет к финансовым потерям и увольнениям работников. Например, у группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске откладывается получение разрешения на строительство пяти новых жилых комплексов общей площадью более 150 тыс. кв. м.
Комментируя направленное в Госдуму РФ обращение, председатель комитета облсобрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов сообщил ИА REGNUM:
Ранее губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в интервьюИА REGNUM поделился мнением, что: «Необходимость прохождения федеральной экологической экспертизы увеличивает инвестиционно-строительный цикл, что противоречит общей позиции правительства РФ, направленной на разработку мер по сокращению сроков строительства, о чём неоднократно говорил президент. Кроме того, это создаёт предпосылки для нарушения запланированных сроков по возведению объектов капитального строительства некоторых значимых инвестиционных проектов региона, а также ставит под угрозу региональные планы по расселению граждан из аварийного жилья… Полагаю, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в части конкретизации объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ, проектная документация по которым подлежит экологической экспертизе».
Первый заместитель главы — премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик также сообщилИА REGNUM, что: «В настоящее время экологическая экспертиза — сдерживающий фактор привлечения инвесторов на арктические территории. Особенно чувствительны к данной процедуре субъекты малого и среднего предпринимательства, которым и так необходимо осуществить значительные капитальные вложения в создание, строительство либо модернизацию объектов недвижимого имущества.
Правительство Республики Карелия поддерживает поправки в статью 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и… направило свои предложения… инициируя снятие проведения экологической экспертизы с объектов туристической сферы, объектов, оказывающих социально-бытовые услуги населению, услуги общественного питания».