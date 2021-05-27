В основном нефтегазоносном районе России — Югре разворачивается скандал о сокрытии крупной суммы налогов. Фигурантом уголовного дела проходит компания по добыче сырой нефти — «Негуснефть», акционером которой являтся офшор с Британских Виргинских островов. На сегодня, 27 мая 2021 года, также назначено заседание по банкротному иску налоговой службы к «Негуснефти» в связи с долгами на более чем 1 млрд рублей. Подробности дела — в материале ИА REGNUM.

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

26 мая 2021 года следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о сокрытии более 100 млн рублей от налоговых органов. Фигурантом дела, которое пока расследуется, стало АО «Негуснефть». Следствие считает, что в 2019—2020 годы руководство фирмы, минуя счета предприятия, проводило взаиморасчёты с контрагентами на основании «писем о перечислении денежных средств должниками напрямую кредиторам предприятия». Таким образом, по данным правоохранительных органов, крупная сумма была сокрыта от налогообложения. В офисе компании прошли обыски, была изъята документация.

О фигуранте и его бизнес-портфеле

По данным ЕГРЮЛ, АО «Негуснефть» было создано для добычи сырой нефти в сентябре 1992 года. Гендиректор компании с сентября 2019 года — Василий Григоричев.

У «Негуснефти» в бизнес-активе имеются контрольные доли в двух московских компаниях — 99% в ООО «Диаметр бизнеса» из сферы денежного посредничества и 100% в ООО «Мелисса», которое работает в сфере управления недвижимостью. ООО «Диаметр бизнеса» учреждено в 2013 году. Фирмой руководит владелец 1% — Андрей Лопатин. В свою очередь «Диаметр бизнеса» имеет 99% в ООО «ПНП-Нефтесервис» (геологоразведка) и 100% в ООО «Юг-газэнергоресурс» (оптовая торговля топливом). У последнего в активе — доли в пяти московских компаниях. Все из сферы геологоразведки.

Принадлежащее «Негуснефти» ООО «Мелисса», в свою очередь, владеет долями в восьми геологоразведческих компаниях. Например, ООО «Мелисса» совместно с «ПНП-Нефтесервис» — владельцы ООО «Участок №1».

На сайте нефтекомпании отмечается, что её история началась с разработки Варынгского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Югры.

Павел Редин ИА Красная Весна Газовый факел

Из пояснения к бухгалтерской отчётности АО за 2020 год следует, что его уставный капитал составляет 125 млн рублей и 96,97% акций владеет фирма «Бракадейл Холдингс Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова). В отчётности также раскрывается цепочка связей акционеров. Так, другая иностранная фирм — Jarmbent Holdings limited владеет в «Бракадейл Холдингс Лимитед» 100% акций. В свою очередь 100% акций в Jarmbent Holdings limited на момент подготовки отчётности было у Анатолия Ивановича Неклюдова. В 2016 году СМИ сообщали, что сделку по покупке актива у группы «Синтез» экс-сенатора Леонида Лебедева в интересах Неклюдова провели Алексей и Юрий Хотины (экс-бенефициары лопнувшего банка «Югра»).

В финансовых документах «Негуснефти» отмечается, что с 2015 года вклад в уставный капитал фирмы «Диаметр бизнеса» составил более 18,4 млрд рублей. У нефтедобытчика также есть задолженность по долгосрочному кредиту, выданному «Россельхозбанком» — более 91 млн евро (на декабрь 2020 года это было около 8 млрд рублей).

Чистая официально указанная прибыль АО «Негуснефть» по итогам 2020 года — 206,38 млн рублей.

Павел Редин ИА Красная Весна 1 Нефтедобыча

Судебные споры и банкротное дело

Претензии к нефтекомпании есть не только у налоговой службы. В мае 2021 года от департамента недропользования и природных ресурсов Югры к АО поступило сразу три иска на небольшие суммы. Детали дел пока не сообщались. При этом в январе текущего года департамент подавал сразу шесть схожих исков.

Помимо департамента, в апреле 2021 года администрация Нижневартовского района взыскала с фирмы неустойки по договору аренды земельного участка от 01.08.2013 года.

Что же касается налоговых споров, то на 27 мая 2021 года в новосибирском арбитраже назначено заседание по иску АО к межрайонной инспекции ФНС России № 3 о признании недействительным решения от 11.08.2020 года. Детали пока неизвестны.

Также на сегодня назначено слушание по банкротному иску налоговой службы к «Негуснефти». Дело было начато в январе 2021 года, а сумма претензий истца уже тогда составила 1 053 061 927,14 рубля.

ИФНС настаивала на введении обеспечительных мер в отношении нефтедобытчика в виде запрета осуществлять расчеты по договорам купли-продажи производимой нефти, минуя расчётные счета, открытые в «Промсвязьбанке», в банке «Финансовая Корпорация Открытие», в АО «Российский сельскохозяйственный банк», а также в форме запрета «осуществлять расчеты по договорам купли-продажи производимой АО «Негуснефть» нефти и совершать (продолжать совершать) действия, связанные с получением оплаты за реализацию нефти, с использованием расчетных счетов подконтрольных (аффилированных) лиц, в том числе расчетных счетов, принадлежащих ООО «НГДУ Приволжский» ИНН 7 722 412 895, АО «НПЭК» ИНН 7 728 348 981». Просил истец запретить нефтекомпании «направлять письма контрагентам с просьбой перечислять денежные средства, причитающиеся АО «Негуснефть», на счета иных лиц».

ИА Красная Весна Резервуарный парк хранения нефти.

Заявление об обеспечительных мерах судом было отклонено в конце апреля 2021 года, а уже через месяц появилось уголовное дело, в основу которого легла та же схема, что была описана в судебных документах.