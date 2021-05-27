На сессии Архангельского областного собрания депутаты приняли обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину о необходимости корректировки федерального закона «Об экологической экспертизе».

Г.Гудим-Левкович Расселение аварийного жилья срывает введенная только в Арктике обязательная экологическая экспертиза всех объектов капстроительства.

В июле прошлого года были внесены изменения в данный закон, которые установили, что проектная документация для строительства и реконструкции любых объектов в Арктической зоне РФ должна пройти государственную федеральную экспертизу.

Депутаты обратились к членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы с просьбой поддержать данное обращение. Напомним, что соответствующая поправка в федеральный закон «Об экологической экспертизе» сейчас рассматривается в Госдуме РФ.

Поправка позволит обеспечить наращивание объемов жилищного строительства. Пока начало работ на новых объектах откладывается на как минимум восемь месяцев. У строительных компаний и их подрядных организаций возникает серьезный временной разрыв: со строящихся объектов они не могут перейти на новые площадки, что ведет к финансовым потерям и увольнениям работников. Например, у группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске откладывается получение разрешения на строительство пяти новых жилых комплексов общей площадью более 150 тыс. кв. м.

Добужинский Мстислав Валерианович. Старый домик

Комментируя направленное в Госдуму РФ обращение, председатель комитета облсобрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов сообщил ИА REGNUM:

«Экологическая экспертиза всех объектов капстроительства, введенная только в Арктике, значительно увеличивает сроки и стоимость строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Если речь идет о строительстве жилья для переселения из аварийных домов, а также государственных и муниципальных больниц, школ, детсадов, объектов культуры и спорта, по которым утверждена проектно-сметная документация, то в бюджетах всех уровней средства на проведение экологической экспертизы просто не предусмотрены. Практика показывает, что проведение федеральной экологической экспертизы занимает от 8 месяцев до 1,5 года. В то же время указом президента России Владимира Путина установлены целевые показатели по увеличению объемов жилищного строительства, повышению доступности дошкольного образования, занятий физкультурой и спортом, посещения культурных мероприятий.

Необходимость прохождения экологической экспертизы ставит под вопрос реализацию уже готовых проектов, отодвигая сроки их ввода в эксплуатацию на неопределенный срок. Поэтому мы просим рассмотреть возможность приостановить действие нормы закона о проведении федеральной экологической экспертизы для объектов строительства в Арктической зоне РФ до 1 июля 2023 года. Это позволит начать строительство уже запланированных в рамках нацпроектов объектов и предусмотреть плановые бюджетные ассигнования на проведение экспертизы через два года. Арктическим регионам необходимо выполнить целевые показатели по строительству жилья и объектов социальной сферы, заданные указом президента Владимира Путина» — отметил Александр Фролов.

Ранее губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в интервьюИА REGNUM поделился мнением, что: «Необходимость прохождения федеральной экологической экспертизы увеличивает инвестиционно-строительный цикл, что противоречит общей позиции правительства РФ, направленной на разработку мер по сокращению сроков строительства, о чём неоднократно говорил президент. Кроме того, это создаёт предпосылки для нарушения запланированных сроков по возведению объектов капитального строительства некоторых значимых инвестиционных проектов региона, а также ставит под угрозу региональные планы по расселению граждан из аварийного жилья… Полагаю, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в части конкретизации объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ, проектная документация по которым подлежит экологической экспертизе».

Ушин Андрей Алексеевич. Старый дом. 1967

Первый заместитель главы — премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик также сообщилИА REGNUM, что: «В настоящее время экологическая экспертиза — сдерживающий фактор привлечения инвесторов на арктические территории. Особенно чувствительны к данной процедуре субъекты малого и среднего предпринимательства, которым и так необходимо осуществить значительные капитальные вложения в создание, строительство либо модернизацию объектов недвижимого имущества.

Правительство Республики Карелия поддерживает поправки в статью 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и… направило свои предложения… инициируя снятие проведения экологической экспертизы с объектов туристической сферы, объектов, оказывающих социально-бытовые услуги населению, услуги общественного питания».