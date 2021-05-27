Жители Сахалина и Курил в очередной раз болезненно восприняли ошибку с изображением карты РФ, на которой отсутствуют Курильские острова. Помимо этого, в ролике, которым Минпросвещения РФ поздравило школьников с окончанием учебного года, единственный островной регион страны — Сахалин — вдруг переехал на материк и занял место Хабаровского края. В соцсетях пользователи активно обсуждают очередной ляп с Курилами и предполагают, что к ответственности никого не привлекут.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«Дальше носа не видят, тяжелее ложки не подымают. Как за министерскими пенсиями и зарплатами, так — Сахалин, а до остального дела нет и не будет!» — прокомментировал на странице депутата Госдумы РФ Алексея Корниенко (КПРФ) пользователь slava_k_.

«Вот опозорились», — написал пользователь liubaretsanastasiia.

«Это диверсия!!!» — прокомментировал zulfiriaafonina.

«То ли еще будет, все самое интересное ждет нас впереди», — считает myrgab1986.

«И смешно, и очень грустно», — написала elena_dyuzheva_20с.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева. о. Кунашир

«А чему удивляться тут? Скоро и вместо Дальнего Востока сплошной Китай будет», — предположила irina_arsentieva_.

«Прощупывают, как народ реагировать будет, что острова уже не в той стране», — предположила romanenko68.

«Кто ведет инсту министерства? Кто снимал этот ролик? Эти люди вообще работают в министерстве или это простые госконтракты на представление в соцсетях по принципу дёшево-сердито? Я не знаю ответа на этот вопрос. Не проконтролировали контент — факт. Результат символичен. При чем для многих процессов и не только в образовании», — считает natalya.liso.

«Неучи…» — коротко и ёмко прокомментировал sovyshka52.

«Думаю, что область уже отдали, просто мы не в курсе, новое поколение уже по-новому просвещают», — считает rusanovoleg86.

Latitude Сахалин на карте

«Давайте нас сразу всем составом области к Мальдивам или Багамам на карту внесём? Только с полным их законодательством», — пошутил пользователь kote_65rus.

«Ну вот и доучились до таких косяков. Как так-то можно было опозориться?» — написала в Instagram valeriaivanova2019.

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Многие пользователи соцсетей спрашивают, где можно посмотреть ролик с ошибкой Минпросвещения РФ. С официальной страницы ведомства в Instagram видео уже удалено.

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«А чего вы хотите от среднего звена системы образования, итогом которой является ЕГЭ?» — прокомментировал новость на странице astv_ru в Instagram пользователь dim.yun.

«М-да, а потом хотим хоть каких-то, элементарных знаний от детей», — написала dizaineralex.

«Вот это просветили, так просветили», — написала пользователь irinaburshina.

«Позор товарищи», — коротко прокомментировал chiefseawalker.

«Так ладно Курилы не нарисовали. Лучше бы они Московскую область не нарисовали», — считает samoshki45.

«Пора государственную программу организовывать — по ликвидации безграмотности в министерстве образования», — написала vera_brekht.

«Пресловутый человеческий фактор. И никто не ответит за этот позор!» — уверена antoninagelbich.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ в поздравительном видеоролике в честь последних звонков в школах на карте России не обозначило Курильские острова, а Сахалин перенесло в Хабаровский край. Видеоролик с ошибками ведомство разместило на своей официальной странице в Instagram.

Чиновникам Минпросвещения РФ за ошибку, которую они допустили с Сахалином и Курилами, необходимо объявить строгий выговор с занесением в трудовую книжку, либо они должны уволиться по собственному желанию, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ).