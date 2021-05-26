Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 мая 2021 года дал интервью известному американскому политическому аналитику Фариду Закарии в его еженедельной программе Fareed Zakaria GPS. Значительная часть беседы была посвящена Ирану и возобновлению так называемой ядерной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Переговоры по возвращению США в СВПД и Ирана к обязательствам по соглашению идут в Вене, но не напрямую между странами, а через посредников. Состоялось уже пять раундов бесед.

Закария в своём вопросе приводит мнение иранцев: вместо того, чтобы просто вернуться к первоначальной сделке, «администрация Байдена сдвинула цели» и теперь хочет поговорить о баллистических ракетах и о региональных проблемах.

В ответе Энтони Блинкен говорит о первоначальной сделке как основе и о намерении «сделать саму сделку потенциально более длительной и сильной, так и для решения других вопросов, будь то поддержка Ираном терроризма, его распространение, его дестабилизирующая поддержка различных прокси по всему Ближнему Востоку». Если говорить кратко, то госсекретарь США в конечном итоге высказал мнение, что США пока не видят, что Иран готов вернуться к ядерной сделке.

Данное заявление возмутило Тегеран. На него в своём Twitter 24 мая ответил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф: «Отмена санкций Трампа является юридическим и моральным обязательством. Это не является рычагом на переговорах. Не работали [санкции] на Трампа — не будут работать и на вас. Освободите миллиарды долларов иранского народа, удерживаемых за рубежом из-за издевательств США. Срок годности наследия Трампа истек. Бросьте это».

U.S. Department of State Мохаммад Джавад Зариф

Позиция Тегерана по СВПД достаточно логичная: если из сделки в одностороннем порядке вышли США и ввели огромное количество санкций против Ирана, то для возврата Тегерана к обязательствам по сделке Вашингтон должен сначала отменить введённые ограничения. Соединённые Штаты, со своей стороны, чтобы не потерять лицо, отказываются снимать санкции без каких-либо серьёзных шагов Ирана по возвращению к обязательствам по соглашению.

Возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Вене Аббас Аракчи на днях пожаловался, что Вашингтон обусловил снятие санкций выполнением Ираном конкретных требований в области защиты прав человека и региональной политики. Не стоит забывать и про ракетную программу Тегерана, которая крайне беспокоит коллективный Запад.

Таким образом, у Вашингтона и Тегерана практически несближаемые переговорные позиции, и чтобы прийти к соглашению, необходимы уступки, к чему ни одна из сторон явно не готова. Возникла патовая ситуация.

Данное положение играет на руку Израилю, который выступает и против СВПД, и против развития ядерной программы Ирана, которая может привести к обретению Тегераном ядерного оружия. Да и из СВПД в мае 2018 года президент США Дональд Трамп, в первую очередь, выходил с подачи и для Израиля, поэтому возобновление сделки в прежних рамках явно не в израильских интересах.

В связи с этим стоит обратить внимание на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 24 мая 2021 года на церемонии вручения премий премьера сотрудникам внешней разведки «Моссад».

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Вашингтон. 2020

Израильский премьер заявил: «Государство Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я очень ценю нашего друга США, который поддерживает нас на протяжении многих лет. Это часть нашей национальной безопасности. Но может возникнуть ситуация, когда наша высокая цель — гарантия того, что аятоллы [Иран] не прервут тысячелетнее существование еврейского народа — потребует от нас принятия смелых и независимых решений».

Все поняли, что Нетаньяху подразумевает под «принятием смелых и независимых решений». Речь идёт о массированных ударах по иранской ядерной инфраструктуре, направленных на полное уничтожение программы Ирана в этой сфере, чтобы исключить любую вероятность создания Тегераном ядерного оружия.

Израильской разведке в последнее время приписывают ряд успешных специальных операций на иранской территории. Среди них ликвидация иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября 2020 года и диверсия на ядерном объекте Натанзе 11 апреля 2021 года. Однако надо признать, что данные активные мероприятия лишь несколько замедлили ядерную программу Тегерана, но полностью остановить её не могут.

По итогам встречи 25 мая 2021 года в Иерусалиме с израильским премьером Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «США поддерживают право Израиля на самооборону и будут активно участвовать в восстановлении Газы».

Нетаньяху со своей стороны сказал, что Израиль сохраняет право защищать себя от «агрессии» Ирана, а также что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, и это может потребовать принятия смелых решений. Получается, что в ходе американо-израильских переговоров Нетаньяху обозначил Блинкену некоторые красные линии, после пересечения которых со стороны израильского государства последуют меры военного характера в отношении Ирана.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

С прежним президентом США Дональдом Трампом руководству Израиля было гораздо проще, это был самый произральский президент за всю историю Америки. С Джо Байденом сложнее. В то же время очевидно, что в случае ударов Израиля по иранской территории Вашингтон будет втянут в вооружённый конфликт автоматически, хотя он и хотел бы избежать этого.

Учитывая ответные действия Тегерана, конечно же, Тель-Авив подвергнет себя огромному риску, риску существования самого израильского государства. Однако надо также понимать, что в основе стратегии государства Израиль лежит принцип упреждающих действий, т. е. Израиль не ждёт, когда его противник создаст значительный военный потенциал, а старается его нейтрализовать заранее.

Фактически на переговорный процесс, идущий в Вене по возобновлению СВПД, решающее влияние оказывает страна, которая в данных переговорах формально не участвует. Ведь и дополнительные условия со стороны США для Ирана по возобновлению соглашения появились не без подачи с израильской стороны.

Таким образом, позиция Израиля добавляет в ситуацию по СВПД большую степень неопределённости, т.к. Израиль в любой момент способен, исходя только из своих собственных интересов и без должного учёта позиции США, обострить обстановку и ввергнуть ближневосточный регион в хаос крупномасштабного военного конфликта.