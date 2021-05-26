Бывший советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс обвинен в утечке информации, касающейся локдаунов из-за COVID-19, прессе. В среду, 26 мая, он предстал перед объединенным парламентским комитетом для того, чтобы ответить на вопросы членов парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Со щитом

В своей речи Доминик Каммингс сказал: «Десятки тысяч людей умерли, которым не надо было умирать. В феврале 2020 года премьер-министр рассматривал это (COVID-19) как страшилку. Я считаю, что министра здравоохранения необходимо было уволить как минимум по 15−20 причинам, включая ложь всем несколько раз, встреча за встречей в кабинете министров и публично. По правде говоря, когда общество больше всего в нас нуждалось, правительство провалилось».

По словам Каммингса, бывший заместитель секретаря кабинета министров Хелен Макнамара после разговора с Марком Суини из секретариата кабинета министров выяснила: «Плана не существует, у нас огромная проблема».

По мнению некоторых журналистов, комментировавших заседание комитета, все, что сказал бывший советник — его очередная ложь.

«Доказательства, предоставленные Домиником Каммингсом — история лжецов, рассказанная лжецом», — написал Ian Dunt.

Многие пользователи с ним не согласились, они считают, что сейчас Каммингс вышел на чистую воду и наконец-то рассказал всю правду.

«Он может и лжец, но он скажет только то, что может подтвердить юридически — так что сегодня верить нужно ему… вместо прикрывающих правительство Сунака и Рааба (канцлер казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб — прим. Д.С.), очевидно», — отметила @Jos21Bell.

«Это, как и большинство освещения в СМИ, предполагает, что изоляция была правильным решением. И текущий взгляд Каммингса на корректную стратегию пандемии верен», — прокомментировал @TonyGoldSE.

«За этим должна последовать отставка правительства. Они не могут продолжать всё отрицать. То, что сказал Каммингс, лишь подтверждает то, что мы уже знали или подозревали. Министры бегали-бегали, а теперь их поймали. Полный беспорядок», — считает @Frank 147 501.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Несмотря на разногласия в комментариях касательно того, можно ли доверять бывшему советнику, ряд пользователей сказал, что его сегодняшняя речь в любом случае не на руку.

«Если он врёт, тогда это показывает на неудачное принятие решение Джонсоном при приёме его на работу и доверии ему. Если он говорит правду, это ещё хуже. В любом случае, это заслуживает осуждения премьер-министра», — отметила @lucyd2001.

Некоторые комментаторы увидели в «допросе» лишь партийную борьбу, отметив, что ни одна страна в мире не ожидала такого развития пандемии, каждый поступил по-своему, и ничего уже не изменить в борьбе с первой волной коронавируса, но что всё-таки можно поменять, так это некоторых представителей в правительстве, которые постоянно лгут и не справляются со своими обязанностями.

«Раз соврал, всегда будет врать. Я не вижу, что хоть одно правительство в мире справилось с катастрофой хорошо вовсе. Я не думаю, что лейбористы сделали бы что-то по-другому — они могут заявлять, что они бы сделали — но быть во власти на остром конце и давать комментарии задним числом — это разные вещи», — написал @KeithSuffling.

«Единственный ужасающий вывод, который можно собрать от специального комитета — все те, кому платят и платили, чтобы они служили стране, не способны на честность, добросовестность и ответственность», — считает @LucidWhim.

Пользователи может быть и поверили бы тому, что сказал Каммингс, но слабо верится в то, что в правительстве вообще не понимали, что происходит и не знали, как бороться с пандемией.

«Я не могу принять то, что никогда не было нарисовано даже опорного плана, как бороться с пандемией», — считает @FootyLegends.

«Почему они все не смотрели китайское телевидение в январе 2020 года, врачи, пациенты и больницы в ужасных коронавирусных условиях. Тогда они бы осознали, насколько опасен COVID-19. 100% провал. Да. Очень грустно», — прокомментировал @WorldCOVID19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус

В комментариях также заинтересовались, будут ли приняты хоть какие-то меры после того, как всё это всплыло, или все и дальше будут смотреть на провалы и поражения.

Ряд пользователей сказал, что это «интервью» ни на что не повлияет, потому что британцы сами знают, за кого они голосовали, и, видимо, их всё устраивает.

«Слышал, как эксперт по клоунам сказал сегодня: «Как только кто-то решил стать клоуном, никто не будет воспринимать его всерьёз». Так что же делает британская общественность? Голосуют за цирк. Теперь наслаждайтесь шоу. Великобритания: порядочность? Какая порядочность?» — написал @WildOldTurk.