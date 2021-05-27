В условиях возрастающего контроля центра за эффективностью регионального управления главы регионов всё чаще прибегают к нестандартным практикам в самых различных сферах, которые могут как требовать дополнительного финансирования, так и порой не несут существенной нагрузки на бюджет. Одновременно крупные аналитические структуры — такие, как Агентство стратегических инициатив (АСИ), Центр стратегических разработок (ЦСР) и ряд других — регулярно отбирают лучшие инициативы регионов с целью трансляции их опыта на федеральном уровне или распространения на некоторые другие субъекты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

Пропагандистская пустышка или реальный механизм

Как полагает руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus.pressРоман Коломойцев,«разработка и использование таких практик — серьезный показатель, имеющий влияние на оценку работы губернатора, власти в целом и возможность получения дополнительного финансирования для региона».

В то же время эксперты не склонны считать, что эффективные региональные практики способны спасти карьеру неудачливого губернатора или существенно повысить его узнаваемость за пределами региона. Ключевой вопрос здесь — насколько такие управленческие практики принесут реальную пользу.

Экономический обозреватель Константин Барановский отмечает:

Константин Барановский «Вопрос в том, чем являются уникальные региональные практики — пропагандистской пустышкой или же реально работающим механизмом, помогающим улучшать качество жизни граждан. В первом случае, как только стихнет гром литавр, люди разберутся, что им подсунули фантик без конфетки, и доверие к губернатору упадет. Кстати, «зарубочку» нехорошую могут напротив фамилии главы региона поставить и в высоких кабинетах. Сразу это на позиции губернатора не повлияет, но по совокупности могут быть сделаны оргвыводы. Если рассматривать второй вариант — несомненно, это укрепит позиции региональной власти как в глазах общественности, так и федерального уровня».

Схожей позиции придерживается ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

«Можно вспомнить случаи, когда федеральные структуры отмечали в обзорах региональных практик примеры из регионов, где позиции губернаторов воспринимались как явно неустойчивые. С другой стороны, велики шансы, что публичных позитивных оценок от наиболее высокопоставленных федеральных фигур по поводу реализуемых в регионах практик добьются либо главы политически и экономически значимых субъектов Федерации (которые, как правило, достаточно влиятельны, а их замена связана с политическими рисками), либо недавно избранные губернаторы, которые еще не успели набрать серьезный антирейтинг и растерять кредит доверия, предоставленный Центром.

Михаил Нейжмаков То есть в одних случаях отмеченные федеральными структурами региональные практики еще не говорили о высоком уровне устойчивости глав таких субъектов Федерации, в других вовсе не эти практики были основными факторами устойчивости позиций губернатора. Все же к основным показателям, влияющим на устойчивость позиций губернаторов, стоит отнести, например, степень поддержки данных руководителей в Центре, уровень протестных настроений и внутриэлитных конфликтов в возглавляемых ими регионах, а также объем госдолга соответствующих субъектов Федерации».

Mos.ru Обед в школьной столовой

Региональные практики — путь к инвестициям?

Субъекты ПФО достаточно активно стараются внедрять оригинальные практики управления. Так, в Мордовии будет создана сеть логистических центров, задачей которых будет обеспечение школ, детских садов и больниц продукцией местных производителей. Региональная власть уверена, что это позволит сделать питание более качественным.

Значительный информационный резонанс вызвала инициатива чувашских властей по предупреждению онкологических заболеваний. В этом регионе стартовала акция по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою родинку». Участникам предлагается приложить фотографии «подозрительных» родинок в наиболее лучшем качестве и отправить на электронный адрес местного минздрава. Все снимки будут внимательно изучены врачами-онкологами, и при подозрении на развитие онкологического процесса на адрес электронной почты, с которого прислано сообщение, будет направлено приглашение на прием к специалисту.

Сразу несколько ярких управленческих практик предлагает администрация Нижегородской области. Среди них — серия «публичных диалогов» в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках проекта эксперты и жители региона будут обсуждать темы, связанные с развитием местных индустрий, культурой и туризмом, благоустройством и городской средой. Планируется, что встречи будут проходить в открытом режиме, а в соцсетях предполагаются прямые трансляции.

В Башкирии принято решение о том, что родители получат компенсацию до 80% стоимости путёвок в детские лагеря отдыха. Кешбэк можно будет получить сразу по двум программам — федеральной и региональной. Согласно региональной программе, родителям могут вернуть 70% стоимости, согласно федеральной — 50%, тогда ещё 30% возместит бюджет Башкирии. Программа вписывается в заявленную президентом России Владимиром Путиным стратегию поддержки семей с детьми.

Константин Барановский среди успешных практик регионов ПФО отмечает «открытость и понятность властей Татарстана, чего удалось добиться настоящей цифровизацией, когда не только бравурные отчеты доступны в электронном виде, но и иные массивы данных, включая платежи по ЖКХ».

Константин Барановский «Это — диалог, это — коммуникация, пусть даже в некотором смысле обезличенная, но зато доступная одновременно десяткам тысяч граждан. Соответственно, граждане имеют возможность отправить жалобы, запросы и иные обращения, которые не теряются и не отлёживаются под сукном, а берутся в работу».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Роман Коломойцев, анализируя успешные практики субъектов Поволжья, констатирует, что среди лидеров региональных практик в 2020 году из ПФО выделяются Татария, Башкирия, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край.

«Губернатор-аутсайдер — единственный губернатор в ПФО, проваливший поручение президента по созданию технопарков и индустриальных парков, — это руководитель Марий Эл», — отметил эксперт.

Роман Коломойцев «Использование уникальных региональных практик тесно связано с процессом инвестиционной активности. В 2021 году на первое место по этому показателю вышел Татарстан, где, в частности, для поддержания здоровья и отдыха населения будет создан гостинично-курортный комплекс «Жемчужина Дингеза» в Камско-Устьинском районе (общий объем инвестиций — 1,8 млрд рублей). К интересным и эффективным региональным практикам, которые могут стать образцом для других регионов, можно отнести законотворческую инициативу, разработанную правительством Удмуртии, согласно которой предприятия республики смогут получать возмещение до 40% затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Наладить взаимодействие вузов и предприятий для внедрения научных разработок в промышленность региона призван Совет по науке и технологиями при главе Удмуртии. Ведь проблемы взаимодействия научного сообщества и промышленных предприятий сегодня являются актуальными в масштабах России».

Успешные региональные практики характерны для тех регионов, которые известны своим устойчивым социально-экономическим положением и выстроенной системой управления. Но и в этих субъектах региональная власть рассчитывает, что её инициатива будет замечена федеральным центром и даст определённые преференции, которые могут быть выражены в том числе в дополнительном финансировании. Иначе никто не сможет гарантировать, что благая идея не превратится в «пиар-пустышку».