Президент Владимир Зеленский подал в украинский парламент законопроект «О национальном сопротивлении». Данный законопроект проаналазировали журналисты украинского издания «Страна.ua». По информации журналистов, проект закона регламентирует создание сил территориальной обороны при украинской армии, а также так называемых добровольческих отрядов. Если закон примут, то все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Формировать «добровольческие армии» в регионах по закону можно будет сейчас, даже без военных действий. «Добровольцы» будут вооружены как за счет бюджета, так и будут иметь право использовать свое оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

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В случае принятия закона он начнет действовать с 1 января 2022 года. В законопроекте оговаривается, что руководители территориальной обороны и добровольческих отрядов — это чиновники, назначаемые президентом. То есть это губернаторы, главы оккупационных администраций в Донбассе, главы районов и председатель Киевской городской государственной администрации, но не избираемые украинскими гражданами мэры городов. Вместе с тем оперативное управление «территориальной обороной» осуществляют офицеры Вооруженных сил Украины, уточнили журналисты издания.

«На территориальные армии возлагается широкий спектр задач — от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц, охраны объектов и поддержания общественного порядка в мирное время», — отмечает издание.

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Некоторые из комментирующих отметили, что «добровольческая армия» создается в противовес Национальной гвардии Украины. Другие предположили, что военные формирования, созданные Зеленским, будут, в частности, задействованы в «усмирении инакомыслящих».

«На территориальные армии возлагается широкий спектр задач… до патрулирования улиц…» А для чего тогда нужна патрульная полиция? «Охраны объектов и поддержания общественного порядка в мирное время…». А для чего тогда нужна нацгвардия? Для чего надо это дублирование?» — не понимает Alex I.

Bagdasar 1 Национальная гвардия Украины

«Нацгвардию подмять не удалось, с генералами главнокомандующему особо не поспорить, почему бы не наваять собственных солдатиков?! Мужиков бездельных навалом — вот вам и рабочие места. На такую службу даже из окопов захотят вернуться. Скорее всего, [министру внутренних дел Украины Авакову] Арсену Борисовичу такая конкуренция не понравится. Многое будет зависеть от того, где больше платят, т. е. кому старушек, торгующих с земли, гонять, а кому патриотизм в народе воспитывать. Конфликт интересов запрограммирован с последующими оргвыводами. Кстати, военный сбор повышать будем? А то ведь пожертвования, как яйца, могут быть разложены по корзинам «про» и «контра» — с учетом интересов олигархов, контрабандистов, воров в законе и просто криминальных авторитетов», — написала Людмила Х.

«И будет Гуляйполе. А как же, может, кто не захочет свою землю «продать» или будет выражать свое личное мнение, или откроют рот против тарифов… Удельные княжества со своими карманными армиями. Вообще государство теряет свои функции. Идем ко дну», — добавила Валя Б.

«Мало, мало нам муниципальных варт, патрульной полиции бестолковой… Станет еще больше блуждающих улицами бездельников, ищущих, на ком выместить свои комплексы, с кого поживиться и т. п…» — пишет Jana M.

«Я правильно понимаю, он готовит нас к большой войне?» — спросил Vladimir R.

«Он развалит страну. Это будут банды. 90-е покажутся сказкой», — написала Антонина А.

«Потом эта доброармия его и свергнет…» — отметил Alexey G.

«С мирным населением, прежде всего с заподозренным в инакомыслии. С кем эти головорезы Зеленского из числа самого гнусного уголовно-фашистского отребья еще собираются воевать? Не с мифическими «российскими агрессорами» же, существующими к тому же исключительно в пропагандистских бреднях нацистской тирании?» — задается вопросом Хуан Х.

«Не вышло оседлать нацгвардию, выдумал местное Гуляйполе», — отметил Bazilio Junior.

«Я так понимаю, что военный сбор не отменят никогда», — добавила Елена Ж.

«Будут разгуливать банды «патриотив» в законе и грабить население! Вот уж выбрали так выбрали шестёрку Госдепа, похлеще сывочолого (Петра Порошенко — М. Р.)! Всё идет к тому, чтоб Украина исчезла с карты мира, притом своими же руками!» — отметил Роман Я.

«Да, З., переплюнул ты Петю во всех вопросах… Могли ли мы представить себе это два года назад???» — задался вопросом Сергей К.

«С кем они будут воевать, конечно, с простым народом, кто что не так сказал или запостил в инете, с бабушками, которые ставят лайк советскому гербу», — пишет Денис С.

«Идём в ЕС по кругу. По ходу армии будут тупо отжимать земли у несогласных», — предположил Алексей С.

Сотрудники украинской вспомогательной полиции. 1943

«Больше ада!!! Всем раздать оружие!!! Тогда будет порядок, лишь бы трупы было кому убирать…» — пишет Кир Анатольевич.

«Шайки вооружённых маргиналов, бродящих по улицам и ищущих, чем поживиться. Гут, Вольдемар, гут», — написал Артур П.

«Та у нас больше чем полстраны будет встречать Путина с цветами. Как освободителя от этой тупой и бандеровской власти!» — подытожил Сергей М.

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Напомним, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, согласно которому численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна быть увеличена.

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