Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвали украинских журналистов воздержаться от посещения Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 мая в пресс-службе украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

«Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну. Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека», — говорится в заявлении.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие комментирующие напомнили о ситуации со «свободой слова» на Украине, в частности закрытие трех оппозиционный телеканалов и арест главы оппозиционной политической партии Виктора Медведчука.

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"Немедленно освободить Медведчука из-под домашнего ареста. Немедленно вернуть каналы в эфир (ZIK, 112…). Немедленно прекратить кошмарить канал «НАШ», — предложила украинской власти Людмила Д.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Призвали не ездить в Беларусь, а придумывать новости на месте», — иронизирует Алекс М.

«Серьезно? Это Украина призывает прекратить давление на оппозицию?» — спросила Светлана Ф.

«Нам бы впору со своих глаз бревна повытаскивать, а потом в чужих соринки выискивать», — пишет Любовь П.

«Сначала не признали результаты выборов президента [Белоруссии], а теперь призывают… Призывайте Тихановскую, она ж «типа» новая власть в Беларуси», — добавил Олег Валентинович.

«А мы тут при чём??? Они — государство Беларусь!!!» — отметила Мария К.

«А какого черта у Беларуси берете электрику, бензин?» — спрашивает Тамара О.

«Ты глянь, свободу слова отстаивают! Каналы верните! Дермократы!» — призвал Сергей Н.

«Только в Америку ездить… «Ты туда не ходи, ты сюда ходи…» — написал Денис Р.

«Оглянитесь вокруг! Белоруссия наших СМИ и не приглашала, всё равно соврут!» — отметила Светлана К.

«А свои СМИ не хотят вернуть?» — поинтересовалась Антонина О.

«Стесняюсь спросить, а мы ещё не со всеми соседями пере*рались?» — интересуется Сергей М.

«А Украина не хочет предъявить Протасевичу иск за разрушенный памятник в чужой стране, или у нас можно всё?» — спрашивает Ирина С., подразумевая фотографии от 8 декабря 2013 года, сделанные во время массовых беспорядков в Киеве, ходе которых был разрушен памятник Ленину. Среди участников разрушения памятника был замечен Протасевич.

«Так давайте, покажите пример, верните в эфир оппозиционные каналы, посадите убийц Бузины…» — призвал Олег Б.

«Этот Кулеба не хочет применить свои рекомендации в своей стране? Или он видит большую разницу между Протасевичем и В. Медведчуком? Это ему не памятники рушить в чужой стране, пусть посидит, подумает», — написала Semma D.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Пусть за собой смотрят!!! Скольких людей оставляют без заработка из-за сопляка продажного. Гонители правды!!! Вот уж лизуны безстыжие!» — отметила Елена Т.

«А что происходит с нашим телевидением, их не интересует. Скоро месяц как не работают ведущие каналы», — пишет Ира Т.

«Опять одни равнее других. Хватит полировать задницу западных «партнёров», и будет нам счастье», — добавила Людмила О.

«А «Одноклассники» и «ВКонтакте» украинцам разрешить слабо?» — спрашивает Владимир К.

«А Медведчука уже освободили?» — спросил Per Asperas.

«Изменник Родины Протасевич должен сидеть в тюрьме», — подытожил Юрій Ф.

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Напомним, ранее украинское правительство приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

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