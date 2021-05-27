Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причину трагедии в школе № 175 города Казани, в которой от рук 19-летнего террориста погибли семь школьников и двое взрослых. Еще 24 человека, в том числе 20 детей, получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Новое поколение

По словам руководителя СКР, в гимназии не было профессиональной охраны, хотя договор был подписан. А причина в том, как рассказала директор учебного заведения, что родители не хотели сдавать деньги на обеспечение охраны своих детей.

«Родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — заявил Бастрыкин 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве.

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Слова главы Следственного комитета России вызвали возмущение у пользователей соцсетей Северной Осетии. Многие из них недоумевали, как можно было сказать такое руководителю одного из самых главных правоохранительных ведомств страны, обвинив в гибели собственных детей их родителей.

Kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Везде ищут крайних. В этом случае виноваты родители. Охрана школы зависит от родителей учеников. Какой позор, ну вот что это за государство?!»— возмутилась Raje — подписчица страницы «Владикавказ|Осетия» в соцсети Instagram.

«Вот почему-то того же Бастрыкина охраняют на бюджетные деньги, а школы за деньги родителей»,— согласилась с ней Емма К.

«Неужели охрану здания СК РФ оплачивают сотрудники СК и лично Бастрыкин?!» — удивилась логике главы Следственного комитета РФ Sofya M.

«Снимите китель, не позорьтесь», — пристыдила главу СКР alakusaeva.

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Многие подписчики соцсетей выразили недоумение тем, что родители детей должны сами беспокоиться о безопасности своих детей, отправляя их на учебу в государственные образовательные учреждения. Разве не на эти цели в том числе идут налоги, которые каждый родитель ежемесячно отправляет из своего заработка в общую казну.

«Я понять не могу, при чём тут родители? Почему родители должны за охрану платить? За ремонт школы родители должны платить, за охрану тоже. Подарки учителям на все праздники должны родители делать, а министерство образования чем занимается? Разве на школы не выделяются деньги?» — задается вопросом Алена М.

«А почему родители должны платить охране? Родители платят налоги в бюджет, не говоря о природных ресурсах, которые принадлежат тоже не простым людям, и при этом ещё родители должны платить за охрану?!» — согласилась с ней Indi.

Охрана

«Потому что нас вот уже 30 лет плавно переводят на полностью платное обучение и медицину. Денег с каждым годом выделяется всё меньше и меньше. Хотите, чтобы ваши дети учились и лечились, — оплатите. Ну, а если денег нет, будете необразованными и больными», — предрек печальное будущее некто BRO.

«Вот будет у нас зарплата, как у вас, тов. Бастрыкин, мы им каждому личную охрану наймем», — подытожил Али М.