История с «Северным потоком — 2», если рассматривать её с точки зрения шахматной партии, находится в фазе начала размена фигур. Те, кто играют в шахматы, знают, что дебют — это фаза выставления фигур и их развития, где стороны стремятся завладеть главными опорными пунктами боевого пространства. Когда развитие исчерпано, переходят к позиционной борьбе, которая выражается в фазе атаки и выстраивании адекватной защиты. Эта стадия игры называется миттельшпиль, или середина игры в переводе с немецкого языка.

Оноре Домье. Шахматисты.1867

Миттельшпиль тоже имеет свои стадии — начала, середины и конца. Если в начале стороны атакуют и блефуют, то в середине переходят к разменам фигур. Когда размены закончены, кончается и миттельшпиль, и начинается эндшпиль — окончание игры. Эндшпиль — это фаза компромиссов и фиксирования договорённостей. Здесь уже ясно, что в целом на доске и какие перспективы у игры.

Политика отличается от шахмат тем, что здесь не дожимают соперника до мата, а оставляя незаконченной партию на одной доске, переходят к началу новой партии на другой. Партии идут внахлёст — пока на одной доске доигрывают, на другой уже начинают развитие фигур. И недоигранные результаты эндшпиля на первой доске становятся ресурсом дебюта на второй. Игра в политике, в отличие от шахмат, непрерывна, текуча и бесконечна.

История «Северного потока — 2» прошла фазу атаки и теперь находится в стадии завершения разменов. Трамп, играя белыми, попробовал санкционную войну, отчаянно блефовал, боролся за центр, вклинивался по диагоналям, угрожал прыжками коней и вспарывал вертикали. Россия и Германия упорно перекрывались, блокировали продвижение белых, выстраивали комбинации, при просчёте которых были видны угрозы белым.

Расчёт ходов показывал, что у чёрных на определённой стадии возникает безвыходная ситуация, когда они под угрозой спёртого мата соединяют свою часть поля с доской китайского соседа, который ведёт свою партию с США на другой доске. Партии взаимосвязаны, и результаты на одной прямо влияют на результаты на другой. Ведь это политические шахматы. Они могут быть и многосторонними.

Дональд Трамп

Надо отдать должное Трампу — он полностью прокачал силовую стратегию игры до полного вскрытия пределов всех её явных и скрытых возможностей. Стало ясно, что у чёрных вырисовывается гамбит: они жертвуют качество, но белые оказываются слишком ресурсно исчерпанными. Настолько, что вместо объявления мата им нужно бить доской по лампе, швырять фигуры в лицо соперникам и переходить к драке.

Так как в политике важно не только то, что происходит в зале для игры, но и за его пределами после того, как игроки выйдут на улицу, то в США поняли: драка с противником — это разгром шахматного зала и выход из игры. Германия, если её загнать в угол, способна показать сбой устоявшихся технологий внешнего американского управления.

Россия при этом очень сильно склоняется к Китаю, который входит в игру с нерастраченными ресурсами. Германия в такой ситуации испытает сильнейшее искушение прислониться к этому альянсу. Если продолжать шахматную аллегорию, держа в уме великий роман «12 стульев», то уместна фраза: «Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами».

Размены начались тогда, когда Лавров и Блинкен в Рейкьявике обсудили тему компромисса. Россия показала способность ударить на Украине. Германия — уйти в конфликт с США, причём не на уровне элиты, а на уровне населения. Опросы показали, что там США начинают считать более опасными, чем Россию. Если не учесть этого сейчас, со временем это опрокинет в Германии все предвыборные расклады. Победа «зелёных» окажется пирровой, и к следующим выборам власть перейдет в руки АдГ в альянсе с социал-демократами и левыми. А правые станут куда более националистичными, чтобы не отстать от течений.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Переформатированная в сторону от США Германия затронет все тренды в Европе — закачается Франция, всегда лелеющая свои амбиции, в Италии антиглобалисты усилят позиции, Польша попадёт в изоляцию между Германией и Россией. В ЕС пойдут трещины, но в неблагоприятном для США направлении. Допускать ссоры с Германией не в интересах США, а склонить Германию к подчинению грубой силой означает получить неприемлемый расклад сил на доске.

В итоге, признав свое поражение, США снимает давление по СП-2, благо, что давить уже бессмысленно. До финальной стадии нитки «В» в немецкой акватории осталось 11 километров, а по нитке «А» в датских водах — 75 километров. Последний выстрел этой войны — иск экологов — прогремел, но ясно, что строительство продолжится и до сентября текущего года завершится. Больше вставлять палки в колёса СП-2 смысла нет.

Стадия разменов началась. США предлагают России отказ от сближения с Китаем в обмен на разрешение на оружейную сделку с Ираном. Германии предлагается в обмен на снятие санкций по СП-2 взять на себя затраты по компенсации Украине выпадающих двух миллиардов долларов в год за утрату сократившегося транзита. Россия предлагает заморозку ситуации на Украине в обмен на снятие санкций по СП-2. Китай не обсуждается. Германия предлагает России заморозить ситуацию на Украине и в Белоруссии, а США обещает укрепление союза по всем чувствительным направлениям.

Это в целом основные позиции сторон накануне торгов. Каким будет результат, будет видно после встречи Путина и Байдена в Швейцарии. Это не просто главная нейтральная страна, но столица мировых денег. Здесь хранится «общак» мировой финансовой элиты. Выбор места говорит о том, что речь пойдёт в конечном итоге не об амбициях, а о деньгах. А если так, то есть возможность компромисса.

(сс) Official White House. by David Lienemann Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. 2011

Стадия разменов только начинается. Фаза миттельшпиля в середине. Когда по СП-2 перейдут к эндшпилю, начнутся игры на других досках — станет важным, как США будут перестраивать и удерживать структуру влияния в Европе с учётом усиления её субъектности в результате введения в строй СП-2. Как удерживать Украину, что делать с Китаем, как влиять на российский трансфер. 2024 год важен не только тем, что в России сменится конфигурация власти, но и тем, что у России истекает договор на газовый транзит с Украиной. Что к тому времени будет на мировой шахматной доске?

США не стремятся сохранить лицо в кейсе санкций по СП-2. Санкции к России будут постоянно усиливаться. Нельзя дать ей возможность использовать выгоды пущенного в строй газопровода в обход Украины. Сдерживать Россию санкциями — это главный тренд политики США до конца текущего столетия.

Но ввод в строй СП-2 меняет ситуацию в Восточной Европе. Положение Польши, Украины, а значит, и Прибалтики становится сложным. Изменится ситуация на Черном, а значит, и в Средиземном море, а значит, и на Ближнем Востоке. Американский СПГ в Польше дороже российского в Германии. Можно посадить на польский газ Украину, но это не решает проблемы её экономического роста, точнее, спада. Если к тому времени ещё продвинется проект Союзного государства России и Белоруссии, для США впору искать выход в безвыходной ситуации.

А ведь в это же время будет решаться проблема Тайваня с Китаем. Ослабление США на польско-украинском векторе немедленно скажется усилением китайской позиции на векторе Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Немедленно усилятся амбиции Ирана и Турции. США попадают в положение домохозяйки, у которой одновременно убегает молоко на плите, переливается вода в ванной, ребёнок опрокинул на себя секретер, а в дверь звонят разгневанные соседи с участковым.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Ирония в том, что судьба сначала вручит Байдену миссию расчистить завалы на пути к этому сценарию, просто чтобы США не разорвались на растяжке между несколькими центрами конфликтов, а потом вернётся Трамп или его преемник и возвратит США к политике концентрации на американских проблемах. Выбор тяжёлый, но США постепенно попадают в стратегическую ловушку, когда удержание провинций грозит крахом империи, а отказ от их удержания превращает империю в локальный очаг влияния, которому надо договариваться с другими такими же очагами.

Нынешнее глобальное могущество США не должно никого гипнотизировать, важны не абсолютные, а относительные тренды. А они таковы, что США в 90-е и США в 21-е — это два разных США. История с «Северным потоком — 2» — лучшая этому иллюстрация. Понижающий тренд истории американского могущества знает зигзаги и всплески, но он неуклонно движется вниз. Что бы там Шваб ни фантазировал, мир идёт к многополярности, и остановить его в этом движении не может никто.