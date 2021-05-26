«Если стереть турецкую ENKA, засияет кремлевская звезда! Рионское ущелье — в руках российско-турецкого десанта» — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский журналист Г. Г., который активно поддерживает акции протеста против строительства в Грузии, в Рионском ущелье, Намахвани ГЭС. Строительство новой электростанции правительство Грузии доверило победившей в тендере турецкой компании ENKA.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Г. Г. — не первый, кто увидел за компанией ENKA интересы России в Грузии. Акции протеста против строительства новой ГЭС проходят в Грузии уже несколько месяцев. Их организаторы выступают против кабального договора, на основании которого грузинское государство за бесценок передало турецкому инвестору в собственность сотни гектаров земли сроком на 99 лет. В министерстве экономики назвали такую уступку долей государства в проекте Намахвани ГЭС. Три последних дня акции против строительства станции проходили в Тбилиси.

Цитата из видео на YouTube Акция против строительства ГЭС Намахвани. Тбилиси

Тема России прозвучала в отношении проекта Намахвани ГЭС не впервые. Но если до этого и представители власти, и оппозиционные политики обвиняли в проведении в Грузии интересов Москвы самих организаторов акций протеста и утверждали, что за этими акциями стоят и финансируют их те или иные подвизавшиеся в России грузинские бизнесмены, то Г. Г. подозревает в сделке с Россией нынешнее правительство и его главных политических оппонентов — «Единое национальное движение» и «Европейскую Грузию», так как и те, и другие активно защищают проект Намахвани ГЭС.

«Эти рабы Путина — националы или коцы (так в Грузии именуют членов правящей «Грузинской мечты») неустанно чешут языками, что за «Защитниками Рионского ущелья» (организаторами протеста против Намахвани ГЭС) стоит Россия, что они борются с энергонезависимостью Грузии!.. Эта турецкая ENKA с ее многомиллиардными российскими контрактами — приближенная ко двору Путина компания, а ее директора, друга Путина, мэр Москвы Собянин наградил государственной наградой», — сообщил пользователям соцсетей Г. Г.

Пост с подробностями «российских интересов турецкой компании» в Грузии заслужил сотни откликов.

«Нац-коцев нужно осудить», — написала М. Г.

По мнению пользователя М. М., со стороны властей Грузии налицо двойные стандарты.

«У «Мечты» двойные стандарты, денежную помощь хотят от Евросоюза и Америки, а тянутся к России, и в то время как население Грузии задыхается в трясине нищеты, сами обогащаются», — пишет М. М. и предлагает осудить и нынешнюю власть, и ее предшественников (правительство Саакашвили) в Страсбургском суде.

«Продали родину!» — отозвался Н. М. По его мнению, осудить власть имущих должен не Страсбургский суд, а грузинский народ.

«Успокойтесь, народ. Они денег хотят, а Россия и Европа, да и Грузия им по ногам…» — написала Е. К.

Parliament.ge В парламенте Грузии

«Продана страна! Делят Грузию русские, турки и все кому не лень. И эти продажные телекомпании еще говорят, что протесты управляются из России!» — возмутилась пользователь М. М.

Между тем три дня протестов в Тбилиси закончились, и 26 мая «Защитники Рионского ущелья» решили вернуться в Намахвани, чтобы на месте продолжить акции протеста. Судя по дискуссиям в соцсетях, Россия в одном случае пытается помешать возведению в Грузии новой гидроэлектростанции, в другом — закулисно, через турецкую компанию, хочет построить Намахвани ГЭС и прибрать к рукам еще один грузинский энергообъект.