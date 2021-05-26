Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении главы Татарии Рустама Минниханова почетным знаком главы региона «За вклад и укрепление дружбы народов». В связи с этим департаменту делами губернатора Самарской области и областному правительству было поручено выплатить главе Татарии единовременное денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

И хотя документ был подписан еще 3 марта 2021 года, его официально опубликовали на сайте областного правительства лишь 20 мая текущего года. При этом в постановлении сказано, что Минниханов награжден за «плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами». О какой конкретно работе идет речь, сказано не было.

Через несколько дней эта информация была опубликована в местных СМИ и группах в социальных сетях. Узнав о постановлении губернатора Азарова, местные жители задались вопросом: «За что всё-таки Минниханов получил столь высокую награду?». Не оставила равнодушным и материальная часть награды: 35 тысяч хоть и небольшие деньги, но, по мнению самарцев, региону есть куда потратить — проблем в области предостаточно.

«А что он сделал для нашей дружбы? Не помню», «А что конкретно было сделано? По пунктам, пожалуйста!» «Казанэкспресс», зайди, увидишь там цены, сравни с «Алиэкспресс», и всё поймешь», «Что конкретно он сделал? Подтвердите и покажите наглядно, а так про любого человека можно сказать! Лучше бы эти деньги пустили на благоустройства города, озеленение, уборку улиц и многое другое», — недоумевают местные жители.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Кто-то посчитал это награждение пиаром: «Зачем это вообще афишировать? 35 т. р. Коррупцию млрд мерят… Пиар ДА, зашкаливает».

«Видать, так себе вклад», «Опечатка, скорее всего, валюта в баксах», «Опять кукушка хвалит петуха», «А Татарстан выплатит Самарской области, тоже 35. Вот и будут Самара-Татария, Татария-Самара», «Вот знай себе награждают друг друга, премии дают…», «А Азаров в Татарстане аналогичную получит? Вот друг друга награждают, а рабочие есть в России? Что-то про них ни слова хорошего», — пишут жители.

Один пользователь задался вопросом: «А с другими областями Татарстан не дружит?» и получил ответ, что, дескать, «Татарстан со всеми областями дружит, каждая область даст по 35-ке, и у главы всё норм будет. Недельку протянет».

«Я знаю, за какой вклад ему награду дали — за выдавливание русского населения из Татарстана в Самарскую область. Ведь в Tатарстане далеко не всё в порядке с национализмом и клановостью», — предположил житель Самары.

«Уж не знают, бедолаги, как деньги осваивать, даже фантазии заканчиваются…» — возмущаются пользователи.

«Эта сумма им нигде не стучит, лучше бы какому-нибудь пенсионеру помогли разово», — вспомнил о пожилых людях местный житель.

На этом пользователи отвечают: «А зачем? Если бы хотели помочь, то помогали и поднимали уровень жизни, а у них задача как можно дольше просидеть на троне», «Просто им плевать на проблемы холопов», — сетуют они.

Кто-то сразу вспомнил о нерешенных проблемах в регионе: «А правительство не хочет дороги в Самарской области сделать? Питание полностью бесплатное для детей, охрану в школы, пенсии повысить, тарифы снизить, перечислять можно бесконечно… Вклад делает народ! А не президент Татарстана! Дурдом…»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Одна из местных жительниц напомнила о необходимости помогать детям: «Лучше бы детям до 3-х лет по 5000 рублей хотя бы дали! К дню защиты детей!».

Кто-то отметил, что за дружбу тогда нужно давать всем награды, поскольку «все жители дружат и с Татарстаном, и с Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном».

Местная жительница отметила, что чиновники должны укреплять дружбу народов не за награды: «Мне казалось, что руководители всех рангов (губернаторы областей и республик в том числе) должны укреплять дружбу и сотрудничество в стране безвозмездно. Не так ли?!»