Высокопоставленный генерал США призвал «не разрывать» отношения с Китаем и Россией, а также принять срочные меры для укрепления международных связей во имя предотвращения новой «войны великих держав».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несущие войну

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 26 мая заявил, что США рискуют перейти черту, конкурируя с Китаем и Россией.

Американские пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данное заявление и обменялись своими мнениями под соответствующей публикацией Fox News.

«Нам нужно вернуть Трампа. Без обид, но если бы Трамп всё еще был президентом, этого бы не случилось», — заявил пользователь anthony.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Так я думал, они нам всё равно не нравятся» — ответил @ruprechtsfork.

«Я думаю, левым пришло время признать, что они сделали ошибку в выборе 46-го президента. Друзья, у нас проблемы…» — пожаловался пользователь под ником @MrMacBalls45.

«Все из-за ошибок во внешней политике, которые допустила администрация Трампа. Они всё провалили», — выразил абсолютно противоположное мнение пользователь @socal_american.

«Ээээ, это из-за того, что теперь наш президент не лежит с ними в кровати. Больше нет контролируемого Путиным Трампа, и Трамп больше не ведет бизнес с Китаем. (Это не плохая вещь)», — пишет @julespdx2.

«Будьте мудры и используйте дипломатию, но всегда будьте начеку, потому что Китай и Россия становятся слишком агрессивными в последнее время, укрепляя свои мышцы за счет денег», — заявила Maggie.

«Подумать только… а как насчет того, чтобы начать подготовку к разгрому этих армий, потому что они готовятся нас победить», — поинтересовался @Edwarrior2448.

«Так было со времен Рейгана», — отметил @marcusnbca.

«Я уверена, что они увидели ролик о нашей армии», — пошутил Von Marshal, делая отсылку к недавно опубликованной рекламе ВВС США. Многие пользователи социальных сетей высмеяли видео, сравнив его с видео о русской армии.

«Наладьте отношения с Россией, подключите остальные страны к давлению на Китай», — предложил пользователь Razvan Saileanu.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Перестаньте обвинять эти страны и не атакуйте их в личных интересах. Тогда Россия и Китай будут вашими партнерами. На данный момент — политика США просто стыд и срам», —пишет пользователь @Elijavil.

Напомним, 2 мая издание The National Interest опубликовало материал, согласно которому недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой.