Белый дом почти закончил подготовку к встрече президента США Джо Байдена и королевы Великобритании Елизаветы II, которая должна состояться в следующем месяце. Байден станет тринадцатым президентом США, который удостоится личной аудиенции королевы.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Новость в социальной сети Twitter обсудили подписчики Джеффа Зинелли, корреспондента CNN. Многие выразили надежду, что Байден отнесется к королеве с большим уважением, чем его предшественник Дональд Трамп.

«Я до сих пор удивлен, что она согласилась встретиться после Трампа», — написал mr. mojo risin и прикрепил фотографии, на которых королева долго ждет Трампа и где экс-президент США перегораживает пожилой женщине дорогу.

«По крайней мере, он будет ходить возле нее нужным образом. Маленькие победы тоже важны», — иронизирует HawkeyeInDallas.

Королева Великобритании Елизавета II

«Ставлю на то, что он не перегородит дорогу Ее Величеству и не заставит нас всех стыдиться», — выразил надежду Alexis.

«До сих пор пытаюсь разобраться, в чём смысл королевы», — риторически спрашивает David Prescott.

«Встреча минимальной или нулевой важности», — заявил Moondawgie.

«Мог бы он также вернуть ей пару вещичек, которые каким-то образом тут завалялись?» — спросила пользователь Marion Duglas и прикрепила фотографию принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

«Более ожидаемый гость, чем прошлый парень (Трамп), но мне интересно, почему считается, что Байден может лететь в UK (Великобританию), но англичане до сих пор не могут въезжать в США? Ограничения должны быть пересмотрены и обновлены», — возмутилась Helen Brooker.

«Мне очень нравится это объявление, потому что мое воображение рисует, как у Трампа, Младшего (сына Трампа), Иванки, Джареда, Эрика, Лары и еще одного ребенка блондина начинает валить зеленый пар из ушей. А Байден тоже собирается привести своих 8 детей и гостей?» — иронизирует cinthiaLea, делая отсылку к прошлому визиту Трампа, когда его дети вмести с ним отправились в Великобританию.

The White House Дональд Трамп и Елизавета II

«Быть может, он сумеет примерить враждующих Ее Величество и Меган Маркл», — пишет пользователь под ником @BatScientist.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11−13 июня в Великобритании на полуострове Корнуолл состоится саммит G7, в котором будет участвовать и Байден. Президент также встретится с премьер-министром этой страны Борисом Джонсоном.