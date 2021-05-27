Как бы Д. Медведев ни объяснял, что такое праймериз «Единой России», это мероприятие не более, чем конкурс политической красоты. 14 641 партийных и беспартийных граждан России, в том числе 175 жителей Ростовской области, выставили себя на всероссийский подиум и всеобщее обозрение в качестве претендентов в депутаты Государственной думы. Они решились прилюдно испытать судьбу, ничем при этом не рискуя. Так, как и на конкурсе красоты, для которого важен лишь внешний вид. К праймериз также надо сделать селфи, на специальном сайте разместить портфолио, самодельные биографии, доморощенные рассуждения о своем и чужом будущем. И обещания типа «если бы депутатом стал я» — без расчета цены их реализации или вообще степени реализуемости. Более того, можно вовсе ограничиться только одним фото и краткой анкетой из двух строчек: «родился — женился».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Так и сделано. Многих сманила самодостаточность личного желания. Справок от психоневролога не требовалось. Даже партийность/беспартийность оказались не важны для стартапа. Короче, встали на путь русского авось и веры, что рулетка конкурса выдаст искомую цифру для входа на карьерную дорожку, а дальше — Мальдивы, яхты, «крузаки»…

Резко? Резко. Не получилось по-иному после знакомства со всеми представленными материалами всех заявителей в претенденты в кандидаты в депутаты Государственной думы в Ростовской области и особенно в позиции видеостендаперов. Самым выразительно характеризующим заблуждения претендентов из трех разделов «Биография», «Обо мне» и «Видеопрезентация» оказался сайт кандидата под заголовком «Обо мне». Либо он вообще оказался пустым, не заполненным, либо перенасыщен фотографиями о возложении цветов к памятным местам, президиумном участии в каком-либо торжественном мероприятии, посадке деревьев и кустов, фотофактах волонтерства, присутствия на субботнике и, конечно же, — в окружении ветеранов, о личном поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Пример подали действующие депутаты Государственной думы от Ростовской области, убежденные в том, что их вновь изберут, и поэтому особенно не заморочившихся текстами.

Rostov.er.ru Депутат Госдумы Виктор Водолацкий

Депутат В. Водолацкий лично поздравил сразу двух ветеранов Великой Отечественной войны в городе Батайске — Волкову Степаниду Семёновну и Кандашёва Ивана Николаевича — и душевно открылся избирателям: «Очень рад, что в этот великий для нашего народа день смог лично пообщаться и поздравить тех, благодаря кому мы сейчас свободно живем в нашей стране. Наши ветераны — удивительные люди, полные интереса к жизни, оптимизма. Общение с ними — настоящий заряд бодрости. Пожелал ветеранам доброго здоровья, поблагодарил за стойкость и мужество, проявленное в годы военного лихолетья, и вручил продуктовые наборы и сладости к праздничному столу!». Для доказательства разместил фотографию. Слева от депутата — ветеран с цветами. У Водолацкого же в правой руке полупрозрачный продуктовый кулек с палкой полукопченой колбасы на переднем плане. Чтобы никто не усомнился в словах депутата. Свой стендап или, по-старому, предвыборную самопрезентацию депутат заполнил пафосными словами, напоминаниями-заблуждениями — «вы же меня знаете» — и обещаниями подготовить такую новую народную программу, в которой будут учтены интересы всех и каждого. И девизом: «Я — отработаю, я это могу». «А результаты? Они видны… в той программе оздоровления тихого Дона, которая будет принята…». Когда-то.

Другой действующий депутат, обладающий вкусом к жизни, — А. Гетта тоже много чего наговорил, но умолчал про устроенный им 11 марта дебош в самолете. Как передало rbc.ru и другие СМИ, Гетта и еще один пассажир стали перемещаться по самолету, выполнявшему рейс из Москвы в Казань, требуя алкоголя. Как утверждается, депутат мешал работе экипажа и хамил проводникам. После того как экипаж решил прекратить обеспечивать Гетту и его спутника напитками и выдал письменное предупреждение, Гетта бросил предупреждение на пол и пригрозил членам экипажа увольнением. После приземления его передали полиции.

Попытки отыскать информацию об обещанных во фракции «Единая Россия» каких-либо последствиях для депутата оказались неудачными. «Искренне сожалею о той ситуации, которая произошла на борту «Аэрофлота» с моим участием и была широко освещена в СМИ. Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолета, да еще и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко», — процитировал извинение депутата Lifе. Народный избранник попросил простить его с другом, если они «невольно причинили неудобства». Эти слова депутат произнес, но через месяц и не на своей странице в твиттере. Для чего ему аккаунт в соцсети, непонятно, так как все его последние несколько десятков постов не отмечены ни лайками, ни дизлайками, и вообще не видно, чтобы они читались.

Rostov.er.ru Депутат Госдумы Антон Гетта

Очевидно, вынужденным стало участие в праймериз депутата Госдумы В. Дерябкина. Без этого в список не попадешь, но и чересчур стараться было ни к чему. Наверное, не сомневался в результате. Поэтому либо особо не утруждал себя подготовкой к видеообращению и не пересматривал его, либо он действительно такой, какой есть. Поэтому нам достался видеосюжет с его прямой речью: «Когда принимали бюджет федеральный на 20-й год, и я увидел то, что на 50% сокращаются деньги, я тогда сказал правительству: «Нельзя убивать речной транспорт!». И сегодня готовится концепция по национальному проекту развития внутреннего водного транспорта». Цитата точно такая, как и в видео. То, что говорилось до нее и после, никакого отношения к ней не имеет. Что задевает и даже оскорбляет? Что для отчета о своей пятилетней депутатской деятельности это единственное событие выбрано Дерябкиным как самое яркое и значимое событие, как наиболее точная автохарактеристика. Но воспринимается совсем не так, как на это рассчитывал депутат.

Разберемся. Итак, сразу после избрания депутатом в 2016 году председатель Госдумы его пригласил в состав комитета Госдумы по транспорту (как рассказывает Дерябкин) в качестве рядового члена комитета (поясняем мы). Не вина, что до этого он не был в курсе событий в транспортной сфере страны и в ее речной области, в частности. Его вина в том, что сидел и дожидался, пока в Думу в 2019 году принесут бумаги, из которых тот вдруг узнает о принятом решении о сокращении финансовой господдержки отрасли. Он фактически сознается в этом прилюдно. Для депутата и профессионала такая ситуация недопустима. В принципе. Далее, что толку от того, что Дерябкин в 2019 году выговорил правительству за неправильность действий, чем тут гордиться, если в результате его депутатского выговора лишь в 2021 году кто-то обещал написать очередную 70-ю бумажную концепцию? Что будет с речной транспортной отраслью дальше? На что рассчитывать дончанам? И наконец — главное: а где это всё высказал правительству Дерябкин? В стенограммах пленарных заседаний 2019 года есть только два его выступления, но совсем на другие темы. Оба высказывания в поддержку использования нами судов под флагами иностранных государств при торговом мореплавании и об отмене плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием. И это — всё. Депутату больше нечего сказать избирателям? Или не царское это дело? Неуважительно. Небрежно. Неправильно.

Судя по видеопрезентациям конкурсантов, большинство из них готовят нас и себя к какой-то надуманной жизни, далекой от реальности. Их совершенно дезориентировали. Они считают, что стоит стать депутатами, объявить об этом и пообещать продолжить то дело, которым занимались до сих пор, это и впечатлит земляков. Руководство партии, начиная с Медведева и заканчивая секретарем регионального отделения «Единой России», председателем Законодательного собрания Ростовской области А. Ищенко, настроило участников праймериз на то, что главное в нем — собрать наказы людей для формирования будущей народной программы, с которой партийные кандидаты пойдут на сентябрьские выборы. То есть праймериз — это не генеральная репетиция перед сентябрьскими выборами, а нечто иное. Разве всё это правильно? Как «правящая» партия исполняет нацпроекты и госпрограммы, горячо поддержанные, но плохо реализуемые? Кому нужна новая «народная» программа, если подлинно народную программу уже обозначил президент в суперуказе? Дезориентация кандидатов и в том, что их обнадеживают возможностью начать с чистого листа и не нести никакой ответственности за то, что партийные депутаты натворили в седьмом созыве.

Rostov.er.ru Депутат Госдумы Виктор Дерябкин

Сегодня все самые же сложные и одновременно самые актуальные проблемы сконцентрировались в двух сферах: в здравоохранении и в системе управления. Ни один претендент ни в одном обращении к избирателям, ни в одной личной программе даже не вспомнил об этом, как и о том, что 2021 год объявлен областным Годом первичной медико-санитарной помощи. Донская медицина больна давно. В первичном медико-санитарном звене не хватает медперсонала. В Ростове первичное звено укомплектовано кадрами на 62%, а в сельской местности этот показатель еще ниже — 50−52%. Низкие зарплаты молодых врачей, необеспеченность их жильем. Даже если молодой специалист обучился в медвузе по целевому направлению и после его окончания приехал в сельский район, он зачастую стремится уехать оттуда в крупный город. А те медики, что работают в муниципальных медучреждениях в Ростове, не прочь сменить место работы на частную клинику.

В Азовском районе за 2020 год принято на работу 15 докторов, а уволилось 25 врачей. Центральной районной больнице Аксайского района Ростовской области требуется слесарь-сантехник. Можно без опыта работы. Будет получать 16 тысяч. Требуются также врачи. Зарплата — 18 тысяч рублей. Еще нужны фельдшеры — 13 тысяч в месяц (из доски объявлений Аксайской ЦРБ о вакансиях). Тарифы терапевта городской поликлиники и терапевта областного учреждения существенно различаются. Недоукомплектованность влечет за собой неполноценность медицинского обслуживания. Пациент обращается к врачам только тогда, когда уже чувствует серьезные проблемы со здоровьем. Серьезный разговор о профилактике заболеваний невозможен. Кадровая укомплектованность первичного звена медицинской помощи в Ростове упала до уровня в 44%, хотя не так давно составляла 65%, а в начале 2020 года была ещё больше, рассказала замглавы администрации города Е. Кожухова. По её словам, в начале года укомплектованность участковыми врачами в городе составляла 75%, педиатрами — 97%, средними медработниками — 60%. Несмотря на то, что укомплектованность первичного звена к началу пандемии была выше среднеобластных показателей, проблемы с доступностью медицинской помощи в поликлиниках города возникли на фоне одновременной болезни сотрудников. В октябре, к примеру, 380 медработников были на больничных листах. Другая проблема — переход медиков на работу в ковидные госпитали на более привлекательные условия оплаты труда. Третья причина нехватки медработников — усталость. Пандемия продолжается, и следствием становится профессиональное выгорание, что приводит к увольнениям.

Так говорили на круглом столе, проведенном в Законодательном собрании области накануне праймериз. Пять лет тому назад уже был подобный «круглый стол», где обсуждались те же самые проблемы первичного звена здравоохранения. Разговоры оказались пустыми, а проблемы — теми же. Поэтому кандидатам, обещающим дончанам лучшую жизнь, надо, во-первых, помочь увидеть реальную жизнь, во-вторых, им самим постараться доказать, что они иные, чем их предшественники, обещавшие дончанам лучшую жизнь, но мало что выполнившие из обещанного. Первый шаг к этому — добиться, чтобы губернатор и его сотрудники перечитали утвержденную Ростовскую региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения и сами поняли, что натворили. Сравнили основные положения программы хотя бы с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Rostov.er.ru Единая Россия

В законе в статье 33 русским языком говорится, что первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Разве это трудно понять? Нет. Другое дело, что большой интеллектуальный труд потребуется, чтобы, исходя из понимания, выстроить программу действий так, чтобы доля охвата населения полноценной первичной медико-санитарной помощью действительно стала расти.

Это на самом деле весьма трудная задача — выстроить так работу и ее программирование, чтобы было видно, насколько доля охвата населением сможет увеличиться хотя бы к 2024 году. В ряде субъектов Российской Федерации отказались без утвержденной федеральным центром методики самостоятельно высчитывать этот ключевой показатель — долю охвата населения первичной медико-санитарной помощью — в силу его сложности и многоаспектности. В ряде регионов рассчитали этот показатель по-своему, «глядя на потолок». И лишь в Ростовской области безапелляционно этот показатель рассчитан и прописан в программе, применительно к 2021 году, так, что перечеркивает необходимость в какой бы то ни было программе. Поскольку она уже исполнена, а показатель охвата — уже 100%. То есть всему донскому населению уже доступны мероприятия — повторю — по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Более того, в Ростовской области уже сейчас доступность дорогостоящих диагностических исследований составляет 100% от потребности, а комфортность получения медицинских услуг составляет 88 процентов. При этом губернатору даже не доложили, что по планам к окончанию срока реализации программы модернизации доля неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта уменьшится незначительно и составит 10% от общего числа зданий и объема используемых площадей.

Это не просто издевательство над здравым смыслом, это — издевательство над всеми гражданами Российской Федерации. Которое должно быть очевидно всем, но не будет этого из-за того, что праймериз подготовлен и проведен как заурядный конкурс доморощенной политической красоты.