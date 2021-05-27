В украинской столице 26 мая группа радикалов устроила у здания посольства Российской Федерации акцию протеста, во время которой собравшиеся пытались сжечь картонное изображение Кремля, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Небольшой картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. За миг представитель правоохранительных органов с огнетушителем потушил кусок картона, изображавший московский Кремль, что вызвало возмущение у участников акции», — сообщает УНИАН.

На заборе у дипломатического представительства Российской Федерации участники акции развесили фотографии погибших защитников Донбасса (военнослужащих ДНР и ЛНР). На каждой из фотографий была надпись «#можемповторить». Также в ходе мероприятия участникам было предложено выпить какой-то напиток (предположительно алкогольный) за «сожженный Кремль».

Акцию протеста радикалов под соответствующей видеозаписью репортажа с места событий обсудили на канале Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие усмотрели повод для шуток в том, что даже бумажное изображение Кремля у собравшихся не получилось сжечь. Также многие отметили, что картонное изображение было настолько маленьким, что активистам, которые занимались его поджогом, пришлось стать перед бумажным Кремлем на колени. Иные отметили, что больше от таких «патриотов» было бы пользы на работе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«У них даже бумажный Кремль нормально не горит», — написал Михаил К.

«Насмешили большие дети. Кремль так и не сгорел, но на коленях и в присяду они вокруг него поползали изрядно», — отметил Александр Б.

«Кому делать нечего, вместо того, чтобы строить и созидать в своей стране, только и делают, что пьют за упокой, сжигают кукольные домики и тешат себя мыслью о своём величии», — написала Marina 000.

«Здоровые, взрослые мужчины, не мальчики, не подростки, не на работе, не на огороде, не ремонт делают дома, не воюют… Кремль сжигают нарисованный», — добавил Андрей М.

«Шо, «Путинку» пьют и сальцом российским закусывают? За борщом приезжайте, накормим голодранцев!» — иронизирует Игорь Л.

«Блин, мы с этими упоротыми в одной стране живём», — отметил «Кипиш Петрович».

«От СССР досталось столько территорий, а они всё не уймутся. Если вам всё чуждо, и эти страшные времена СССР, верните назад то, что вам не принадлежит. Будьте гордые, скажите: «Подавитесь, нам ничего не нужно ни от России, и тем более от СССР», — добавил FReedom TV.

«Шуты в бессилии своем могут только бумажки жечь да мирных на Донбассе убивать», — пишет Ирина И.

«Не просто так ВОЗ признала Украину лидером в Европе по количеству населения, имеющего психические отклонения, не просто так», — отметил Ol Che.

«Забавное собрание бездельников-алкашей. Слава России!» — иронизирует Bitter.

«Отакое вот, восьмой год галицаи с Россией «воюют», убивая луганчан и дончан, а как только реальная российская армия в марте-апреле свою технику стянула поближе к границам так называемой «Украины» в Ростовской области, у галицаев истерика началась: «Нам всим хана! Зараз Путин нападэ! Байдэн, дай грошэй, джавэлины, та воякив з НАТО!» — отметил Иван Т.

spoilt.exile Украинские националисты

«Интересная ситуация. Война 8-й год, а посольство РФ работает. Гей-парады бы так окучивали лучше. Странно, Крым и Донбасс нужен, а люди, там живущие, — нет. Но выглядело это шоу прикольно. Кремль хоть и бумажный, но они на коленях перед ним и поджечь толком не могут. А он бумажный. Надо сделать так, как они хотят: убрать посольство, прекратить все торговые связи, перекрыть поставку газа и других ресурсов. Пусть живут нерабы Европы. И сбудется мечта их, будут драить унитазы не только в Польше, но и в далекой Франции», — добавил «Давакин».

"Ну всё, перемога (победа — О. П.) свершилась. Можно и выходной день в календаре утвердить, а воинов непременно наградить ценными призами, можно просто деньгами», — шутит «Миру Мир».

«Как надоели эти недоразвитые патриоты, шли бы работать, хоть какая-то польза была бы!» — написала Надежда К.

«Даже бумажный Кремль сжечь слабо. Теперь им надо еще попытаться утопить бумажный Крымский мост и сломать бумажный «Северный поток — 2». Тогда ведь наверняка можно будет праздновать перемогу. Бумажную. Как мозг в их головах», — подытожила Natalia M.

Напомним, официальный Киев в апреле 2014 года начал войну против жителей республик Донбасса. До этого, в феврале 2014 года, на Украине произошел государственный переворот, в результате которого свергли законно избранную власть. Отметим, что Киев обвиняет Россию в том, что она якобы является участником войны в Донбассе. Никаких доказательств участия российской армии в войне в Донбассе украинская сторона за восьмой год войны с мирным населением ДНР и ЛНР так и не предоставила.