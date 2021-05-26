Правительство Украины 26 мая опубликовало проект постановления о применении персональных санкций в отношении 11 российских актёров. Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предлагается ввести санкции в отношении Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова. Российских актёров обвинили в «демонстративном и умышленном» нарушении правил въезда в Крым.

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

Читайте также: На Украине предложили ввести санкции против 11 актёров из РФ

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что это крайне «важное» решение, которым должны заняться представители украинской власти. Иные напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский владеет квартирой в Крыму и регулярно оплачивает коммунальные услуги, а также, что Россия приобретает сериалы, снятые студией «Квартал 95», сооснователем которой является украинский президент.

«Просто «нищівний» (сокрушающий — М. Р.) удар по российскому кинематографу! Также нужны санкции на все фильмы, сериалы, спектакли, в которых эти актёры снимались или играли! Огласите, пожалуйста, весь список… Ещё хотелось бы увидеть список всех телеканалов, кинотеатров, театров, других площадок, в том числе и мировых, к которым имеют прямое или косвенное отношение вышеперечисленные актёры», — написал Олег Валентинович.

Федор Бронников. Кулисы цирка. 1859

«Я вам так скажу… К этой всей фигне, что творится в последнее время, не хватает только вторжения инопланетян!» — иронизирует Маргарита П.

«Надо против Зеленского санкции ввести. У него квартира в Крыму!» И он регулярно оплачивает коммунальные платёжки!» — добавила Irina S.

«Господи, да к нам итак никто давно не ездит! «Санкции», звучит-то как! Ух, какие мы грозные! Только в итоге санкции против самих себя…» — пишет Татьяна М.

«Вам заняться нечем, дармоеды. Попробуйте поработать за минималку. Забудьте про Крым. Поезд ушел» — отметила Елена К.

«Странно, а [студия] «95 квартал» продалa сериал «Папик» российскому каналу СТС. Двойные стандарты. Молодцы», — написал Руслан Щ.

Леонид Соломаткин. Бродячие актеры. 1871

«Фильмы с участием российских актёров надо тоже запретить. Также надо запретить просмотр фильмов и сериалов с российскими актёрами. Запретить писать в соцсетях что-либо о российских актёрах. Запретить даже думать о российских актёрах. То же самое надо сделать с российскими певцами. Пусть эти российские актёры и певцы мучаются от того, что про них никто не думает в Украине…» — иронизирует Бен Ш.

«Займитесь чем-то полезным, сделайте хоть что нибудь хорошее для своей страны и для ее граждан!!!» — призвала Evgeniya P.

Читайте также: Украина: «Насколько у нас всё плохо, что нам угрожает Моргенштерн»

Напомним, ранее российского рэпера Моргенштерна на Украине официально внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.