



Иван Шилов ИА REGNUM

Чем ближе двадцатилетний юбилей российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который будет отмечаться в середине июля, тем чётче и рельефнее становятся очертания по-настоящему уникального по динамике и результатам сближения наших двух стран, дальнейшие перспективы которого связываются с пролонгацией этого исторического документа. Уже анонсирована запланированная в этих целях встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина. Во время телефонного разговора глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И в начале февраля, а затем визита российского министра в Китай на переговоры со своим коллегой, отчетливо прозвучало, что в российско-китайском сближении нет и не может быть никаких ограничений, в том числе в вопросах стратегической координации. И что Китай готов обеспечить с Россией стратегическую стабильность, выступив против США. Эстафету сближения подхватил май с его знаменательной датой окончания Великой Отечественной войны. Впереди август и сентябрь — годовщина разгрома Квантунской армии, ознаменовавшего окончание оккупации японской военщиной обширных китайских территорий, сопровождавшейся откровенным геноцидом китайского народа. Все эти великие даты, включая годовщину окончания Второй мировой войны, — наши общие праздники в честь Победы, которую наши страны вместе одержали и вместе сегодня защищают от фальсификаторов. Исключительная важность совместного отстаивания исторической памяти подтверждена совместными заявлениями на этот счет наших лидеров, которые совершенно справедливо уделяют этому вопросу неослабное внимание.

Следует подчеркнуть, что констатация безграничности партнерства и взаимодействия двух стран в вопросах стратегии и их особой ответственности за сохранение международного мира, безопасности и стабильности являются прямым продолжением совместной борьбы в минувшей войне. Для тех, кто сомневается в огромном вкладе Китая в Победу, приведем ряд фактов, которые это доказывают, знакомых в нашей стране не всем. Масштаб потерь китайского народа в борьбе с японской агрессией составляет около 35 млн человек; несмотря на утрату значительных территорий, которая даже привела к неоднократному переносу столицы, Китай отказался от капитуляции, в отличие от присягнувших Гитлеру «цивилизованных» европейцев; вкупе с сопротивлением центральной власти, контроль сил Красной армии КПК над многими северными провинциями в известной мере не позволил японцам создать условия для нападения на нашу страну. В послевоенный период победа КПК в Гражданской войне 1945−1949 годов перечеркнула секретные договоренности Чан Кайши с англо-американским политическим руководством об участии гоминьдановского Китая в стратегическом окружении СССР, достигнутые осенью 1943 года на Каирской конференции. Наконец, китайский народ вместе с советским вступил в вооруженную борьбу против американской интервенции в Корее, выполнив интернациональный долг и не позволив задушить КНДР, хотя и заплатил за это сотнями тысяч, а возможно и миллионами жизней.

Китайские народные добровольцы во время войны в Корее

Майские торжества стали площадкой для открытой и яркой демонстрации российско-китайского, не побоимся этого слова, союза в борьбе за мир во всем мире. В День Победы, 9 мая, в крупнейшей, ориентированной на внешний мир и потому англоязычной, газете The Global Times, входящей в систему партийного официоза «Жэньминь Жибао», появилась очень показательная и впечатляющая своей открытостью и прямотой передовица под заголовком: «Сколачивание банды против Китая и России — кошмар для США и Запада». Отвечая на инсинуации госсекретаря США Энтони Блинкена, который, с одной стороны, отрицает холодную войну и сдерживание Китая, а с другой — призывает «защищать порядок, основанный на правилах», то есть на условиях, которые Вашингтон хочет и дальше диктовать окружающему миру, авторы материала в The Global Times прежде всего подчеркивают, что американский авантюризм разделяют далеко не все сателлиты США, в том числе европейские страны и Япония. Разногласия с Пекином у них есть, но этим странам необходимо и сотрудничество, причем во многих сферах. В отличие от прежней администрации Дональда Трампа, окружение Джо Байдена не ограничивается торговой войной, а присоединяет к ней политику нападок и санкций по вопросам, относящимся к внутренней политике КНР, прежде всего Синьцзяну, Гонконгу и Тайваню, и потому неприкосновенным для внешней критики. Нарушая это железобетонное правило международных отношений, Вашингтон таким образом пытается закрепить выгодный ему миропорядок насильственно и использует для его продвижения череду конфликтов с Китаем и Россией. «Есть признаки того, что политические элиты США либо осознали, либо предвидели старение и снижение конкурентоспособности американской и западных политических систем, и хорошо понимают, что больше не могут осуществлять существенного реформирования своего общества. Они надеются создать фундаментальную оппозицию нынешним мировым тенденциям…», то есть отодвинуть Россию и Китай на периферию глобальной политики, закрепить западную гегемонию «с существующими экономическими и технологическими преимуществами Запада».

Это очень глубокий и верный вывод, который китайские авторы, следуя традициям восточной дипломатии, оставляют в определенной мере недосказанным. Поэтому уточним. США не просто противостоят миру равноправного сотрудничества, с которым идут к человечеству Москва и Пекин; США озабочены институциональным закреплением собственной не оппозиционной, а руководящей роли в международных отношениях, заморозить которую на веки вечные стараются вопреки мировым тенденциям путем преобразования мира государств в мир корпораций. Не секрет, что именно на это направлены появившиеся в последний год проекты «великой перезагрузки» (К. Шваб) и «глобального концерта» (Р. Хаас).

Но это аналитические детали, которые в опережающем темпе нивелируются следующим, блестящим по откровенности выводом, который, забежим вперед, произвел неизгладимое впечатление, серьезно напугав ударившихся в панику западных экспертов и аналитиков. «Мы должны предупредить Вашингтон, что он ведет стратегическую игру с огнем и никогда не добьется в ней успеха. Совместная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего блока Советского Союза и Восточной Европы. Экономические, научные и военные потенциалы Китая и России не только огромны по размерам, но и оказывают гораздо большее влияние на судьбы всего мира. Если кто-то попытается проигнорировать этот факт и подтолкнет Китай и Россию к объединению их сил в отчаянной схватке с противником, тот навлечет на себя абсолютный кошмар».

Далее авторы передовицы предупреждают Вашингтон и насчет разыгрывания против наших стран фактора третьих сторон. Да, у России и Китая есть «специфические проблемы» в отношениях с соседями, имеющие исторический бэкграунд. Да, и Москва, и Пекин в отношении этих проблем проявляют максимальную сдержанность и работают над их решением (понятно, что речь идет практически обо всем пограничном окружении наших стран). Да, мы придерживаемся стратегических ограничений. Но — тех, которые формируют международную систему во главе с ООН, а не мифологических «правил», мода на которые появилась вместе с новой американской администрацией. «Несомненно, стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии США». Однако другие силы, которые Вашингтон пытается объединить против наших стран, пусть не думают, что США всегда стоят за их спиной. Если они пойдут в американском фарватере, отвечать им придется самим, ибо они «окажутся целью Китая и России».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Очень своевременный и беспрецедентный по откровенности манифест! Ни у Китая, ни у нашей страны нет и не должно быть иллюзий по поводу двусторонних отношений с США. Обострять их по собственной инициативе не следует, поэтому если переговоры — то переговоры. Но на твердой позиции; компромиссы возможны (как учил в свое время В. И. Ленин), но ради приближения к своей цели, а не ради самих компромиссов.

Сразу после недавнего интервью главы российского МИД С. Лаврова газете «АиФ» китайская сторона одобрила логику России в организации диалога с США, о чем шла речь в связи с предстоящей встречей в Женеве между В. Путиным и Дж. Байденом. Напомним, что Пекин поблагодарил Россию за успешное решение проблемы пролонгации Договора СНВ-3, вокруг которого Вашингтон в свое время устроил спекуляции, попытавшись вовлечь КНР в переговоры о сокращении стратегических ядерных вооружений. Принципиальность позиции, которую заняла российская дипломатия, пресекла эти попытки; ради победы на выборах Байден был вынужден взять на себя, а после воцарения в Белом доме выполнить обязательство продлить договор без всяких условий, использовав подобные условия, выдвинутые прежней администрацией, для ее же критики. В Китае по достоинству оценили все, о чем С. Лавров говорил в преддверии российско-американской встречи в верхах. «Мы активно поддерживаем заявления господина Лаврова, — подчеркнул на следующий день, 25 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, рассуждая о «беспрецедентном сотрудничестве Москвы и Пекина». — Китай и Россия стали фактором, обеспечивающим стабильность во всем мире. Мы готовы совместно с Россией обеспечивать демократизацию международных отношений и содействовать всеобщему мирному развитию».

Что здесь в «сухом остатке»? Надо понимать, что Байден приедет на встречу с Путиным с определенным багажом, который будет сформирован на предшествующих российско-американским переговорам «внутризападных» форумах — «большой семерки» в Лондоне и НАТО в Брюсселе. Предложения американской стороны — обязательно в Европе и именно в середине июня — это характерные такие дипломатические приемы, призванные обеспечить американскому лидеру односторонние преимущества. Дескать, Путин представляет одну только Россию, а Байден — не одни лишь США, а весь «коллективный Запад». Это была попытка сформировать «обходным маневром» контекст, в котором США получили бы односторонние преимущества. Все, что происходило на этом фоне в российско-китайских отношениях, — это демонстрация высочайшего взаимного доверия наших стран и формирование на предстоящих переговорах Путина с Байденом совместной российско-китайской позиции. Китай заведомо, в среднем за месяц до встречи, поддержал Россию и Путина таким образом, что позиции упомянутого «коллективного Запада» на предстоящих переговорах будет противопоставлена позиция не одной России, а всего «коллективного Востока». Еще раз, ибо это очень и очень важно! Высочайшее стратегическое доверие в российско-китайских отношениях заключается в том, что Россия идет на встречу с США, заручившись поддержкой Китая. В Пекине не ждут, «куда вырулят переговоры», а укрепляют позицию стратегического партнера — Москвы — своей позицией, которую в Вашингтоне, безусловно, услышали. И приняли в расчет. Западная конъюнктура с выходом на переговоры с позиций всего Запада была расшифрована на Востоке, и против этого «лома» отыскался ответный «прием».

Ну, а публикация в The Global Times, которую мы рассмотрели подробно, — материальный эквивалент этого доверия и этого уровня отношений, которого достигли наши страны. Видит Бог, мечта о восстановлении великой дружбы народов, которые накрепко переплелись в «железном» XX веке общностью исторических судеб, многие годы занимала умы и сердца по обоим берегам Амура и Уссури. Ибо, как гласит китайская пословица, «даже после самой темной ночи обязательно наступает утро». Вот оно и наступило.