Мэр Орла Юрий Парахин сегодня, 27 мая, отчитался о работе администрации города перед депутатами горсовета. Традиционное ежегодное мероприятие (для Парахина на посту мэра — первое) оказалось в центре внимания СМИ и общественности не столько из-за достижений властей областного центра, сколько из-за уголовного дела, возбуждённого ранее в отношении Парахина следственными органами. Причиной стал ремонт дороги в бытность его главой Орловского района к собственному дому вместо других улиц. Парахин с СК не согласен и считает обвинения «технической ошибкой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Заседание горсовета обещало быть интересным настолько, что представители местного отделения ЛДПР раздавали депутатам попкорн.

Собственно, отчёт получился обычным — Парахин отчитался о росте оборота предприятий города в 2020 году на 14%, росте объёмов ввода жилья, рассказал о стабилизации ситуации с безработицей, о росте доходов бюджета и сокращении кредиторской задолженности, отчитался о благоустройстве и расселении аварийного жилья.

Отвечая на вопросы депутатов, мэру пришлось объяснить долги учреждений образования — на данный момент заблокированы счета 23 школ, решить проблему мэрия намерена за счёт региональных дотаций. Депутаты указали мэру на ситуацию с аварийным жильём — из 207 официально признанных таковыми домов 127 находятся в очереди на расселение. Возник и традиционный вопрос о доходности МУПов — 19 муниципальных предприятий дали бюджету за год лишь 6,4 млн рублей.

Orel-adm.ru Юрий Парахин представил отчёт о деятельности администрации Орла

Отдельно прозвучали вопросы по ремонту мостов. Так, было заявлено, что мост «Дружба» был принят незаконно с множеством недоделок, которые грозят стать уголовным делом. Уголовное дело уже возбуждено и по ремонту Красного моста, при этом депутаты выразили сомнения, что работы по его ремонту завершат в срок.

Ещё перед началом отчёта фракция «Справедливая команда» предложила внести вопрос об отставке Парахина из-за уголовного дела о халатности. За Парахина вступился лидер фракции «Единая Россия» Владимир Негин, напомнивший, что виновность человека должен определять суд. В итоге внесение вопроса поставили на голосование, но поддержки он не нашёл.

Об этом: Мэра Орла Парахина спасли от отставки

Тему отставки Парахина депутаты подняли второй раз — после отчёта. Депутат Игорь Рыбаков спросил мэра, готов ли он добровольно сложить полномочия в связи с уголовным делом. Мэр заявил, что покинет пост, если его отставку поддержат депутаты. В ответ, пишет «Орёлград», Рыбаков проскандировал «Парахин — в отставку» при поддержке ряда депутатов. «Орёлтаймс» приводит другой диалог с мэром. Как пишет издание, на вопрос, заданный Парахину из зала, не стыдно ли ему представлять интересы горожан, являясь фигурантом уголовного дела, Парахин коротко отвечает: «Нет, не стыдно».

"Вцепился в кресло мертвой хваткой: «…Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть». И смех, и грех…» — комментирует в соцсетях Ирина А.

«Ещё один представитель «божьей росы». Другие при Клычкове не приживаются», — пишет Иван Б.

«Стыд и совесть потеряли наши слуги народа…» — написала Людмила Ш.

«Писатель Сергей Минаев передал тут вот привет Юрию Парахину. «Юр, ну конечно, ошибка!» — комментирует Владимир Р.

«Вот интересно, только в нашей области такая жиза или ещё где-то так грызут друг друга «радетели» за народ. Как же стыдно и печально всё это…» — пишет Вася П.

Orel-adm.ru Юрий Парахин принял участие в совещании с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ

«Когда 13 рук поднимется — это уже называется «пинком под зад». А вас просят по доброй воле… До последнего вздоха за кормушку зубами. Придётся подождать, что ж», — добавляет Иван Б.

«Система прогнила насквозь. Учите детей врать и воровать, без этих навыков им не прожить в этом государстве», — пишет Денис И.

«До принятия суда мог бы отпуск взять. Но если ему «не стыдно»…» — добавляет Ирина А.

Добавим, что отчёт мэра депутаты, несмотря на все вопросы и призывы, всё же приняли.