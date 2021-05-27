



Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда вчера, 26 мая, посетил Грузию по случаю 30-летия ее Дня независимости. Он стал единственным иностранным гостем, кто оказался в этот момент в Тбилиси, что главный редактор журнала Wszystko Co Najważniejsze профессор Михал Клейбер назвал «удивительным», поскольку «весь мир должно волновать» то, что Грузия сталкивается с «российской агрессией».

Пребывание в Грузии стало поводом для Дуды сделать резкие заявления. Он сказал, что «Россия не является нормальным государством, это государство-агрессор, что требует решительных действий со стороны международного сообщества». По словам польского президента, «в следующем году мы, Польша, принимаем председательство в ОБСЕ, мы будем громко об этом говорить, поднимем на форуме ООН, если международное сообщество смирится, такое поведение повторится». Помимо того, Дуда произнес дежурные слова о поддержке вступления Грузии в НАТО и Европейский союз, а также заверил грузин в том, что нет более близкого им народа, чем поляки. В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что визиты Дуды на этой неделе в Турцию и Грузию соответствуют «политике усиления польской безопасности на восточном фланге НАТО». Варшаве нужны партнеры, и «президент посвящает этот год тому, чтобы собрать таких партнеров вокруг Польши». Одновременно он пообещал Тбилиси, что польские археологи помогут открыть им «их древнее наследие», так как именно они «играют ведущую роль в том, чтобы показать нашим партнерам на Западе, что мы находимся в европейской стране с более ранними европейскими традициями, чем многие страны, которые сегодня являются лидерами Запада». Даже по польским меркам это были довольно экстравагантные заявления. Где Польша, а где Грузия?

President.pl Анджей Дуда во время визита в Грузию

Они разнесены по разным флангам, и их безопасность не зависит друг от друга. Тбилиси в настоящее время вместе с Киевом и Кишинёвом опробует новый региональный формат по усилению интеграции с ЕС, «Ассоциированное трио», презентация которого состоялась сразу после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд. Как ранее писало ИА REGNUM, вступление Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз маловероятно, участие в этом объединении Киева лишь усложняет задачу остальным, но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Можно было бы понять выступление Дуды, впиши он его в контекст польско-американских отношений. Однако в настоящее время Варшава открыто критикует Вашингтон за то, что президент США Джо Байден отказывается накладывать санкции на «Северный поток — 2». Министр обороны Польши Мариущ Блащак назвал решение Байдена «явно неправильным», а заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский оценил его «негативно», пообещав, что Варшава будет противодействовать ему. Но как бы такой подход не ударил по самой Польше. Известная американская журналистка, близкая к демократам, Энн Эпплбаум считает, что хотя Варшава имеет репутацию союзника США, происходящие в Польше изменения могут привести к тому, что она «станет проблемой для ЕС, НАТО и всего демократического альянса».

President.pl Анджей Дуда во время визита в Грузию

В ситуации, когда американские эксперты всё чаще и чаще говорят о грядущем уходе США из Европы, их польские коллеги воспринимают это как то, что Польшу бросают между германским молотом и российской наковальней. Отчего в Варшаве маргинализируется «проамериканская партия» и растут «проевровропейская» и «пророссийская». Данная тенденция оставляет не у дел Дуду, который ранее рассчитывал, что именно он будет курировать отношения между Польшей и США, и всё поставил на Вашингтон. Но и нынешние попытки Варшавы сыграть на южном фланге не способны принести каких-либо дивидендов польскому президенту. Во время его визита в Турцию на первый план выдвинулся не он, а Блащак, который благодаря оперативным переговорам с Анкарой о закупках турецких беспилотников оказался в центре внимания. Поэтому резкие слова Дуды о России выглядят, скорее, попыткой с его стороны сформировать собственную политическую повестку, найти свое место в меняющейся польской политике, где его вес тает на глазах. Президент, очевидно, намерен сыграть на международных площадках. Ничего существенного сделать на них он не сможет, но долю внимания польской прессы получит. При этом активность Дуды вряд ли как-то помешает борьбе «проевропейской» и «пророссийской» партий, исход которой станет определяющим для судьбы Польши на ближайшие годы.