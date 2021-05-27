Ранним утром 26 мая по местному времени не менее восьми человек погибли в результате перестрелки в Сан-Хосе, Калифорния, США. Преступник покончил жизнь самоубийством. Убийца и восемь его жертв были коллегами. Практически одновременно с этим загорелся дом одного из местных жителей. По сообщениям СМИ, загорелся дом нападавшего. По данным американского веб-сайта «Архивы огнестрельного насилия», в этом году в США было совершено 232 массовых расстрела.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие в США

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не могли пройти мимо этой новости и оставили тысячи комментариев под соответствующей публикацией в паблике «Мировое обозрение».

«Свободная Америка свободна перестреливаться каждый день!» — выразил общий настрой большинства комментаторов один из пользователей.

Пользователи путем нехитрой арифметики установили, что с учетом того, что с начала года прошло уже 146 дней, то в среднем по 1,58 случаев стрельбы в день зафиксировано в США, что является достаточно внушительным результатом проявления демократических интенций местного населения.

Tony Webster Полицейский США с пистолетом

«Хотя за 5 месяцев произошло более 200 случаев расстрелов или по 46 случаев в месяц в среднем, не стоит гордиться или расслабляться. У нас еще есть 7 месяцев, чтобы попытаться достичь показателя более 50 случаев в месяц!» — издевательски отметил TonyLau1981ю

«Солнце встает на востоке, а звуки стрельбы доносятся с Запада», — выразил глубокую философскую истину Сюй Яньлин.

«Американцы должны просыпаться как можно раньше утром, чтобы с надеждой встретить восходящее солнце, ведь им не обязательно доведется встретить следующий закат», — добавил Чэнь Цю.

«Черт возьми! Жизнь в Соединенных Штатах слишком страшна. Меня могут убить в любое время и в любом месте. Да я лучше буду китайцем. Я благодарю Небо за то, что я китаец, каждый день!» — заметил другой пользователь.

«Пожалуйста, не сообщайте нам больше о стрельбе в США, при которой пострадало менее 100 человек, пора уже поднять планку», — добавил другой комментатор.

«Американский блокбастер «Огнестрел» из-за хороших кассовых сборов будет показываться в стране неопределенный срок», — сострил «Команда Уханя».

«Соединенные Штаты должны осмелиться раздать людям крупнокалиберные пулеметы…» — намекнул на необходимость радикальных мер борьбы со стрельбой в США FF296296.

Торговля оружием

Некоторые пользователи возмущены процветающим злорадством в комментариях, ведь каждый погибший в перестрелке американец — тоже человек. Однако другие пользователи замечают, что злорадствуют в адрес не жертв, а «делающих из себя» Соединенных Штатов, которые мнят себя «маяком свободы» и насаждают хаос по всему миру, когда у них у самих творятся ежедневно бесчинства.

«Китай выражает свои глубокие соболезнования погибшим во время стрельбы в США и в то же время призывает правительство США решить свои собственные проблемы с правами человека… Если правительство США не может поставить безопасность людей и имущества на первое место, оно обречено на провал», — заметил fvhfcnnvff.