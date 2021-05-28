В Челябинске завершился Чемпионат России по киберспорту. Кто победил?
За время пандемии и вынужденного карантина ценители киберспорта ужасно соскучились по LAN-турнирам — на большой сцене, с сотнями скандирующих болельщиков и увесистыми кубками для победителей. Целый год Федерации компьютерного спорта России не удавалось продолжить своё турнирное шествие по регионам страны, а многочисленные коронавирусные ограничения так или иначе сказывались на всех проводимых соревнованиях. И вот наконец-то чемпионат России по компьютерному спорту вернулся в привычном формате — больше, насыщеннее и интереснее, чем когда-либо. Корреспондент ИА REGNUM провёл выходные в Челябинске, наблюдая за матчами по очень разным и очень непростым киберспортивным дисциплинам. Как это было и кто в итоге стал обладателем главного приза — читайте в материале.
Власти Челябинска отнеслись к организации главного киберспортивного турнира страны со всей ответственностью. Площадкой для проведения соревнований стал Дворец Спорта «Юность», серьёзно преобразившийся для ожесточённых матчей между профессиональными геймерами. Самая серьёзная метаморфоза ждала местную ледовую арену — полностью перестроенную под матчи компьютерного спорта и оформленную в стилистике различных локаций из Dota 2. Здесь же и проходила эпичная церемония открытия чемпионата: со спецэффектами, выступлениями танцевальных коллективов, представлением всех соревновательных дисциплин и приветственными словами от «хозяев» площадки. В частности, перед всеми спортсменами и огромным количеством зрителей (следившим за матчами как онлайн, так и офлайн) выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Чемпионат проходил в два дня, 22 и 23 мая 2021 года. За это время приезжим спортсменам нужно было отыграть полуфинальные матчи и окунуться в финальное противостояние за звание лучшего игрока России. Для определения «самых-самых» были выбраны шесть разноплановых дисциплин: стратегия в реальном времени StarCraft II, боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale. Виды программы отличались не только по игровым механикам, но и по зрелищности и, конечно же, популярности. Так, очевидным хедлайнером чемпионата стала горячо любимая в России и странах СНГ Dota 2. Именно на матчах по ней были самые громкие овации, самые внушительные награды и самое большое количество зрителей в зале.
Состязания начинались в 11:00 по местному времени и заканчивались ближе к 22:00 — в зависимости от исходов матчей по Dota 2, которые традиционно завершали соревновательную программу. В течение всего этого времени для гостей чемпионата, зрителей и самих спортсменов работали многочисленные развлекательные зоны: от модных аттракционов виртуальной реальности и танцевальных баттлов до оборудованной площадки для сдачи нормативов ГТО. На фудкорте можно было подкрепиться между матчами, на одной из сцен — поучаствовать в розыгрыше дорогих призов, а на центральной арене — понаблюдать за конкурсом косплея. Однако центром внимания всё же оставались виртуальные битвы между лучшими игроками страны.
Оба соревновательных дня начинались с матчей по мобильной головоломке Clash Royale. И хотя эту дисциплину нельзя назвать самой зрелищной среди всех представленных, по динамике и накалу страстей состязания в ней ничуть не уступали более «традиционным» видам программ. Обладателем заветного кубка стал Даниил Untitled PRO Смородин (Московская область), не оставивший своему сопернику ни единого шанса. В финальном матче юный киберспортсмен обыграл Хизира Op|paradox Эрсимикова (Республика Чечня) с разгромным счётом 4:0, за что получил денежный приз в размере 250 тыс. рублей.
Следом шли соревнования по хоккейному симулятору NHL 21, матчи которого со стороны практически не отличались от настоящего хоккея. В финальном состязании за кубок и денежный приз в 90 тыс. рублей боролись Максим Haiissey Труханов (Челябинская область) и Сергей serg1vratar_vH Филиппов (Республика Северная Осетия-Алания). Благодаря невероятной поддержке зрителей-земляков и собственному мастерству челябинский киберспортсмен одержал тяжёлую, но эффектную победу со счётом 3:2.
Соревнования по симулятору дрон-рейсинга DCL — The Game ещё два года назад считались самой настоящей экзотикой, однако сейчас это уже традиционная дисциплина чемпионата России по компьютерному спорту. Что примечательно, участвуют в них не просто киберспортсмены, а пилоты реальных дронов с богатым опытом полевых вылетов. В финале определить самого быстрого, виртуозного и, что самое главное, внимательного среди них было непростой задачей. Сходу уверенную заявку на победу подал Кирилл NiFkaaa Федукович (Республика Марий Эл), однако из-за нескольких ошибок он всё же пришёл вторым. А первое место и приз в размере 250 тыс. рублей заполучил Александр the23 Холодных (Республика Северная Осетия-Алания).
Следить за соревнованиями по стратегической игре StarCraft II неподготовленному зрителю сложнее всего — для комфортного понимания хода матча нужно обладать хотя бы минимальными знаниями о специфической терминологии проекта и быстро переключать внимание с одной боевой единицы на другую. Впрочем, виртуальные бои космических армий не продлились долго — Никита SKillous Гуревич (Республика Алтай) в кратчайшие сроки разбил силы своего оппонента Виталия Couguar Рощина (Кемеровская область) со счётом 3:0. Что примечательно, этот исход SKillous предсказал, ещё выходя на сцену — уверенность и навык принесли ему кубок чемпиона и 250 тыс. рублей призовых.
Следом зрителей ждали матчи по файтингу Tekken 7 — самой зрелищной и интуитивно понятной дисциплине чемпионата. В финальном состязании очень жёсткий и техничный бой устроили боксёр Стив под управлением Сергея Strog Платова (Северная Осетия-Алания) и ниндзя Кунимицу под управлением Михаила BobMorton Кватера (Республика Мордовия). И, несмотря на опыт и многочисленные заслуги первого, победителем и обладателем денежного приза суммой в 250 тыс. рублей всё же стал BobMorton.
Ну, а вишенкой на самой верхушке этого соревновательного торта стали долгожданные матчи по Dota 2. Под оглушительные овации зрительного зала на сцену поднялись сборная Республики Марий Эл и Smaracis (Республика Мордовия). Несколько часов киберспортивные коллективы мерились опытом, тактикой, знанием игры и, что самое главное, умением работать в команде. В итоге со счётом 2:0 победу одержала сборная Республики Марий Эл, получившая кубок, 800 тыс. рублей и отдельное место в истории крупнейшего чемпионата страны по компьютерному спорту.
Таким образом, первый шаг для выхода из затянувшейся «киберспортивной спячки» был сделан — теперь фанаты и спортсмены захотят новых LAN-турниров со внушительными призовыми и толпами скандирующих зрителей. Приятно осознавать, насколько востребованным в нашей стране стал компьютерный спорт и насколько сильно регионы хотят поскорее приобщиться к этой необычной соревновательной деятельности.
ФКС России пока держит в секрете название города, который в следующем году примет у себя чемпионат России по компьютерному спорту. Но, судя по заявлениям президента Федерации Дмитрия Смита, желающих хотя бы на два дня стать киберспортивной столицей страны оказалось предостаточно.