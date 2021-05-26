Официальный сайт Кремля 25 мая опубликовал сообщение, в котором говорится, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в швейцарской Женеве 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут включены в повестку встречи лидеров России и США.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo бурно обсудили данную новость и обменялись своими мнениями под соответствующей публикацией в паблике «Новостная справка».

«Путин: «Еще раз желаю вам здоровья, без иронии», — пошутил пользователь GENO, представив, с чего начнется предстоящая встреча.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Правительства

«Путин: «В этот раз желаю вам здоровья лично», — подыграл Тутулун.

«Путин поприветствовал Байдена лилиями в руке и пожелал ему здоровья», — добавил «Слушай ветер».

Китайским пользователям понравились слова Путина с пожеланием здоровья Байдену после того, как последний назвал его убийцей. Они уверены, что Байдену не так просто сладить со столь сильным человеком.

«Байден — хитрый лис, но Путина ему обмануть будет нелегко», — заявил пользователь «Что с меня взять».

«Отношения между странами — это всегда обмен интересами, и Россия здесь не исключение. Главное для России — это уход НАТО с Украины и признание суверенитета России над Крымом. Если Соединенные Штаты согласятся, мы можем разделить НАТО и победить Европейский союз», — выразил свое мнение другой пользователь.

Многие комментаторы уверены, что единственной целью Байдена является оттолкнуть Россию от Китая, поскольку союз между двумя странами крайне опасен для США.

«Мне кажется, Байдену важно разрушить китайско-российские отношения, не так ли?» — добавила «Лапша с индейкой».

«Путин, мы надеемся, что вы одолеете американский империализм!» — обратилась Hermerss.

«Ни за что не нужно встречаться! Особенно когда «спящий король» кивает головой утвердительно, что ты убийца», — возмутился pxm88.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Соединенные Штаты одновременно боролись с двумя великими державами, Китаем и Россией. Теперь они начинают втягивать Россию в борьбу с Китаем. Между странами нет вечных друзей. Есть только общие интересы. Последнее слово — развиваться и укрепляться», — считает один из комментаторов.

«Иран использует Китай в качестве разменной монеты, чтобы снять экономические санкции, и Россия использует Китай в качестве разменной монеты», — с чего-то решил КК.

В целом китайские пользователи надеются, что встреча не обернется сближением США и России, поскольку это чревато негативными последствиями для Китая.