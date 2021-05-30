Создание сиквелов к популярным в свое время фильмам и мультфильмам имеет смысл, только если авторы хотят сказать какое-то новое слово, иначе это просто попытка прокатиться на чужой славе и подзаработать на ней денег. Создатели нового «Спирита» не стали повторять задов, вместо этого они поставили атмосферу истории о свободолюбивом жеребце практически с ног на голову.

Цитата из м/ф «Спирит Непокорный». Реж. Илэйн Боган, Эннио Торресан. 2021. США

То, что место классической анимации заняла компьютерная графика не особо удивляет, но и не радует. Классический двухмерный рисунок способен, как ни странно, передать больше эмоций, художественно более богат. То, что должно приближать к жизни, зачастую отдаляет от нее. Вот и лошади в новом мультфильме выглядят более неуклюжими, неживыми, словно из игрушечного набора, да и их расцветка очень странная и порой напоминает камуфляж. Но это не главное отличие.

«Спирит. Дух прерий» был тесно связан с историей американского Дикого Запада — сложной и противоречивой. Здесь и грубое вторжение человека в первозданную природу, и захват «первопроходцами» чужих земель. Все это показано глазами вожака табуна мустангов и индейского подростка — двух приверженных свободе отважных и стойких душ. По своей концепции, по проблематике и масштабу это был, скорее, мультфильм для мальчиков.

Цитата из м/ф «Спирит Непокорный». Реж. Илэйн Боган, Эннио Торресан. 2021. США

«Спирит Непокорный» совершенно четко сконструирован как произведение для девочек. Героиня, одиннадцатилетняя Лаки Прескотт — дочь бесстрашной цирковой наездницы. После гибели матери ее отец — слабый, робкий и гиперчувствительный человек — по какой-то непонятной причине сплавил дочку дедушке. Дедушка, увлеченный местной политикой и стремящийся в губернаторы, тоже выглядит не лучшим образом — он напыщен и стремится держать все под контролем, но внучка случайно ставит его в нелепое и смешное положение. Вообще почти все мужские персонажи в мультфильме или пассивны, или смешны, или являются носителями злой воли. Совсем другое дело — новые подружки, которых Лаки встречает в родном городке отца, куда приехала на лето. Они смелы, самостоятельны и только и делают, что разъезжают верхом и весело проводят время. Напомню, что это происходит во времена Дикого Запада, когда воспитание девочек было достаточно патриархальным. Вообще Дикий Запад в мультфильме весьма условен, кроме ковбойских шляп и домов в колониальном стиле от него ничего не осталось. Одна из подружек Лаки жует жвачку и выдувает пузыри, хотя такую резинку изобрели только в 30-х годах ХХ века, а в родео участвуют почти одни девушки в розовом. Нет в новом «Спирите» и никаких индейцев, зато одна из двух местных девочек предсказуемо темнокожая.

Цитата из м/ф «Спирит Непокорный». Реж. Илэйн Боган, Эннио Торресан. 2021. США

По сюжету мультфильм напоминает сочинение «Как я провела лето», написанное юной фантазеркой. Лаки, никогда не учившаяся ездить верхом, умудряется сперва удержаться на спине необъезженного строптивого жеребца, а потом исполняет на нем и вовсе головокружительные трюки. Подружки не отстают от нее. Им троим с помощью гувернантки Коры (которая недавно шарахалась даже от запаха навоза и вида грубых ковбоев, а в финале лихо оглушает злодеев веслом) удается одолеть целую банду темных личностей, главарь которой весьма брутален. Отцы являются только под самый конец и действуют на подхвате. Главарь, яркое воплощение «токсичной маскулинности», в итоге не только схвачен, но и показательно унижен — ему, связанному, садится на лицо жеребенок. Кстати сказать, не очень понятно, в чем по сюжету состоит его злодейство — поимка диких лошадей с целью продажи считалась на Диком Западе нормальным честным бизнесом, а в розыске он был за старые дела.

Цитата из м/ф «Спирит Непокорный». Реж. Илэйн Боган, Эннио Торресан. 2021. США

А где Спирит и его непокорность, заявленные в заглавии? Жеребец из главного героя предыдущего мультфильма превратился в статиста, всего лишь подчеркивающего отвагу героини. А его непокорность была нужна лишь для того, чтобы Лаки смогла подкупить его лаской и вкусными яблоками. В конце концов девочка отпускает его на волю, но дикая природа выглядит всего лишь безжизненной картинкой с открытки. Все в мультфильме мы видим глазами городской жительницы, которая всего лишь сменила большой город на маленький.

Цитата из м/ф «Спирит Непокорный». Реж. Илэйн Боган, Эннио Торресан. 2021. США

В общем, перед нами легкая и не претендующая на глубокое содержание история о дружбе и приключениях юных пацанок, которые лишены малейшего правдоподобия. Без сомнения, наборы игрушек по мотивам мультфильма — они уже в продаже, в том числе и в наших магазинах — будут иметь успех. Может быть, вдохновленные примером героинь, кто-то из юных зрительниц решит сбежать из дома, чтобы отправиться на поиски приключений, чему родители вряд ли будут рады. Вообще-то внушать детям, а особенно девочкам, чувство чуть ли не всемогущества перед лицом серьезного взрослого зла и природных опасностей вряд ли разумно, но сегодня, когда студентку одного из американских университетов грозят отчислить за то, что она посмела заявить в дискуссионном клубе, будто женщины физически слабее мужчин, замена в приключенческих историях мальчиков и мужчин на девочек уже является общим местом. Можно сожалеть об этом, а можно сесть и пересмотреть старого «Спирита» или перечитать Майна Рида и Фенимора Купера. Честное слово, на самом деле все это ничуть не устарело, хотя и проникнуто духом своего времени.